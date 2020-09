Coca-Cola European Partners setzt auf Celonis, um das Geschäft zu transformieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen

Erfolgreiche Unternehmen weltweit nutzen die Technologie von Celonis, um ihre Geschäftsergebnisse zu optimieren

29. September, 2020 – (München, Deutschland und New York City, USA) – Celonis, der Marktführer für KI-gestützte Process Mining und Process Excellence Software, gibt heute bekannt, dass Coca-Cola European Partners (CCEP) auf die Technologie von Celonis setzt. Ziel ist es dabei, End-to-End-Prozesse zu transformieren, die Effizienz zu verbessern, Kosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Als eine der weltweit größten Herstellungs-, Vertriebs- und Marketingorganisationen verkauft CCEP jährlich mehr als 14 Milliarden Liter Getränke an 300 Millionen Kunden und an über eine Million Verkaufsstellen in 13 Ländern Westeuropas. Durch den Einsatz der marktführenden Technologie von Celonis verspricht sich die CCEP schnellere und effizientere Arbeitsabläufe sowie eine deutliche Zeitersparnis für ihre 23.500 Mitarbeiter. Durch die Identifizierung, Ausrichtung und Optimierung von Tausenden von Unternehmensprozessen will die CCEP ihren Kunden ein einheitlicheres Erlebnis der Marke Coca-Cola vermitteln.

Steven Knoblich, Senior Manager, IT Strategic Business Solutions bei Coca-Cola Europe Partners, erläutert: “Um das volle Potenzial des Zusammenschlusses auszuschöpfen, aus dem Coca-Cola European Partners hervorgegangen ist, müssen wir unsere Abläufe besser verstehen, standardisieren und so effizient wie möglich gestalten. Traditionelle Methoden, wie Workshops und Beratung, sind zu teuer, zu zeitaufwendig und zu ungenau. Aus diesem Grund haben wir uns für die Zusammenarbeit mit Celonis entschieden.Mit der Wahl des Marktführers im Bereich Process Mining möchte Coca-Cola vollständige Transparenz erlangen, die Prozesse optimieren und somit die gewünschten Geschäftsziele erreichen.”

CCEP ist das jüngste in einer Reihe von weltweit erfolgreichen Unternehmen, die durch den Einsatz von Celonis auf eine Optimierung der Geschäftsergebnisse zielen. Die Technologie von Celonis nutzt die Leitungsfähigkeit der KI, um komplexe interne Prozesse automatisch zu identifizieren und zu modellieren und analysiert Daten aus den bestehenden IT-Systemen der Unternehmen. Damit gelingt es, Potenziale für Verbesserungen zu identifizieren. Aufgrund der faktenbasierten Entscheidungsfindung unterstützt Process Mining Unternehmen schneller und effektiver bei ihren Digitalisierungsbestreben als zeitintensive Workshops und ausgedehnte Beratungseinsätze.

Neue Technologie zur Identifizierung und Optimierung von Unternehmensprozessen

Die CCEP entstand 2016 durch den Zusammenschluss von drei Coca-Cola-Vertriebsunternehmen in Europa. Jedes der drei Unternehmen wies bis dahin eigene IT-Prozesse auf – selbst einige Regionen innerhalb desselben Unternehmens hatten wiederum eigene Prozesse. Zudem wurden in den drei Unternehmen unterschiedliche SAP-Modelle eingeführt, um dasselbe Coca-Cola-Produkt zu entwickeln.

Mit Celonis beginnt die CCEP einen dreistufigen Prozess, um alle Prozessvarianten zu analysieren, die effektivsten Prozesse für das Unternehmen und seine Kunden zu identifizieren und die neue Organisation in Hinblick auf einheitliche, optimierte Prozesse auszurichten. Darauf aufbauend wird Celonis genutzt, um die Performance der Prozesse zu überwachen und kontinuierlich Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Dadurch werden die Unternehmensabläufe bei der CCEP in jeder Phase effizienter gestaltet, verborgene Potenziale freigesetzt, Einsparungen erzielt und das Kundenerlebnis verbessert.

Die CCEP beginnt mit acht Prozessen und plant die Einführung von Celonis im gesamten Unternehmen, um eine 360-Grad-Sicht auf die Geschäftsabläufe zu erhalten. Als Proof-of-Concept hat Celonis bereits erfolgreich den Order-to-Cash (OTC)-Prozess der CCEP optimiert, um kürzere Lieferzeiten und eine schnellere Bezahlung der Rechnungen zu erreichen. Infolgedessen konnte die CCEP ihren multinationalen Kunden einen einheitlicheren Service bieten und die Verwaltungskosten senken.

Miguel Milano, Chief Revenue Officer und Miteigentümer von Celonis, kommentiert: “Process Mining zielt im Kern darauf, zu analysieren, wie unterschiedliche Systeme interagieren – das ist oftmals der schwierigste Teil eines Transformationsprojektes. Jedes Unternehmen hat seine eigenen Prozesse und seine eigene Identität. Wenn Organisationen und Systeme migrieren und verschmelzen, gibt es immer verschiedene Varianten und oft Uneinigkeit über den besten Weg. Da Celonis eine faktenbasierte Prozessanalyse ermöglicht, können Unternehmen ganze Prozesslandschaften innerhalb eines Unternehmens – egal wie groß – abbilden. Und einfach ermitteln, welche Varianten effektiv sind und welche Probleme sowohl für das Unternehmen selbst als auch für seine Kunden verursachen.”

Über Celonis

Celonis ist Marktführer für KI-gestützte Process Mining und Process Excellence Software. Mit Hauptsitz in München und New York und mehr als 1.000 Mitarbeitern weltweit, hilft Celonis Unternehmen sämtlicher Branchen, Reibungsverluste bei kritischen Geschäftsprozessen zu beseitigen und ihrer Performance zu verbessern. Die Lösung versteht, wie Prozesse wirklich ablaufen, spürt Reibungsverluste in Echtzeit auf und beseitigt diese mit intelligenter Automatisierung und Handlungsempfehlungen. Unternehmen weltweit, darunter Siemens, Uber, Citi, Coca-Cola und Vodafone, nutzen die Software von Celonis, um ihre Performance und Unternehmensergebnisse zu verbessern und so Mehrwert in Millionenhöhe zu generieren.

