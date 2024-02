Eine Erfolgsgeschichte im deutschen Immobilienmarkt

COBRA Real Estate GmbH feiert 5-jähriges Firmenjubiläum – Eine Erfolgsgeschichte im deutschen Immobilienmarkt

Die COBRA Real Estate GmbH, ein etabliertes Unternehmen in der Immobilienbranche mit Sitz in Berlin, feiert stolz sein fünfjähriges Bestehen. Bekannt für seine Expertise in der Akquise und dem Off Market Vertrieb von Gewerbeimmobilien, hat sich COBRA Real Estate durch Professionalität, umfassende Marktkenntnis und exzellente Kundenbetreuung einen Namen gemacht.

„Innerhalb dieser fünf Jahre haben wir es geschafft, signifikante Meilensteine zu erreichen und unseren Kundenstamm kontinuierlich auszubauen. Unser Erfolg spiegelt sich nicht nur in den Zahlen wider, sondern auch in der Zufriedenheit unserer Kunden und der Anerkennung im Markt“, so Mirko Herbst, Geschäftsführer der COBRA Real Estate GmbH.

Marie-Louise Holzweißig, geschäftsführende Gesellschafterin, fügt hinzu: „Unser Anspruch war es immer, über den Tellerrand hinauszublicken und innovative Lösungen anzubieten. Die Leidenschaft unseres Teams für Immobilien und der unermüdliche Einsatz für unsere Kunden sind die Grundpfeiler unseres Erfolgs.“

Ein wesentlicher Faktor für das dynamische Wachstum der COBRA Real Estate GmbH im letzten Jahr ist die strategische Partnerschaft mit der Schweizer REBA IMMOBILIEN AG, einem etablierten Immobilieninvestor und Spezialisten für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es beiden Unternehmen, ihre Stärken zu bündeln, das Portfolio im Immobilienankauf zu diversifizieren und die Präsenz auf dem deutschen Markt zu stärken.

„Die Partnerschaft mit der REBA IMMOBILIEN AG hat uns neue Horizonte eröffnet und unsere Positionierung im deutschen Immobilienmarkt gefestigt. Gemeinsam haben wir innovative Vermarktungsstrategien für diskrete Off Market Transaktionen entwickelt, die uns einen Vorteil im Wettbewerb verschaffen“, erklärt Mirko Herbst.

Marie-Louise Holzweißig betont die Bedeutung dieser Kooperation: „Durch die enge Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG können wir unseren Kunden einzigartige Off Market Immobilienangebote unterbreiten und so den Anforderungen des Marktes noch besser gerecht werden.“

Die COBRA Real Estate GmbH blickt optimistisch in die Zukunft und plant, ihre Marktpräsenz weiter auszubauen, indem sie innovative Dienstleistungen entwickelt und die Partnerschaft mit der REBA IMMOBILIEN AG weiter vertieft.

Über die COBRA Real Estate GmbH

Die COBRA Real Estate GmbH ist ein renommierter Immobilienmakler mit Sitz in Berlin, spezialisiert auf die Akquise und den Vertrieb von Gewerbeimmobilien. Mit umfangreicher Marktkenntnis und einem Fokus auf exzellente Kundenbetreuung hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner im Immobiliensektor etabliert.

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

