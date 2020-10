Codewerk entwickelt PCS 7 Bibliothek für “TURCK Remote IO”

Systemkonforme Anbindung von TURCK-Systemen an Siemens Prozessleitsystem

Karlsruhe, den 13.10. 2020 – Die Codewerk GmbH ( www.codewerk.de), ein erfahrener Anbieter von Softwarelösungen im Automatisierungsumfeld, hat in Zusammenarbeit mit dem Gerätehersteller Turck eine neue Bibliothek entwickelt, mit der die dezentralen Turk Io-Systeme excom und BL20 schnell und systemkonform an das Siemens Prozessleitsystem SIMATIC PCS7 angebunden werden können: Die Library “TURCK Remote IO for SIMATIC PCS 7” besteht aus Kanal- und Diagnosebausteinen fĂĽr PROFIBUS und PROFINET und unterstĂĽtzt bereits heute das neue Multiprotokoll-Gateway excom GEN-N. Mit ihr wird nicht nur das Engineering deutlich vereinfacht, sondern sie ermöglicht auch viele zusätzliche Features wie beispielsweise die Nutzung der herstellerspezifischen Diagnosen.

Dazu Peter Praske, Leiter Produktmanagement Prozessautomation Systeme bei Turck: “In der Prozessindustrie haben die Themen AnlagenverfĂĽgbarkeit und Diagnose einen sehr hohen Stellenwert. Begleitinformationen zu den Prozesswerten der Feldinstrumentierung sind daher ein Muss, um qualifizierte Aussagen ĂĽber den Status dieser zu erhalten”.

Funktionalitäten der Turck-Library im Überblick

-UnterstĂĽtzung der PCS 7 Funktionalität “Baugruppentreiber erzeugen”

-Einbindung in die SIMATIC Maintenance Station

-Stations-, Modul- und Kanaldiagnosen

-Kanalbausteine zur Ăśbertragung von HART Nebenvariablen

-Kanalbaustein zur Übertragung von Zählwerten und Frequenzen

-Unterstützung aller gängigen Funktionalitäten der PCS 7 Advanced Process Library (APL)

-Online-Hilfe fĂĽr alle Bausteine der Bibliothek

Codewerk ist offizieller Siemens Add-On Partner und kann auf ĂĽber 15 Jahre Erfahrung in der Anbindung von Third-Party-Systemen an SIMATIC PCS 7. Auch aus diesem Grund hat sich Turck fĂĽr die Zusammenarbeit entschieden.

Kein Mehraufwand, keine Kompromisse

Mit der neuen Bibliothek “TURCK Remote IO for SIMATIC PCS 7” ist Peter Praske sehr zufrieden. “Intelligente Infrastrukturen zwischen Feldgerät und Leittechnik bieten einen weiteren Mehrwert in der Bereitstellung von Zusatzinformation. Dies darf beim Engineering jedoch nicht zu einem erhöhten Aufwand an Projektierung oder gar Programmierung fĂĽhren. Durch die nahtlose Integration der Remote-IO-Systeme mit Hilfe der Bibliothek von Codewerk mĂĽssen unsere Kunden hier keine Kompromisse eingehen”.

Wer die “TURCK Remote IO for SIMATIC PCS 7” Library nutzen möchte, erwirbt eine Lizenz, die fĂĽr mehrere Steuerungen innerhalb einer Anlage gĂĽltig ist. Weitere Informationen zur Bibliothek und zum Bestellprozess unter www.codewerk.de/turckrio

Ăśber Turck

Turck zählt zu den weltweit führenden Unternehmensgruppen in der Fabrik- und Prozessautomation und bietet Lösungen zur Erhöhung von Verfügbarkeit und Effizienz von Maschinen und Anlagen in zahlreichen Branchen und Anwendungen, von der Lebensmittel-, Pharma- oder Chemieindustrie über die Automobilindustrie und Mobile Arbeitsmaschinen bis hin zu Intralogistik und Verpackung. Rund 4.650 Mitarbeiter weltweit entwickeln, produzieren und vertreiben Produkte und Lösungen aus den Bereichen Sensor-, Feldbus-, Steuerungs-, Cloud-, Anschluss- und Interfacetechnik sowie HMI und RFID.

www.turck.de

Ăśber codewerk

Die Codewerk GmbH wurde 2014 gegründet und Spezialist für Softwareentwicklung und Engineering im Automatisierungsumfeld. Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen aus den Bereichen Schienenfahrzeugtechnik, Energie und Prozessindustrie. Das Codewerk Leistungsportolio umfasst die Entwicklung von Apps und Connectivity-Lösungen für industrielle Anwendungen sowie umfassende Beratungsleistungen. Seit 2019 ist Codewerk Siemens MindSphere SILVER PARTNER.

www.codewerk.de

