CMC Markets steigert Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr

Mit einem Drei-Säulen-Modell in die Multi-Asset-Zukunft

Frankfurt am Main, 06. Juni 2025 — CMC Markets ( www.cmcmarkets.com), ein weltweit führender Anbieter von Online-Trading für Privatanleger und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner, konnte das am 31. März abgelaufene Geschäftsjahr mit Zuwächsen bei Umsätzen und Gewinnen abschließen. So stieg der Nettogewinn aus dem operativen Geschäft um zwei Prozent auf 340,1 Millionen Britische Pfund (2023/24: 332,8 Mio. GBP). Der Vorsteuergewinn erhöhte sich um 33 Prozent auf 84,5 Millionen Britische Pfund. (2023/24: 63,3 Mio. GBP).

Aus zwei werden drei Säulen

„Von Beginn an verfolgt CMC Markets eine klare, fokussierte Wachstumsstrategie als technologieorientierter Multi-Asset- und Multi-Plattform-fähiger Finanzdienstleister – mit Ergebnissen, die sich heute sehen lassen können, während wir gleichzeitig in die Zukunft investieren und die Branche von morgen gestalten. Unser Erfolg ruhte bislang auf zwei Säulen: „Platform Technology as a Service“ (PTAS) und „Direct to Consumer“ (D2C)““, so Peter Cruddas, CEO von CMC Markets.

Mit Web 3.0 Technologie in die Zukunft

„Web 3.0 ist nun die natürliche Weiterentwicklung von CMC Markets und macht aus dem Zwei- ein Drei-Säulen-Modell. Die Technologie mit dem Schwerpunkt auf Dezentralisierung, Nutzerhoheit und Transparenz verändert die Struktur, den Zugang, die Verwaltung und den Handel von Finanzprodukten, insbesondere durch den Einfluss von Dezentraler Finanzdienstleistung (DeFi), Tokenisierung und Blockchain-basierten Systemen“, so Cruddas weiter.

Mehrheitsbeteiligung an StrikeX

Im Mai hat CMC Markets seinen Anteil an StrikeX Technologies Ltd. von 33 auf eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent ausgebaut, um seine Position als führender Anbieter von Blockchain-Technologie und tokenisierten Finanzprodukten zu festigen und die Entwicklung dieses dritten Geschäftsbereichs voranzutreiben.

Kooperation mit TradingView

Auch deutsche Kunden spüren das Bestreben von CMC Markets, das Handelserlebnis für Trader und Anleger stets zu verbessern und die Technologie in die sich immer weiterentwickelnde Finanzwelt optimal zu integrieren. So kommen seit dem Frühjahr Kunden mit TradingView in den Genuss eines dynamischen sozialen Netzwerks für die Ausführung ihrer Handelsgeschäfte, den Austausch von Ideen, die Entwicklung von Strategien und die Nutzung fortschrittlicher Werkzeuge wie benutzerdefinierter Indikatoren und automatisierter Trading-Bots. CMC Markets bekommt im Gegenzug den Zugang zu weltweit über 100 Millionen TradingView-Nutzern, stärkt so seine Position im Markt und kann viele neue Kunden gewinnen.

Vor- und nachbörslicher Handel mit US-Aktien-CFDs

Zudem wurden jüngst die Handelszeiten für CFDs auf über 80 beliebte US-Aktien ausgeweitet. Apple, Amazon, Nvidia, Tesla und viele andere Börsenlieblinge können jetzt vor- und nachbörslich montags bis donnerstags von 10 Uhr bis 2 Uhr nachts sowie freitags von 10 Uhr bis 23 Uhr gehandelt werden.

24/7-Handel mit Kryptowährungs-CFDs

24/7 können Trader jetzt über 40 Kryptowährungen via CFDs handeln. Zudem hat CMC Markets für die beiden größten Coins Bitcoin und Ethereum die Spreads in etwa halbiert.

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ oder den Metatrader 4 (kurz „MT4“) zu traden. Anleger können über 12.000 verschiedene Werte als CFDs handeln, darunter Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie Krypto-/Währungspaare. Für institutionelle Partner steht eine breite Palette an Firmenkonten, API-, White- oder Grey-Label-Lösungen zur Verfügung. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/

Disclaimer

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend „CMC Markets“) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

