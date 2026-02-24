Ganzheitliche Coaching-Ausbildung der dehner academy mit über 30 Jahren Erfahrung

„Coaching beginnt im Inneren. Wer Menschen professionell begleiten will, braucht fachliche Kompetenz und die Bereitschaft zur eigenen Entwicklung“, sagt Alice Dehner, Geschäftsführerin der dehner academy. „Diese Verbindung schafft die Grundlage für Veränderung, die nachhaltige Wirkung zeigt.“

Die Coaching-Ausbildung der dehner academy steht seit mehr als drei Jahrzehnten für einen integrativen Ansatz, der persönliche Entwicklung, psychologische Fundierung und organisationale Wirksamkeit verbindet. Entwickelt aus der langjährigen Praxis und Lehrtätigkeit von Ulrich Dehner wurde das Curriculum kontinuierlich weiterentwickelt und durch die Geschäftsführung unter Alice Dehner ausgebaut. Im Zentrum steht ein Verständnis von Coaching, das den Menschen in seiner inneren Struktur ebenso ernst nimmt wie die Systeme, in denen er handelt.

„Die Ausbildung basiert auf der Überzeugung, dass Menschen im Coaching nicht „repariert“ werden müssen, sondern über Ressourcen verfügen, die im Laufe ihres Lebens entstanden sind und zugänglich gemacht werden können“, so Dehner. Dieses Menschenbild prägt die gesamte Qualifizierung. Coaching wird nicht als reine Problemanalyse verstanden. „Erkenntnis allein reicht nicht“, meint Dehner. „Das ist nur der erste Schritt. Entscheidend ist das, was danach kommt.“ Erst dann wird echte Transformation möglich.

Inhaltlich verbindet die Ausbildung drei zentrale Ebenen: die strukturelle, die emotionale und die körperliche Ebene. Die Teilnehmenden lernen, innere Muster mithilfe der Transaktionsanalyse differenziert zu erkennen, insbesondere Dynamiken aus Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kind-Ich. Ergänzend kommen hypnotherapeutische Ansätze nach Milton Erickson zum Einsatz, die Veränderungsprozesse auch dort ermöglichen, wo kognitives Verstehen an seine Grenzen stößt. Die Integration von Körperarbeit trägt dem Umstand Rechnung, dass Entwicklung nicht nur gedacht, sondern auch verkörpert werden muss. Dieses integrative Verständnis folgt einem klaren Leitgedanken: Wirksames Coaching entsteht aus der Verbindung von Person und System, von Denken und Fühlen sowie von Verstand und Körper.

Die Ausbildung vermittelt damit eine methodische Breite, die es angehenden Coaches ermöglicht, sowohl individuelle Blockaden als auch organisationale Dynamiken professionell zu bearbeiten. Für Personalverantwortliche eröffnet sich die Perspektive, Coaching nicht nur als individuelles Entwicklungsinstrument, sondern als Bestandteil einer nachhaltigen Führungs- und Kulturarbeit zu verstehen.

Ein wesentliches Element der Ausbildung ist die konsequente Selbsterfahrung. Teilnehmende setzen sich mit eigenen Mustern, Loyalitäten und Überlebensstrategien auseinander. „Die Fähigkeit, andere durch anspruchsvolle Entwicklungsprozesse zu begleiten, ist für uns untrennbar mit der Bereitschaft zur eigenen Reflexion verbunden“, betont Alice Dehner.

Mit diesem Ansatz positioniert sich die dehner academy als Vorreiterin für ein ganzheitliches Coaching-Verständnis. Die langjährige Erfahrung, die kontinuierliche Weiterentwicklung des Curriculums sowie die Verbindung aus Theorie, Selbsterfahrung und Coaching-Praxis bilden die Grundlage für eine Qualifizierung, die auf nachhaltige Wirksamkeit ausgerichtet ist.

https://www.dehner.academy/aus-weiterbildung/coaching-ausbildung/

Unter dem Motto: „Ihr Potenzial ist unsere Stärke“ unterstützt die dehner academy seit mehr als 30 Jahren mit Leidenschaft, Expertise und Erfahrung Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Sie sind Experten für Organisationsentwicklung und Changemanagement, Beratung, Führungs- und Vertriebstrainings, Business- und Life-Coachings sowie in Ausbildungsreihen für Coaches, Führungskräfte und Personaler. Auf Basis ihres profunden, psychologischen Know-hows und der jahrzehntelangen Erfahrung bietet die dehner academy passgenaue Konzepte, Maßnahmen und Lösungen für Management, HR und Fachkräfte, die sich weiterentwickeln wollen.

