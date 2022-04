cma audio auf der HIGH END 2022 mit Highlights von Violectric, Chord Electronics, Audeze und mehr

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic Gmbh präsentiert vom 19. bis 22. Mai 2022 auf der HIGH END 2022 im Münchener MOC aktuelle Klang-Highlights aus der edlen Produktpalette. An Stand S02/T03 in Halle H4 begeistern Kopfhörer, Verstärker und Wandler aus dem umfassenden Portfolio des deutschen Distributors die Messebesucher. Mit LCD-5 und CRBN laden gleich zwei High-End-Hörer von Audeze zum Klanggenuss ein. Violectric präsentiert neben den populären Kopfhörer-Verstärkern V5902, V3802, V550 und V226 auch ganz neue Modelle und hat mit dem V790 einen Phono-Vorverstärker für anspruchsvolle Vinyl-Liebhaber im Programm. Bei Chord Electronics liegt der Fokus auf dem neuen Mobilwandler Mojo 2 sowie dem passenden Streamer Poly. Zusätzlich zu diesen und weiteren Spitzenprodukten am Stand von cma audio führt IsoAcoustics im Atrium der Halle 4.2 an Stand F210 die innovativen Entkopplungs-Lösungen aus Kanada in der Praxis vor.

Gauting, 20. April 2022 – cma audio und Lake People freuen sich auf die Gelegenheit, vom 19. bis 22. Mai auf der HIGH END 2022 audiophile Highlights von Violectric, Audeze, Chord und weiteren Marken zu präsentieren.

Violectric: der richtige Verstärker für jede Anwendung

Für die passende Verstärkung von edlen Kopfhörern und Plattenspielern am Stand von cma audio sorgen die herausragenden Wandler und Verstärker von Violectric. Neben klassischen analogen Kopfhörer-Verstärkern wie V550 und V340 baut die Manufaktur am Bodensee auch Verstärker mit integrierten 32-Bit-D/A-Wandlern, die mit digitalen Eingangssignalen verschiedenster Art gespeist werden können. Dabei bieten alle Modelle vom V226 über den V3902 bis hin zum V5902 die Möglichkeit, symmetrische Kopfhörer über einen vierpoligen XLR-Anschluss oder per Pentaconn zu betreiben. Einsteiger in die audiophile Welt freuen sich über zwei brandneue Modelle: Der V222 bietet echte symmetrische Verstärkung mit vier Endstufen für symmetrische Kopfhörer per XLR oder Pentaconn sowie einen Klinkenanschluss für unsymmetrische Kopfhörer. Der V202 liefert die Klangqualitäten von Violectric in einem puristischen Verstärkerkonzept. Für anspruchsvolle Plattenliebhaber ist der exquisite Phono-Pre-Amp V790 mit am Stand. Der Vorverstärker glänzt nicht nur mit exzellenten Klangeigenschaften, sondern bildet mit sechs programmierbaren Phono-Eingängen zudem die perfekte Vinyl-Schaltzentrale. Besucher der HIGH END 2022 können alle Produkte in der Praxis erleben – zusammen mit Fried Reim, dem Mann hinter Violectric, der Interessierten persönlich Rede und Antwort stehen wird.

Audeze: Flaggschiff-Modelle LCD-5 und CRBN

Das Hauptaugenmerk liegt bei Audeze klar auf den neuen High-End-Modellen. Der LCD-5 baut technisch auf alten Stärken der amerikanischen Marke auf: Nano-scale Membran, Fluxor Magnete, Fazor Waveguides und Parallel Uniforce Schwingspulen führen die Tradition bester magnetostatischer Klangwiedergabe zu ihrem Höhepunkt. Durch eine moderne Verbindung von Carbon, Aluminium und Acetat ist der LCD-5 dabei deutlich leichter als bisherige Modelle. Ebenfalls überraschend leicht ist der CRBN – außerdem der erste elektrostatische Kopfhörer aus dem Hause Audeze. Ursprünglich für medizinische Anwendungen konzipiert, bietet der CRBN absolute Klangneutralität und minimale Gehäuse-Resonanzen – präzise Bässe, ein klares Stereobild und eine moderne, aufregend elegante Erscheinung machen diesen Kopfhörer zu einer echten Besonderheit.

