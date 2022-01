Cobra 11-Star Erdoan Atalay und Driverama gemeinsam auf der Suche nach dem besten Preis

Driverama, die technologiegestützte Online-Plattform für den

Ankauf von Gebrauchtwagen, erhält Unterstützung von Erdoan Atalay, den man als

Hauptdarsteller aus der RTL-Serie „Alarm für Cobra 11“ kennt. Der Serienheld tritt ab

sofort als Markenbotschafter für Driverama aufs Gas. Als Ermittlerduo haben sich

beide der Gerechtigkeit verschrieben. Über Driverama können Kund:innen ihr

Fahrzeug schnell, einfach und transparent verkaufen. Die digitale Plattform ermittelt

mittels KI und algorithmischem Echtzeit-Preismodell schnelle, genaue und

transparente Preisschätzungen.

Eldar Vagabov, COO von Driverama, zeigt sich begeistert über die Verpflichtung

Atalays: „Viele von uns sind mit Actionserien aufgewachsen. Mich hat dabei immer

fasziniert, die guten Helden, die die Welt zu einem gerechteren Ort machen wollten,

gegen die bösen Jungs kämpfen zu sehen. Wir von Driverama sind in gewisser Weise

auch angetreten, um den Gebrauchtwagenmarkt zu verändern und transparenter zu

gestalten. Wenn man es pathetisch formulieren möchte, kann man also sagen, dass

wir beide gemeinsam für die gute Sache kämpfen“.

Fair und transparent

„Ein perfekt passendes Testimonial muss die Botschaft der Marke authentisch

kommunizieren. Wir bei Driverama stehen für Fairness und Transparenz und so fiel

die Wahl nach kurzer Suche auf Erdoan, der genau das verkörpert. Er ist ein

wahnsinnig netter und charismatischer Mensch und wir freuen uns riesig, mit ihm

gemeinsame Wege zu gehen“, meint Stanislav Galik, CEO von Driverama.

„Bei der Suche nach einer vertrauenswürdigen Online-Plattform für den Ankauf von

Gebrauchtwagen stieß ich auf Driverama. Mein erster positiver Eindruck wurde

bestärkt, als ich kurz darauf die Anfrage zur Zusammenarbeit bekam und merkte, dass

hier jemand Ahnung von seiner Branche hat. Die CEOs Stan Galik und Eldar Vagabov

waren mir außerdem gleich sympathisch. Ich musste nicht lange überlegen, um mich

zu entschließen, mein Gesicht künftig für die Marke zu zeigen“, so Erdoan Atalay.

Seit bereits 25 Jahren läuft „Alarm für Cobra 11 – die Autobahnpolizei“ bei RTL. Das

erfolgreiche Format wurde in rund 120 Länder gesendet, von den USA über Nepal bis

nach Indien. Erdoan Atalay spielt den Kommissar Semir Gerkhan und ist als einziges

Besetzungsmitglied von Anfang an dabei, seit 2020 an der Seite von Pia Stutzenstein

als Vicky Reisinger. 2022 kommt der Actionkracher erstmals als Dreiteiler in

Spielfilmlänge zurück auf den Bildschirm. Der erste Teil mit dem Titel #jedendrittentag

soll bereits im ersten Quartal 2022 ausgestrahlt werden.

Den Imagefilm zur Kooperation zwischen Driverama und Erdoan Atalay finden Sie

hier: https://www.youtube.com/watch?v=NTd5MLRTmDk&ab_channel=Driverama

Für Informationen über die Driverama-Aktivitäten in Deutschland besuchen Sie

www.driverama.de

Aussagekräftige Pressefotos von AURES Holdings (Driveramas Muttergesellschaft)

finden Sie unter folgenden Links:

Bilder des Managements: https://www.auresholdings.eu/en/managementphotos.html

Filialbilder: https://www.auresholdings.eu/en/branch-photos.html

Logos: https://www.auresholdings.eu/en/logos-photos.html

Über AURES

Die AURES-Holdings-Gruppe besteht seit 30 Jahren. Sie betreibt ein Netz von fast 50

Filialen in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Polen und Ungarn. Während

ihres Bestehens hat sie über 2,6 Millionen Kund:innen bedient. Die Gruppe verkauft

durchschnittlich 80.000 Fahrzeuge pro Jahr und ist damit der größte

Gebrauchtwagenhändler in Mittel- und Osteuropa. Sie verkauft auch Gebrauchtwagen

unter der erneuerten Marke Mototechna. Auf den westlichen Märkten ist sie über

Driverama tätig. Die Gruppe befindet sich im Besitz des britisch-polnischen PrivateEquity-Fonds Abris Capital Partners.

Driverama ist eine neue Online-Plattform für Verkäufer:innen von Gebrauchtwagen in

Europa. Driverama ist eine neue Marke, ein neues Konzept und eine neue

Geschäftseinheit, die von AURES Holdings ins Leben gerufen und entwickelt wurde.

Die neue Digitalplattform mit Mikrofilialnetz kombiniert das Beste aus allen Kanälen

des Gebrauchtwagenhandels – die bewährte, jahrzehntelange Erfahrung, das Knowhow und die physische Infrastruktur von AURES zusammen mit führenden DataScience-Kapazitäten, Skalierung, maschinellen Lernwerkzeugen, künstlicher Intelligenz und eigenen Preisfindungsalgorithmen.

Firmenkontakt

Driverama

Mojmír Svozil

Maximilianstraße 13

80539 München

+49 0800 225 5766

mojmir.svozil@driverama.com

https://www.driverama.de/

Pressekontakt

Driverama

Thomas Reinecke

Maximilianstraße 13

80539 München

+49 40 20 91 98 270

driverama@dr-p.de

https://www.driverama.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.