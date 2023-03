CMT Wohnmobil Trends – Bettwaren-Shop.de erweitert Ausstellerangebot auf Touristikmesse

Im eigenen fahrbaren Bett in Richtung Ferien

Stuttgart. Praktisch, schön und bequem schlafen im eigenen Wohnmobil. Das Interesse an Camping und Caravaning steigt weiterhin. Im Urlaub wie zuhause fühlen ist der Wunsch vieler Camper. Daher suchen Wohnmobilnutzer nach optisch ansprechenden und maßgeschneiderten Utensilien. Das Team des Bettwaren-Shop.de hat die Entwicklung des Campingtrends schon vor einiger Zeit vorausgesehen und erweitert stetig das Sortiment für Wohnmobile, Yachten und LKWs mit individuellen Bettauflagen, Kissen oder speziell geeigneter Bettwäsche.

Auf der weltweit größten Urlaubs- und Touristikmesse, der Caravan Motor und Touristik, kurz CMT, Messe in Stuttgart ist das Team von Bettwaren-Shop.de regelmäßig vor Ort, um neuste Trends und individualisierte Produkte zu präsentieren. Die steigenden Besucherzahlen der CMT Messe sprechen deutlich für das wachsende Interesse am Thema Campen und auch die aktuellen unsicheren Reisezeiten lassen viele Menschen über eine unabhängigere und dennoch bequeme Reisemöglichkeit nachdenken. Im vergangenen Jahr zogen knapp 13 Millionen Urlauber den Camping-Urlaub einem anderen Urlaub vor. Und die Tendenz steigt. Ein eigenes Wohnmobil oder einen eigenen Wohnwagen besitzt mittlerweile auch jeder dritte Camper. So informieren sich nicht nur die bisherigen Camping-Profis über Messe-Neuheiten und besondere Angebote, sondern auch Camping-Neulinge.

Mit ihren spezialisierten Produkten und Serviceleistungen für Camper ist Bettwaren-Shop ziemlich einzigartig in der Branche. Matratzenauflagen und Topper können je Fahrzeugtyp individuell produziert, oder einfach vom Kunden selbst auf die Notwendigkeiten im Wohnmobil oder in der Koje zugeschnitten werden. Die dünnen Auflagen erhöhen den Schlafkomfort in Reisemobil, Yacht oder LKW. Durch die Wirbelsäulen-unterstützende gesundheitliche Wirkung der Auflagen werden nicht nur die Best-Ager unter den Reisenden angesprochen.

Darüber hinaus ist von Schonbezügen für Matratzen im Camper über Spannbettlaken nach Maß bis hin zu individuell abgenähten Kopfkissen so einiges geboten. Ganz neu wurden Kopfkissen und Bettdecken, die nicht mehr überzogen werden müssen, ins Sortiment aufgenommen. Diese in klassischen Farben und Mustern gestalteten Camperdecken und Kissen sind in zwei verschiedenen Wärmeklassen erhältlich und können einfach und direkt gewaschen werden. Überzüge sind somit nicht mehr notwendig.

Die Spezialisten des Bettwaren-Shop.de bieten im gesamten Heimtextil-Portfolio jetzt schon 35.000 verschiedene Produkte an. Und dies ohne die einzelnen Größenvarianten zu berücksichtigen. Derzeit bauen sie das auf Camping zugeschnittene Sortiment im Zentrallager aus, um weiterhin größte Vielfalt und schnellste Verfügbarkeit zu gewährleisten. Und das Wachstum mit 15% im Camping Spannbettlaken Bereich gibt ihnen Recht. So wird derzeit der Lagerbereich der bereits vorgefertigten Spezial-Spannbettlagen-Sets für einzelne Modeltypen, beispielsweise des Pössl Kastenwagen oder Morelo Campervans, ausgebaut. Dort dann bis zu 22 Farben und verschiedene Qualitätsstufen vorrätig.

Sicher ist, die Fachspezialisten bei Bettwaren-Shop.de machen der Kundschaft die Individualisierung und Auswahl einzelner Produkte wirklich einfach. Auf der Homepage wurden unter der Kategorie „Campen“ alle Produkte übersichtlich in Unterkategorien aufgeteilt. Beispielsweise können in der Kategorie „Bettlaken nach Maß für Reisemobile, LKWs, Wohnmobile, Caravans und Yachten“ die individuellen Preise für Sonderanfertigungen direkt selbst ermittelt werden. Mit einer Skizze zum Ausfüllen können Informationen zu Wunschmaß und Farbe übermittelt werden. Und auch bei den Kissenbezügen wird ein Abnähservice gleich als Option mit angeboten.

Eine eigene Nähabteilung, das spezialisierte Lager sowie die kompetente Produktauswahl durch erfahrene Camper bei Bettwaren-Shop zeigen die überaus professionelle Arbeit des Teams um Holger Genkinger. Und die Fachberater haben nicht nur während der Messe das Ohr am Markt. Denn die Entwicklung von neuen innovativen Produkten bei Bettwaren-Shop.de soll sicher nicht stehen bleiben.

Weitere Informationen: www.Bettwaren-Shop.de

Holger Genkinger bietet ein abgerundetes Sortiment rund um den Schlaf, das Bett und Bad zu fairen Preisen und mit einer persönlichen Beratung. Bettwaren-shop.de ist das Fachgeschäft für guten Schlaf im Internet und bietet langjährige Erfahrung im Umgang mit Heimtextilien

Firmenkontakt

Holger Genkinger GmbH

Holger Genkinger

Im Eschle 11

72393 Burladingen

(+49) 07475 9 15 98 20



https://www.bettwaren-shop.de

Pressekontakt

APROS Consulting & Services GmbH

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen- Germany

+49 (0)7121-98099-11



https://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.