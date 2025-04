COCUS und Panasonic bündeln 5G-Kompetenz für maximale Kundenproduktivität

Die sicheren digitalen Lösungen von COCUS – inklusive privater 5G-Netzwerk-Optionen – steigern die Produktivität und senken die Betriebskosten für TOUGHBOOK Nutzer in jeder Umgebung.

Wiesbaden, DE. 28. April 2025 – Panasonic Connect Europe GmbH arbeitet mit der COCUS AG zusammen, einem führenden Anbieter von IT-Lösungen, der sich auf digitale Transformationsdienste, KI und private 5G-Netzwerke spezialisiert hat. Gemeinsam stellen die beiden Unternehmen ihren Kunden modernste ausfallsichere Hardware, intelligente Software und eine zuverlässige, private 5G-Netzinfrastruktur bereit.

COCUS‘ zukunftssichere Lösungen für die digitale Transformation ermöglichen TOUGHBOOK Kunden in Bereichen wie Produktionsstätten, der gesamten Lieferkette – insbesondere Häfen und anderen Umschlagplätzen – sowie bei Blaulicht- und Verteidigungsorganisationen einen messbaren Mehrwert und eine höhere Effizienz. Dies wird durch Prozessautomatisierung, Datenverarbeitung in Echtzeit sowie eine bessere vorausschauende Wartung und Bestandsverwaltung erreicht.

Kunden profitieren von einem agilen Entwicklungs-Framework, das durch eine zuverlässige und sichere Kommunikation unterstützt wird. Dabei können sie ihre Prozesse optimieren, Kosten senken und die Produktivität steigern – und somit Wettbewerbsvorteile erzielen.

Marktführende Konnektivität und Produktivität

Die gesamte Palette der robusten TOUGHBOOK Mobilgeräte ist 5G-kompatibel. Damit können TOUGHBOOK Nutzer in verschiedensten Branchen von einer sicheren 5G-Konnektivität mit hoher Bandbreite von COCUS profitieren – unabhängig davon, ob sie mit privaten oder Standalone (SA) Netzwerken verbunden sind. Dank der COCUS Konnektivität können Panasonic TOUGHBOOK Nutzer schneller als je zuvor auf geschäftskritische Daten zugreifen und so ihre Arbeitsabläufe optimieren.

„Unser umfassendes IT- und Telekommunikations-Know-how – kombiniert mit der hochwertigen Hardware von Panasonic – erlaubt es uns, gemeinsam eine große Bandbreite an Lösungen in einer Vielzahl von Umgebungen anzubieten, die Kunden erhebliche Vorteile bringen“, sagt Oliver Hüttig, CEO von COCUS.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit COCUS. Gemeinsam können wir unseren Kunden bessere und immer nachhaltigere sowie innovativere Lösungen bieten, passend zu ihren Anforderungen. Kunden und Interessenten können die gemeinsame Lösung von Panasonic und COCUS auf den kommenden branchenspezifischen Veranstaltungen im Laufe dieses Jahres live erleben“, ergänzt Thorsten Lutz, EU Solution Architect, Mobile Solutions Business Division bei der Panasonic Connect Europe GmbH.

Weitere Informationen zu COCUS finden Sie unter www.cocus.com Weitere Informationen über Panasonic TOUGHBOOK finden Sie unter www.toughbook.de

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 54,12 Milliarden Euro (8.496,4 Milliarden Yen). Weitere Informationen über die Panasonic-Gruppe finden sich an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Shusuke Aoki mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus den folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Die ausfallsicheren, modularen TOUGHBOOK Notebooks und Tablets steigern kombiniert mit 5G-Technologie, Privaten 5G Netzwerken und einem umfangreichen Portfolio an Services die Produktivität mobiler Mitarbeiter im täglichen Einsatz unterwegs. Kundenspezifische Hardware-Services-Kits sind als monatliches „Mobile-IT-as-a-Service“ Abonnement erhältlich.

-Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

-Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

-Panasonic Factory Solutions Europe verkauft eine breite Palette von Smart-Factory-Lösungen, darunter Elektronikfertigungslösungen, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software für den gesamten Fertigungsprozess.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com/de/de

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

Firmenkontakt

Panasonic Connect Europe GmbH

Marco Rach

Hagenauer Strasse 43

65203 Wiesbaden

+49 173 6282 241



https://www.toughbook.de

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Strasse 164

65205 Wiesbaden

0611 7413116



http://www.finkfuchs.de