COC-Papiere: Autohändler verlieren Zeit und Geld

Fehlende Konformitätsbescheinigungen (COC) bremsen den Fahrzeughandel über EU-Grenzen hinweg / Gebrauchtwagen ohne COC verlieren an Wert / Jedes fünfte Auto betroffen

Im August 2025 – Eine europaweite Umfrage von EUROCOC unter Autohändlern zeigt: Das Fehlen von Konformitätsbescheinigungen (COC – Certificate of Conformity) bremst den Handel mit Gebrauchtwagen innerhalb der EU massiv aus. Fahrzeuge ohne COC sind schwerer zu verkaufen, verzögern die Zulassung und erzielen niedrigere Verkaufspreise.

Die Folge für den EU-weiten Gebrauchtwagenhandel: Längere Standzeiten, verärgerte und unzufriedene Kunden. Mit der zunehmenden Digitalisierung und Internationalisierung des Gebrauchtwagenhandels wird vollständige Fahrzeugdokumentation zum Wettbewerbsfaktor. Käufer erwarten sofort zulassungsfähige Fahrzeuge. Marktplätze und Auktionsplattformen verlangen vollständige Unterlagen. Händler, die das Thema COC unterschätzen, verlieren an Tempo und Profitabilität.

Zentrale Ergebnisse der Umfrage unter 916 grenzüberschreitend tätigen Händlern:

-82% der Autohändler berichten von Zulassungsverzögerungen durch fehlende COC-Dokumente – meist um zwei Wochen oder mehr.

-70% der Verkäufer müssen beim grenzüberschreitenden Verkauf Preisnachlässe gewähren, wenn das Fahrzeug ohne COC verkauft wird.

-60% der Käufer verlangen einen Preisabschlag – 4% lehnen den Kauf ganz ab, weil die COC-Beschaffung zu aufwendig ist.

-Die Mehrheit der Befragten ist sich einig: Die Konformitätsbescheinigung sollte vom Verkäufer oder Marktplatz bereitgestellt werden – nicht vom Käufer erst besorgt werden müssen.

Warum ein COC für den grenzüberschreitenden Gebrauchtwagenmarkt so wichtig ist

Ein Certificate of Conformity (COC) ist ein offizielles Dokument des Fahrzeugherstellers, das bestätigt, dass ein Fahrzeug den EU-Vorgaben in Bezug auf Technik, Sicherheit und Umwelt entspricht. COCs wurden als Teil des EU-Fahrzeugtypgenehmigungssystems eingeführt und sind Voraussetzung für die Zulassung in einem anderen EU-Mitgliedstaat. Die Angaben gehen über den Kfz-Schein und Kfz-Brief hinaus. Im COC sind alle technischen Merkmale und Daten des Fahrzeugs dokumentiert, die für die Zulassung nötig sind, wie Maße und Gewichte, Reifengröße, Verbrauch sowie detaillierte CO- und Schadstoffwerte.

Ohne dieses Dokument drohen Verzögerungen, Zusatzkosten und im schlimmsten Fall die Ablehnung durch Zulassungsbehörden. Das COC kann wiederbeschafft werden, doch der Hersteller erhebt für die Zweit-Ausstellung Gebühren und es dauert einige Wochen, bis man ein COC erhält. Händler, die das COC nicht direkt mitliefern, schaden ihrem Image.

„Ein Auto ohne COC ist weniger wert“ – Wie Händler aktiv gegensteuern können

Ein Fahrzeug ohne COC wird oft wie ein Auto ohne Fahrzeugschein behandelt: administrativ unvollständig – und damit weniger attraktiv. Insbesondere im internationalen Kontext, denn gerade im grenzüberschreitenden Autohandel sind vollständige Fahrzeugunterlagen Pflicht. Wer hier schludert, verliert Kundschaft und Marge. Immer mehr Auktionshäuser und Marktplätze fordern daher bereits beim Inserat vollständige Unterlagen inklusive COC. Die Bereitstellung eines gültigen COC (idealerweise beim Verkauf oder spätestens auf Wunsch des Käufers) ist ein klarer Wettbewerbsvorteil.

Weniger Aufwand, mehr Erlös – durch frühzeitige COC-Beschaffung

„Autohändler im internationalen Handel können sich fehlende COCs schlicht nicht mehr leisten“, erklärt Michal Matys, CEO von EUROCOC. Viele Händler unterschätzen den wirtschaftlichen Schaden durch fehlende COCs. „Ohne COC muss der Käufer die aufwendige Suche nach dem Dokument selbst übernehmen. Das ist nicht nur teuer – es kostet Zeit und Nerven. In einem schnelllebigen Markt mit hohen Lagerkosten ist das ein klarer Nachteil“, so Matys. Ein professionelles Remarketing beginnt mit vollständiger Dokumentation und der zügigen Beschaffung fehlender Dokumente. Die Lösung liegt auf der Hand und es gibt smarte Möglichkeiten, COCs online nachzubestellen. Zum Beispiel über Plattformen wie EUROCOC. Das Unternehmen bietet eine zentrale Plattform für die digitale Bestellung von COC-Dokumenten für nahezu alle in Europa verkauften Marken – direkt vom Hersteller, mit rechtlicher Sicherheit und Lieferung ab 24 Stunden.

Matys empfiehlt: „Wenn Sie Fahrzeuge grenzüberschreitend in der EU verkaufen, stellen Sie sicher, dass das COC-Dokument im Fahrzeug vorhanden ist, oder bieten Sie zumindest die Möglichkeit, ein COC-Dokument schnell und zuverlässig zu erwerben.“

EUROCOC ist Europas führender Online-Dienstleister für die schnelle und digitale Beschaffung von EG-Übereinstimmungsbescheinigungen (COC – Certificate of Conformity) für Fahrzeuge. Ehemalige Autohändler erkannten den dringenden Bedarf und haben das Unternehmen gegründet. Oft gehen COC-Dokumente verloren oder fehlen, da bietet EUROCOC eine schnelle, rechtssichere und transparente Lösung.

Seit 2008 unterstützt EUROCOC Händler, Flottenbetreiber, Leasinggesellschaften, Exportdienstleister und Privatkunden bei der reibungslosen Fahrzeugzulassung innerhalb Europas. Das Unternehmen bietet COCs für über 150 Marken – schnell, digital und zuverlässig – direkt vom Hersteller.

Mit einem mehrsprachigen Kundenservice und einer Lieferzeit ab 24 Stunden ist EUROCOC in mehr als 30 Ländern aktiv und genießt das Vertrauen von Profis im gesamten Automobilsektor.

Weitere Informationen unter: https://www.eurococ.eu/de/

