CNC Biegemaschinen produzieren Kunst

In der Drahtbiegeindustrie werden Kunstwerke in Serie hergestellt, dank modernster CNC Biegemaschinen. Künstler nutzen schon seit Langem CAD Programme, um ihre Kreativität auszudrücken. Stift und Papier gehören der Vergangenheit an. Doch wenn es um Kunstwerke aus Stahl und ähnlichen Materialien geht, ist die manuelle Formgebung oft unmöglich. Hier kommen Drahtbiegeteile zum Einsatz, die nahezu jede Biegung und Form aus Stahldraht herstellen können. So entstehen Kunstwerke und Dekoartikel, die mit ihrem glänzenden Aussehen beeindrucken.Kreative Ideen mithilfe von Drahtbiegeteilen: umsetzen.Immer mehr Künstler wenden sich an die DBS Drahtbiege Solutions GmbH & Co. KG, um ihre kreativen Ideen zu verwirklichen. Der junge Geschäftsführer Herr Zecevic berichtet, dass nicht jede Idee umgesetzt werden kann. Doch dank Computerprogrammen ist es heute möglich, auch extrem komplexe Ideen über CNC gesteuerte Drahtbiegemaschinen zu realisieren. Auf diese Weise erhalten viele künstlerische Werke ihren Ausdruck.Langlebige Kunstwerke aus Draht:Kunstwerke aus Draht sind aufgrund ihrer Materialeigenschaften äußerst langlebig und bereiten dem Käufer lange Freude. Dies ist einer der Gründe, warum Künstler sich für diese Art der Kunst entscheiden. Sobald ein Drahtbiegeteile die Produktion und Qualitätskontrolle erfolgreich durchlaufen hat, steht einer Serienproduktion nichts mehr im Wege. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Anzahl limitierter Exemplare festzulegen. Insbesondere für Dekoartikel ist eine Serienproduktion sinnvoll. Solche Entscheidungen treffen die Auftraggeber in Absprache mit der DBS Drahtbiege Solutions GmbH & Co. KG, die ihre Ideen und Konzepte bestmöglich unterstützt. Drahtbiegeteile sind in der heutigen Welt einfach nicht wegzudenken.Entdecken Sie langlebige Kunstwerke und Dekoartikel aus Draht.Was hier als unglogisch klingt ist tatsächlich realität in der Drahtbiegeindustrie.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

