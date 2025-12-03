CMT2026: Neue Kabinenkonzepte – TISCHER Freizeitfahrzeuge

NEU: 260 SP Flatbed – Absetzkabine für Flachpritschen-Pick-ups in Eineinhalbkabiner-Version

NEU: Optimierte TRAIL 280S – Erfolgsmodell noch fokussierter für weitere Zielgruppen

Kreuzwertheim. Fachbesucher, Kunden und Fans haben die besondere Gelegenheit, neue Kabinenkonzepte der TISCHER Freizeitfahrzeuge GmbH auf der CMT 2026 in Stuttgart (17. – 25. Januar 2026) kennen zu lernen. Als einer der führenden Hersteller von hochwertigen, manufakturgefertigten Wohnkabinen stellt TISCHER in Halle 5 mit Standnummer 5B54 aus. Dabei liegt der große Fokus zum einen auf einzigartigen Freizeiterlebnissen, die sich mit TISCHER Absetzkabinen so individuell und flexibel wie autark gestalten lassen. Zum anderen geht es am Stand um neue Optionen bei der Ausgestaltung von Kabinen, die das Reisen mit Pick-up und TISCHER noch spannender für ausgewählte Zielgruppensegmente mit spezifischen Ansprüchen machen.

Wie Patrick Sauer, Geschäftsführer der TISCHER Freizeitfahrzeuge GmbH, herausstellt, will sein Team im Rahmen der CMT 2026 für Momente purer Reisefaszination sorgen: „Der Name TISCHER steht seit vielen Jahren für die Kombination von Abenteuerlust und Unabhängigkeit mit ausgeprägter Individualität und hohem Komfort beim Reisen. Diesen enormen Erlebniswert möchten wir auf der CMT 2026 gerne an neue und erweiterte Zielgruppen vermitteln. Dabei denken wir konkret an Familien mit kleinen Kindern, an sportlich sehr Aktive sowie grundsätzlich an Personen, die einzigartige Urlaubserfahrungen wertschätzen.“

NEU: 260 SP Flatbed – die absetzbare Wohnkabine für Pick-ups mit Flachpritsche

Dieses neue, von TISCHER auf Basis der langen Erfahrung für Individualaufbauten entwickelte Kabinenmodell gibt es am Messestand exemplarisch auf einem ISUZU D-MAX Doppelkabiner zu sehen. Ein typisches Merkmal von Flachpritschen-Pick-ups ist ihre durchgehend ebene, großzügige Ladefläche, die nicht durch hochstehende Radhäuser beschränkt wird. Damit haben die TISCHER Konstrukteure mehr Spielraum und Optionen beim Planen des Grundrisses und der Inneneinrichtung. Aufteilung und Möblierung können flexibler vorgenommen werden, wobei das Auf- und Absetzen genauso schnell und mühelos funktioniert wie bei allen anderen TISCHER Modellen. Passend für sportliche und individuelle Outdoor-Fans lassen sich in die neue Flatbed-Kabine mehr Wohnideen nach persönlichen Wünschen hineinpacken. Dabei kann TISCHER durch Manufakturfertigung selbst ungewöhnliche Pläne realisieren: z. B. mehr Schlafplätze im Kabineninneren, ein platzsparendes Stockbett für Kinder, eine U-Sitzgruppe zum Essen und geräumigere Küchenmöbel bis hinunter zum Boden. Auf Wunsch ist deutlich mehr Stauraum ebenso möglich wie größere Fenster und eine multifunktionale Sitzgruppe im Heck der Kabine. Sie kann durch einfaches, schnelles Hochklappen zur geschützten „Innengarage“ für Fahrrad, E-Bike, Kite, Kajak, Golf-Bag, Kinderwagen oder Buggy verwandelt werden.

NEU: Optimiertes Erfolgsmodell TRAIL 280S

Als nahtlos passende Wohnkabine für VW Pritschenfahrzeuge der Typen T5, T6, T6.1 und T7 stellt TISCHER bei der CMT 2026 die optimierte Variante TRAIL 280S vor. Bei dieser Variation der gängigen 280-er Modelle ist eine großzügigere Grundrissplanung möglich, um das Raumangebot gezielter auf die Anforderungen von jüngeren Reisenden, kleinen Familien und sportbegeisterten Campern auszurichten. Durch den neuen Grundriss kann im vorderen Bereich eine U-förmige Sitzgruppe eingebaut werden. Vor allem sind bessere Durchlademöglichkeiten planbar, so dass z. B. sperriges Sportgerät wie Skier und Ähnliches problemlos ein- und ausladbar sind.

Wussten Sie, dass der Beginn unserer Erfolgsgeschichte eine Reisemobilkabine fur einen VW-Pritschenwagen war? Peter Tischer und sein Vater Josef wollten ein wendiges Zuhause fur unterwegs bauen. Die Idee war so erfolgreich, dass daraus eine ganze Firma, die TISCHER GmbH entstand.

Heute konstruiert und fertigt unser Unternehmen mit Sitz in Kreuzwertheim Absetzkabinen fur fast alle auf dem deutschen Markt erhältlichen Pick-ups. Mit annähernd 50 Mitarbeitern produzieren wir mehr als 230 Kabinen im Jahr. Dank hochwertiger Materialien, handwerklicher Präzision und Liebe zum Detail entsteht Kabine fur Kabine in Top-Qualität Made in Germany.

