CMT2026: dwt-Zelte & GÜSTO Zeltmanufaktur stellen aus

– Hochwertige Zelt-Inspirationen zum Start in die neue Saison

– Unwiderstehliche Sonderpreise für ausgewählte Modelle & EDITION 40 mit 30 % Preisvorteil

– GÜSTO fertigt maßgeschneidert für Individualisten mit höchsten Qualitätsansprüchen

Die weltweit größte Messe für Caravan, Motor, Touristik CMT 2026 (17. – 25.01.2026) wird wieder viele Camper und Camperinnen anziehen, die aktuell über ihre neue Ausrüstung für die beginnende Saison nachdenken. Wer sich rund ums neue Zelt einzigartig inspirieren und von attraktiven Preisen verführen lassen möchte, darf die Präsentation von dwt-Zelte nicht versäumen. Sie ist in Halle 8 unter der Standnummer 8D33 zu finden.

Am selben Ort zeigt die GÜSTO Zeltmanufaktur Flagge. Ihre Spezialität sind hochwertige Wohnwagen-Vorzelte, die nach Kundenwunsch konfiguriert und in bester Handwerksqualität hergestellt werden. Damit eignen sie sich ideal für Camping-Individualisten, die draußen am Standplatz weder funktionale noch ästhetische Kompromisse machen möchten.

Für Claus Winneknecht, Geschäftsführer von dwt-Zelte und der GÜSTO Zeltmanufaktur, stellen die Wünsche und Erwartungen seiner künftigen Zeltbesitzer den Maßstab für alles Weitere dar: „Nach der Saison ist vor der Saison! So ist es kein Wunder, dass bei den allermeisten Messegesprächen bereits konkrete Vorstellungen im Mittelpunkt stehen. In enger Zusammenarbeit mit dem Fachhandel setzen wir uns als kompetenter Partner ein, um das Gewünschte optimal wahr werden zu lassen. Dazu kommt, dass wir diesmal am Stand nicht nur beraten und einen Querschnitt durch das einzigartig breite dwt Sortiment zum Anfassen und Testen aufgebaut haben. Als unwiderstehliche Aktionsangebote auf der CMT 2026 bieten wir zahlreiche dwt Erfolgsmodelle als preislich heiße Special Offers.“

Handverlesene dwt Qualitätszelte mit 15 % Rabatt

Um das Messepublikum am dwt Stand zu begeistern, ist eine Reihe ausgewählter Zeltmodelle in unterschiedlichen Kategorien, Größen und Verarbeitungen zum Sonderpreis bestellbar. dwt räumt bei ihnen einen Rabatt von 15 % ein, wobei diese Reduktion auch für das gesamte mitbestellte Zubehör gilt. Die Aktion läuft bis 31. März 2026, so dass Messebesucher auch nach der CMT 2026 noch ausgiebig Zeit für Ihre Kaufentscheidung haben.

Viel Geld sparen beim neuen Vorzelt am Wohnwagen, z. B. mit dem Modell:

– Ambassador III. Dieses Wohnwagen-Ganzzelt der Luxusklasse wird nach der Ankunft am Standplatz mit vielen funktionellen Details, Top-Ausstattung und großzügigem Raumangebot zum reinsten Verwandlungskünstler. Jetzt zum Aktionspreis in 9 Größen mit 15 % Rabatt.

– z. B. Größe 1 in Zelttiefe 240 cm nur EUR 2.472,- statt EUR 2.855,-

– z. B. Größe 1 in Zelttiefe 300 cm nur EUR 2.793,- statt EUR 3.285,-

– Cortina II. Dieses extra robuste Wohnwagen-Teilzelt speziell für Wintercamping-Abenteuer hält dank seiner ultrapraktischen Ausrüstung Eis, Schnee und Minustemperaturen souverän stand. Jetzt zum Aktionspreis in Farbe Grau (6 Größen) oder Blau (3 Größen).

– z. B. Größe 1 nur EUR 506,- statt EUR 595,-

Sondermodell EDITION 40 mit 30 % Preisvorteil zum 40. Firmenjubiläum

Erfolg hat bei dwt-Zelte eine lange Tradition: 2026 kann das Unternehmen seinen 40. Geburtstag feiern. Aus diesem Anlass gibt es das Sondermodell EDITION 40 als besonderes Geschenk für Kunden mit einem Preisnachlass von 30 %. Bei EDITION 40 handelt es sich um ein Wohnwagen-Vorzelt über die komplette Fahrzeuglänge. Das Modell kann mit einer Zelttiefe von 240, 280 oder 300 cm gewählt werden. Bestellbar ist EDITION 40 direkt am Messestand auf der CMT 2026 in Stuttgart, über die dwt Website oder den Fachhandel – solange der Vorrat reicht. Ausgeliefert wird das Sondermodell ab Mitte März 2026.

Preisbeispiel in Größe 12: EUR 1.640,- statt EUR 2.345,-. Preisvorteil: EUR 705,-. Fünf weitere Größen sind verfügbar!

EDITION 40 mit Tiefe 240

EDITION 40 mit Tiefe 280

EDITION 40 mit Tiefe 300

Weitere Informationen:

Hochauflösendes Bildmaterial

dwt-zelte.de, guesto.de

Vor knapp 40 Jahren haben wir uns der Entwicklung und Herstellung hochwertiger Qualitätszelte verschrieben. Vom Konzept über attraktives Design und beste Materialien bis zur handwerklichen Präzision überlassen unsere Fachkräfte nichts dem Zufall. Wir entwickeln Lösungen und Vorzelte, die so vielfältig und individuell sind wie Sie.

Firmenkontakt

dwt-Zelte GmbH

Claus Winneknecht

Parkstraße 4

02906 Niesky

0561 2207930



http://www.dwt-zelte.de

Pressekontakt

kl-company AG

Sabine Moser

Stievestr. 9

80638 München

089 1711110



http://www.kl-company.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.