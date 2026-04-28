Coach in the Box denkt Teamentwicklung neu

Essener Startup macht erstmals Coaching für alle zugänglich, mehrsprachig, kosteneffizient und ohne aufwendiges Rollout

Coach in the Box, ein innovatives B2B Coaching-System aus Essen, gibt heute seinen offiziellen Markteintritt bekannt. Das Unternehmen löst eines der drängendsten Probleme moderner Organisationen: Coaching ist heute individuell, zeitintensiv und kaum skalierbar. Coach in the Box macht Schluss damit.

Das Problem mit klassischem Coaching

Unternehmen investieren jährlich Milliarden in Coaching und Personalentwicklung, mit ernüchternden Ergebnissen. Klassisches 1:1-Coaching erreicht einzelne Personen, selten aber ganze Teams. Es bleibt punktuell, teuer und hinterlässt wenig nachhaltige Wirkung im Arbeitsalltag. Besonders für internationale Unternehmen mit Tausenden von Mitarbeitern in verschiedenen Ländern ist ein flächendeckender Ansatz schlicht nicht realisierbar.

Die Lösung: Coaching als Infrastruktur

Coach in the Box überführt Coaching von individueller, zeitbasierter Arbeit in ein skalierbares, strukturiertes System für Teamentwicklung. Das System kombiniert strukturierte Entwicklungsprogramme, den proprietären Behavior Compass Assessment, physische und digitale Elemente sowie KI-gestützte Begleitung, alles darauf ausgerichtet, Verhaltensveränderung nachhaltig im Teamalltag zu verankern.

Die Box: Alles drin, sofort startklar

Das Herzstück von Coach in the Box ist die Box selbst. Zu jeder Masterclass erhalten Teams eine physische Box mit allen Materialien die sie für die Übungen benötigen, null Vorbereitungszeit, null Aufwand. Virtuelle Coach-Videos führen das Team Schritt für Schritt durch jede Übung, so dass kein externer Coach notwendig ist. Das Team coacht sich selbst.

Das Prinzip ist vergleichbar mit Kochboxen: einfache Rezepte, klare Anleitung, und am Ende kommt etwas Großartiges heraus. Bei Coach in the Box sind die Übungen bewusst einfach gehalten, und genau deshalb so wirkungsvoll. Jede Übung ist darauf ausgelegt, trotz ihrer Einfachheit einen echten Aha-Effekt und nachhaltigen Lerneffekt zu erzeugen. Kein Vorwissen nötig. Kein externer Experte. Nur das Team und eine Box.

Masterclasses für zentrale Entwicklungsfelder

Ein zentraler Bestandteil von Coach in the Box sind praxisnahe Masterclasses zu den relevantesten Herausforderungen moderner Teams. Die aktuellen Entwicklungsfelder umfassen Verbesserung der Kommunikation, Umgang mit Transformation, Produktivität sowie die Entwicklung junger Talente, direkt im Arbeitsalltag einsetzbar.

Durch den strukturierten Aufbau der Masterclasses ist garantiert, dass alle Teams, unabhängig von Standort oder Land, dasselbe Coaching in einheitlich hoher Qualität erhalten. Was mit klassischem Coaching schlicht nicht möglich ist. Während andere Unternehmen noch dabei sind, ein Coaching-Programm zu planen, haben Teams mit Coach in the Box bereits erste messbare Ergebnisse erzielt.

Start mit 10 Founding Partnern

Zum Start der Beta-Phase bietet Coach in the Box zehn ausgewählten Unternehmen die Möglichkeit, als Founding Partner von Anfang an dabei zu sein. Für dieses besondere Vertrauen hat Coach in the Box ein exklusives Bundle entwickelt, ein Angebot das speziell für Unternehmen konzipiert wurde, die bereit sind, die Zukunft der Teamentwicklung aktiv mitzugestalten. Die Plätze sind limitiert.

„Wir glauben, dass jedes Team das Recht auf professionelle Entwicklung hat, unabhängig von Größe, Budget oder Standort. Coach in the Box gibt Unternehmen die Infrastruktur, um echte Verhaltensveränderung im Team zu verankern, nachhaltig, skalierbar und ohne großen Aufwand.“

– Luis Perona, Co-Founder & CEO, Coach in the Box

Für Unternehmen die ihre Teams wirklich entwickeln wollen

Coach in the Box richtet sich an Unternehmen, die Teamentwicklung nicht dem Zufall überlassen wollen. Kontinuierliche Entwicklung statt punktueller Events, das ist der Ansatz von Coach in the Box. Damit adressiert das Unternehmen einen globalen Markt für betriebliche Weiterbildung und Teamentwicklung, der laut aktuellen Schätzungen ein Volumen von über 20 Milliarden US-Dollar erreicht.

Mehrsprachig, kosteneffizient, sofort einsetzbar

Besonders für internationale Organisationen bietet Coach in the Box entscheidende Vorteile. Das System ist mehrsprachig ausgelegt, erfordert minimalen Vorbereitungsaufwand und kommt ohne kostspielige Implementierungsprojekte aus. Kein Trainer der durch 39 Länder fliegt, Entwicklung passiert dort wo Arbeit passiert: im Team, im Alltag.

Coach in the Box ist das erste Coaching-System, das konsequent für alle gedacht ist, nicht nur für eine ausgewählte Gruppe. Die Kosten pro Mitarbeiter sind so gering, dass Unternehmen erstmals jedem einzelnen Teammitglied echte Entwicklung ermöglichen können. Unabhängig von Hierarchie, Standort oder Abteilung.

Über Coach in the Box

Coach in the Box ist ein Essener Startup mit Sitz im historischen Gartenstadt-Viertel Margarethenhöhe. Das Unternehmen wurde von Luis Perona (CEO) und Marcin Wierzbicki (CTO) gegründet mit der Mission, Coaching von einem individuellen Service in ein skalierbares System für Teamentwicklung zu verwandeln.

Weitere Informationen: www.coachinthebox.com

Firmenportrait – Coach in the Box

Coach in the Box ist ein Startup aus Essen, das eine innovative Lösung für moderne Teamentwicklung entwickelt hat. Im Mittelpunkt steht ein strukturiertes, digital unterstütztes System aus „Boxen“, die Teams durch zentrale Themen der Zusammenarbeit, Kommunikation und Führung führen. Ergänzt wird das Angebot durch eine digitale Plattform, KI-gestützte Funktionen, strukturierte Assessments sowie thematische Masterclasses.

Ziel von Coach in the Box ist es, Teamentwicklung nicht als einmaliges Coaching-Event, sondern als kontinuierlich nutzbares System im Arbeitsalltag von Organisationen zu etablieren. Die Lösung ist international skalierbar, mehrsprachig einsetzbar und darauf ausgelegt, klassische Teamcoachings effizienter, strukturierter und kostengünstiger zu ergänzen.

Kontakt

Coach in the Box UG

Luis Perona

Stensstr. 10

45149 Essen

+49 155 65144437



http://coachinthebox.com