CMT2026: Megasat stellt innovative Satelliten- und Freizeittechnik vvor

Niederlauer. Die MEGASAT Werke GmbH darf als ein führender Anbieter im Bereich Satellitentechnik und mobile Unterhaltungslösungen bei der CMT 2026 (17. bis 25. Januar 2026) nicht fehlen. Sie ist im Rahmen der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit auf dem Stuttgarter Messegelände dabei und freut sich, am Messestand Nr. 10F72 in Halle 10 ein ganzes Bündel an technologischen Innovationen zu präsentieren. So können die Besucher neueste Produkte des Unternehmens live erleben.

Wie Sven Melzer, der Geschäftsführer von MEGASAT betont, gehört es zur Erfolgsstrategie des Spezialanbieters, den Komfort und die technische Verlässlichkeit von abwechslungsreichem Camping-TV kontinuierlich auf höhere Ebenen zu heben: „Für mein Team und mich war es schon immer ein Kernanliegen, mit technisch sehr sicheren, robusten, ultimativ Camping-tauglichen und kinderleicht anwendbaren Lösungen zu überzeugen. Deshalb bleiben wir nicht stehen und drehen die Innovationsspirale mit ausgewählten Premium-Produkten stetig weiter.“

Zwei Neuheiten im Fokus

Aus den CMT-Neuheiten von MEGASAT ragen zwei Produkte heraus. Bei ihnen handelt es sich um eine neue vollautomatische Sat-Antenne und eine innovative Serie von Camping-LED-Screens mit exzellenten Eigenschaften:

NEU: Caravanman 55 Professional GPS

Mit dem Caravanman 55 Professional GPS hat MEGASAT die ideale Lösung für platzsparendes, fest montiertes Satellitenfernsehen in Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot ins Programm genommen. Sie funktioniert vollautomatisch und findet auf Knopfdruck in kürzester Zeit den gewählten Satelliten, wobei künftige Transponder-Updates komplett entfallen. Durch integrierte, präzise GPS-Navigation kennt die Antenne bereits beim Start den exakten Standort und kann so den passenden Neigungswinkel für perfekten Empfang gezielt ansteuern. Das beschleunigt den Suchvorgang erheblich. Parallel ist sie dank Auto Skew in der Lage, den Polarisationswinkel automatisch anzupassen, was speziell in den Randbereichen der Ausleuchtzonen für eine zusätzliche Verkürzung von Suchzeiten sorgt. Dazu kommen als weitere beeindruckende Merkmale die minimale Aufbauhöhe von nur 16,5 cm bei einem kompakten Schwenkbereich von 99 cm. Damit wird die Gesamthöhe des Fahrzeugs kaum beeinflusst und die neue Caravanman 55 Professional GPS passt auf so gut wie jede Dachform.

NEU: Royal Line V Smart Serie

Maßstäbe möchte man bei MEGASAT auf der CMT 2026 auch mit der neuen Familie von hochwertigen Camping-LED-Fernsehern setzen. Sie sind in vier Bildschirmgrößen mit 19, 22, 24 und 27 Zoll zu haben. Über sie ist neben der Internet-Browser-Funktion und vorinstallierten Apps auch jederzeit der bequeme Zugriff auf viele Mediatheken und Videoportale möglich, so dass sie als echte Smart-TVs begeistern. LAN-/WLAN-/Bluetooth-Schnittstellen sind ebenso integriert wie das leistungsstarke WhaleOS-Betriebssystem plus App-Store, in dem sich zusätzlich viele weitere Anwendungen flexibel installieren lassen. Via Triple Tuner erlauben die TV-Endgeräte auch den digitalen TV-Empfang im europäischen Ausland. In punkto Bildqualität zeichnen sie sich durch Full-HD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 Pixel aus. Ihr fast rahmenloses Design ist perfekt, um sie zum brillanten Highlight jedes Fahrzeuginterieurs zu machen.

Blick auf weitere MEGASAT Neuheiten

Am Messestand 10F72 in Halle 10 gibt es für Fachbesucher und interessierte Kunden noch viel mehr zu sehen: neben der vollautomatischen Sat-Antenne Campingman Portable Eco 2 für Mobilempfang wird der Caravanman Kompakt 4 mit integriertem GPS-Empfänger vorgestellt. Mit der Messeneuheit Traveller-Man 4, einer vollautomatischen und superflachen Sat-Antenne zur Festmontage, rundet MEGASAT die Präsentation ab und wird sicherlich reges Interesse bei Camping-TV-Fans auslösen.

Campingman Portable Eco 2

Caravan-Man Kompakt 4

Traveller-Man 4

Als Messeneuheit stellt MEGASAT bei der CMT 2026 das vollautomatische Modell Caravanman 55 Professional GPS vor. Diese Sat-Antenne der neuesten Generation ist auf zwei Teilnehmer ausgelegt. Im Lieferumfang ist ein kompaktes Mini-Steuergerät mit 5 einprogrammierten Satelliten (darunter Astra 1) enthalten. UVP in Farbe Weiß: EUR 1.399,-. UVP in Farbe Graphit: EUR 1.449,-.

Mit einer neuen Serie hochwertiger Camping-TV-Screens wird MEGASAT auf der CMT 2026 punkten. Ihr Gehäuse ist speziell für den mobilen Einsatz konzipiert. Das technische Innenleben ist extrarobust angeordnet und geschützt. Ihr USB-Anschluss macht die Wiedergabe von Filmen, Bildern und Musik ultraleicht. UVP für vier lieferbare Bildschirmdiagonalen mit 19, 22, 24, 27 Zoll: EUR 369,- bis EUR 479,-

Megasat ist einer der führenden Hersteller von Satelliten- und Empfangstechnik für Zuhause, Camping und mobilen Einsatz und steht seit über 20 Jahren für zuverlässige, in Deutschland entwickelte Lösungen. Das Sortiment reicht von vollautomatischen Sat-Anlagen über Systeme für mobilen Internetempfang bis hin zu smarten TV-Geräten, die mit patentierten Technologien und strengen Qualitätsprüfungen für langlebige Performance sorgen.

