CO.DON AG: Erweiterung des Vorstands zur Verstärkung der Geschäftsaktivitäten

Berlin / Teltow / Leipzig, 17. 12.2020 – Der Aufsichtsrat der CO.DON AG hat Herrn Dr. Achim Simons mit Wirkung zum 01. Januar 2021 in den Vorstand der CO.DON AG berufen.

Herr Dr. Simons arbeitete als Facharzt für Chirurgie und hält einen MBA der Universität Stellenbosch. Neben seiner einschlägigen Erfahrung als Facharzt in der Universitätsklinik Düsseldorf bringt Herr Dr. Simons jahrzehntelange, auch internationale Führungserfahrung in das Unternehmen ein. Unter anderem war er Geschäftsführer der Ivy Sports Medicine GmbH und baute für den deutschen Endoskopie-Spezialisten Karl Storz eine Niederlassung in Südafrika auf.

Dr Simons: „Regenerative Verfahren in der Medizin, insbesondere auch in der operativen Orthopädie, spielen zunehmend eine Rolle. Die demographische Entwicklung und sportliche Aktivitäten der Menschen bis ins hohe Alter stellen die behandelnden Ärzte vor ganz neue Herausforderungen. Ein großflächiger Knorpelschaden in einem Gelenk bedeutete für den Patienten noch vor wenigen Jahren Schmerzen, eine zunehmend starke Einschränkung der Aktivitäten und letztendlich den Gelenkersatz. Dem stellt die CO.DON AG innovative Therapien, Produkte und Lösungen entgegen und ich freue mich sehr, gemeinsam mit Herrn Bur und dem gesamten Team, die nächsten strategischen Schritte in der Unternehmensentwicklung zu gehen.“

Das Unternehmen wird künftig gemeinschaftlich von Dr. Achim Simons und Herrn Tilmann Bur geführt. Herr Dr. Simons wird insbesondere die Verantwortung für die europäischen Märkte außerhalb der DACH-Region sowie für das Business Development sowie die Bereiche Finanzen und Scientific Liaison übernehmen. Herr Bur verantwortet weiterhin die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), die Produktion, das Marketing, sowie die Bereiche Personal und Recht.

Die Erweiterung des Vorstands soll die CO.DON AG insbesondere in der europäischen Vermarktung ihres zugelassenen Arzneimittels sowie bei der Entwicklung des Produktportfolios stärken. Tilmann Bur, Vorstand der CO.DON AG: „Im Namen der CO.DON AG bedanke ich mich beim Aufsichtsrat für die komplementäre Verstärkung des Vorstandes. Gemeinsam werden wir die Unternehmensentwicklung vorantreiben und unser Leistungsspektrum im Sinne der Patienten weiter ausbauen.“

Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vertreibt körpereigene Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpeldefekten. Das angebotene Arzneimittel ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden am Kniegelenk mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. Die von CO.DON angebotene Methode wird in Deutschland derzeit in über 200 Kliniken angewandt und wurde bereits bei über 15.000 Patienten eingesetzt. Im Juli 2017 erhielt CO.DON die EU-weite Zulassung für dieses Arzneimittel, im März 2019 die Zulassung für die Schweiz. Am Standort Leipzig errichtete CO.DON eine der größten Anlagen für die Produktion von humanen Zellen im industriellen Maßstab für Eigen- und Auftragsproduktion. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Tilmann Bur.

Weitere Informationen finden Sie unter www.codon.de