Chord Electronics: High-End-Hifi zum Mitnehmen

Für den mobilen Musikgenuss bietet Chord Electronics den neuen, überarbeiteten Mojo 2. Der Nachfolger des beliebten Mojo nutzt einen verbesserten FPGA und bietet noch feinere Auflösung. 40 DSPs berechnen die aufwendigen WTA Filter. Neu sind eine vierbandige Klangregelung, eine Crossfeed-Funktion und der USB-C-Anschluss – trotzdem ist der Mojo 2 nach wie vor mit dem mobilen Streamer und Musik-Player Poly kompatibel. So ist das eigene audiophile Setup immer dabei.

IsoAcoustics: Produktvorführungen im Atrium

Der kanadische Entkopplungs-Spezialist IsoAcoustics schafft im Atrium Halle 4.2 Stand F210 der HIGH END 2022 seine ganz eigene Erlebniswelt. In ausführlichen Produktpräsentationen zeigen Lautsprecherfüße der GAIA und Aperta Serien zusammen mit OREA Geräte-Entkopplern, zu welchen Höchstleistungen sensible Audiotechnik fähig ist, wenn sie von störenden Umwelteinflüssen isoliert wird.

cma audio Produkt-Highlights auf der HIGH END 2022

Die HIGH END 2022 findet vom 19. bis 22. Mai im MOC München statt. cma audio präsentiert an Stand S02/T03 in Halle 4 die audiophilen Glanzleistungen von Violectric, Chord Electronics und Audeze. Das cma audio Vertriebsteam sowie Violectric Mastermind Fried Reim freuen sich auf spannende Gespräche.

Webseiten

www.violectric.de

www.audeze.com

www.chordelectronics.co.uk

www.isoacoustics.com

www.cma.audio

Die Unternehmensgruppe cma audio / Lake People electronic

Die Unternehmensgruppe aus cma audio GmbH und Lake People electronic GmbH ist der ideale Partner und Dienstleister für Produkte und Lösungen der Audiotechnik. Lake People fungiert als Entwickler und Hersteller hochwertiger Audio-Elektronik und cma audio übernimmt den Vertrieb für tontechnische Produkte, Systeme und Dienstleistungen.

Mit den Marken Lake People, Violectric und Niimbus bedient die Lake People electronic GmbH die professionellen und audiophilen Märkte mit herausragenden Kopfhörerverstärkern, Wandlern und Werkzeugen. Dabei ist „Made in Germany“ der Leitgedanke des Unternehmens, das bereits auf eine 35-jährige Tradition zurückblickt. Die gesamte Entwicklung und Fertigung finden unter reger Beteiligung von Gründer und Mastermind Fried Reim in der Manufaktur in Konstanz statt, selbst die Zulieferer stammen weitestgehend aus Deutschland.

Um den Vertrieb kümmert sich die cma audio GmbH als erfahrener und global agierender Value Added Distributor. Für deutsche Marken erschließt die cma audio die Märkte weltweit. Gleichzeitig bietet das Unternehmen internationalen Marken einen umfassenden Zugang zu den Märkten Europas. Mit etablierten Brands wie Audeze, Chord Electronics, IsoAcoustics, MARIAN, Mogami, OEAudio, Prism Sound und SPEAR Labs vertrauen renommierte Hersteller auf die Dienste von cma audio. Die Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz in Gauting nahe München kümmern sich mit Leidenschaft, Kompetenz und Engagement um das exklusive Sortiment. Sie machen cma audio seit über 20 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Wiederverkäufer, Online-Handel, Systemhäuser sowie professionelle und institutionelle Anwender.

www.cma.audio

www.isoacoustics.com

Firmenkontakt

cma

audio GmbH

Münchener Straße 21

82131 Gautling

089/97 880 38-0

gmbh@cma.audio

http://www.cma.audio

Pressekontakt

rtfm GmbH

Moritz Hillmayer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310910-0

cma.audio@rtfm-pr.de

http://www.cma.audio

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.