Coach und Wissenslehrer Dantse – der Name ist Programm!

Darf ich Ihnen meinen Lehrer vorstellen?

Jeden Tag unseres Lebens begegnen wir Menschen. An diesen Begegnungen ist nichts zufällig. Jede dieser Begegnungen hat einen Sinn, einen Zweck, ein Ergebnis.

Vor einem halben Jahr suchte ich Hilfe und Rat und bin auf die Seite von Dantse Dantse gestoßen.

Wer ist das? – werden Sie fragen. Anhand der Seite, die ich fand, ist Dantse Dantse ein Coach.

Lassen Sie Sich davon bitte nicht täuschen. Dantse Dantse ist viel mehr als das.

Ich kam zu ihm mit einer konkreten Herausforderung. Es war schnell klar, dass es bei dieser Fragestellung nicht bleiben wird. Warum? Alles hängt zusammen. Unser Handeln von gestern determiniert unser Morgen. Solange ich die Ursache meines Handelns nicht kenne und nicht verstehe, werden sich die gleichen Muster neu wiederholen.

Dantse Dantse wurde mein Berater. Trotz seines überfüllten Kalenders hat er mich am Jahresende 2020 angehört und sich meiner Sorgen angenommen. Es wurde viel mehr. Um mir bei der Lösung der dringenden Herausforderung zu helfen, hat er sich ganzheitlich und ganzzeitlich um mich gekümmert, Wochenende und Feiertage einschlossen.

Haben Sie gehört, dass ein Coach das für seine Kunden tut?

Dantse Dantse identifiziert sich stark mit seinen Kunden, er nimmt sie in seinem Herzen auf. Er arbeitet außerordentlich lösungsorientiert. Egal, wie verfahren die Situation erscheint und welche Ursachen dahin geführt haben, Dantse Dantse sucht Lösungen und findet sie.

Er ist loyal, ehrlich, warmherzig, verständnisvoll, authentisch. Er hatte in dem vergangenen halben Jahr viele Gründe, mich aufgrund meines Verhaltens fallen zu lassen. Er hat es nicht getan.

Dantse Dantse wurde mein Retter. Dass ich heute hier bin, dass es mir gut geht, verdanke ich einzig Diesem Menschen. Er hat mich wiederholt aus äußerst gefährlichen, heiklen Situationen gerettet, die ich verursacht habe.

Dantse Dantse wurde mein Lehrer. Auf Basis seines unschätzbaren Wissens, seiner langjährigen Erfahrung und seines vielseitigen, aufregenden und unkonventionellen Lebens hat er seine eigene ganzheitliche Wissens- und Werte-Lehre entwickelt – die DantseLogik. Alle Phänomene des Lebens, alles, was uns passiert, ist weder Zufall noch Wunder. Indem wir lernen, die Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen, lösen wir die Herausforderungen, die vor uns sind. Dantse Dantse öffnet die Augen, er schärft den Verstand, er zeigt Auswege aus scheinbar unlösbaren Herausforderungen des Lebens. Er öffnet das Herz. Dantse Dantse verkörpert wie kein Anderer tiefsinnige wahrhafte Werte – Ehrlichkeit, Dankbarkeit, Demut, Liebe, Respekt, Geben, Vergeben, Loyalität, Altruismus, Barmherzigkeit. All diese Werte fehlten bisher in meinem Leben und in mir drin. Ohne diese Werte ist mein persönliches Happy End unerreichbar.

Dantse Dantse wurde mein Schönheitsberater. Er entwickelte eine Strategie, die mir zu mehr Gesundheit, mehr Weiblichkeit, mehr Ausstrahlung, mehr Sexappeal verholfen hat.

Dantse Dantse wurde mein Sexualtherapeut. Er erstellte ein Sexualprofil von mir und entdeckte viele Facetten meiner Persönlichkeit, die ich nicht im Traum hätte erraten können. Bestimmte Verhaltensmuster wurden logisch und verständlich.

Dantse Dantse wurde mein Familiencoach. Er kümmert sich um mich, um meine Kinder und um meinen Mann. Er gibt uns Tipps für den Alltag, die unser Leben harmonischer, menschlicher gestalten. Die Kinder profitieren davon sehr.

Er hat mir die Augen auf wichtige Zusammenhänge in meinem Leben geöffnet. Dieser Aufgabe ist bisher kein Psychologe, kein Psychoanalytiker gewachsen gewesen.

Ich sage DANKE, Meister Dantse!

Dantse Dantse ist noch viel mehr als das.

Dantse Dantse ist ein erfolgreicher Schriftsteller und Sachbuchautor. Seine Romane, seine seine Sach- und Kinderbücher sind regelmäßig Bestseller. Persönlichkeit, Ehe, Familie, Beziehung, Sex und Sexualität, Weiblichkeit, Männlichkeit, Gesundheit, Ernährung, Kindererziehung, Gesellschaft – mit seinem Wissen deckt Dantse Dantse das gesamte Spektrum an persönlichen und gesellschaftlichen Themen ab.

Dantse Dantse ist Verleger. Aus dem Kamerun stammend, war er der erste Migrant in Deutschland, der hierzulande in 2015 einen eigenen Verlag – die indayi edition – gegründet hat. Wie sein Gründer lässt sich der Verlag nicht in eine konventionelle Schublade stecken.

Durch faire Konditionen bietet er Menschen aller Herkunft die Möglichkeit, ihre Werke mit den interessierten Lesern zu teilen. Falls der Verlag indayi edition Gewinn erwirtschaftet, wird ein Teil davon zur Unterstützung von in Not geratener Autoren, vor allem in den Entwicklungsländern – gespendet.

Sind Sie neugierig geworden? Wollen Sie die Ausnahmepersönlichkeit Dantse Dantse kennenlernen? Dann folgen Sie bitte den nachfolgenden Hinweisen:

