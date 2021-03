Cloudian verzeichnet Rekordwachstum für 2020

Neue Sicherheits- und “Cloud-native” Lösungen, Partnerschaften mit VMware und Veeam sowie Anerkennung in der Branche stärken Cloudians Position als Marktführer für Objektspeicher

Cloudian stellte heute seine Geschäftszahlen für das letzte Finanzjahr vor. Zum sechsten Mal in Folge konnte das Unternehmen Rekordbuchungen verzeichnen, darunter den höchsten Quartalsumsatz für das vierte Quartal seit Unternehmensgründung. Im Laufe des Jahres konnte Cloudian seinen Kundenstamm in EMEA um 41 Prozent steigern. Weltweit stieg er um 36 Prozent an. Die Gesamt-Speicherkapazität Cloudians wuchs dabei um 63 Prozent.

Darüber hinaus konnte Cloudian Erfolge in den Bereichen Neukunden und Auszeichnungen verzeichnen, darunter:

-Weiterer Ausbau der Führungsposition im Bereich Objektspeicher: Der Gartner 2020 Critical Capabilities for Object Storage Report, der einzige Gartner-Report, der sich ausschließlich auf die Bewertung von Anbietern von Objektspeicher konzentriert, zeichnete Cloudian mit der Spitzenplatzierung über alle Anwendungsfälle hinweg aus (siehe: https://bit.ly/2NS8NqN).

-Anerkennung und Auszeichnungen für Cloudian-Lösungen: Object Lock zum Schutz vor Ransomware wurde bei den 2020 “NAB Show Product of the Year Awards” als “Best New Storage Technology” ausgezeichnet; HyperIQ konnte sich bei den Storage Magazine/ SearchStorage.com 2020 Products of the Year Awards als Finalist durchsetzen.

-Namhafte und signifikante Neukunden über alle Branche hinweg: darunter Oxford University in Großbritannien, die U.S. Centers for Disease Control, eine U.S. Federal Reserve Bank, die University of California-Berkeley, zwei der weltweit führenden Unternehmen für Finanznachrichten sowie mehrere führende Finanzdienstleister, große Einzelhandelsketten in den USA, Europa und Australien, ein globaler Automobilhersteller und eine große Anzahl von Anbietern von Gesundheits- und Cloud-Diensten.

Ausbau von Partnerschaften:

-Kostenloser Schutz vor Ransomware für Unternehmen im Gesundheitswesen mit VMware Cloud Service Providern.

-Integration der Cloudian Objektspeicher-Software auf VMware Cloud Foundation™ mit Tanzu™ ermöglicht die Bereitstellung einer einzigen, gemeinsam genutzten Speicherumgebung für mehrere Anwendungsfälle in Cloud-nativen und traditionellen Anwendungen.

-Schnell steigende Akzeptanz von Cloudian-Objektspeicher im VMware Cloud Provider-Programm, mit weltweiten Implementierungen durch führende Service Provider wie Green Cloud (USA), Expedient (USA), AUCloud (Australien), Dataline (Russland) und AIS (Thailand).

-Die Integration mit Splunk SmartStore entkoppelt Compute und Storage und ermöglicht es so Unternehmen, mehr Daten zu geringeren Kosten zu indizieren und zu speichern

Produktneuheiten und -erweiterungen:

-Starkes Wachstum der führenden Lösung zum Schutz vor Ransomware, die Sicherungskopien von Daten unveränderlich und somit sicher vor Verschlüsselung oder Löschung durch Angreifer macht – erhältlich bei sowohl Veeam als auch CommVault.

-Einführung einer Flash-optimierten Objektspeicher-Lösung mit signifikant besserem Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu Wettbewerbern, die darüber hinaus die einzigartige Möglichkeit bietet Flash- und HDD-basierte Nodes in einer adaptiven Hybridarchitektur bereitzustellen.

-Einführung von HyperIQ, einer Monitoring- und Analyse-Lösung, die eine einheitliche Managementansicht für geodistribuierte Speicher- und Netzwerkinfrastruktur sowie Einblicke in Benutzeraktivitäten bietet.

-Führungsposition im Bereich Datensicherheit wurde, durch die Zertifizierung von Cloudian HyperStore nach dem Federal Information Processing Standard (FIPS), zusätzlich zu den Common Criteria, SEC Rule 17a-4(f) und anderen Sicherheitszertifizierungen weiter ausgebaut.

“Cloudian ist Experte darin, die Herausforderungen in Bezug auf Datenmanagement und -schutz anzugehen, die durch die COVID-19 Pandemie noch verschärft wurden”, kommentiert Michael Tso, CEO von Cloudian. “Die Rekordergebnisse, die wir im vergangenen Jahr erzielen konnten, spiegeln den Mehrwert wider, den wir Unternehmen und Service Providern bieten, die eine Speichergrundlage suchen, die sowohl moderne als auch traditionelle Anwendungen unterstützt – egal ob On-Premises oder in einer Hybrid-Cloud-Umgebung. Auch dieses Jahr werden wir die enge Zusammenarbeit mit unseren Channel- und Lösungs-Partnern weiter vorantreiben, um sicherzustellen, dass unsere Kunden ihre digitale Transformation umsetzen und ihren Geschäftserfolg steigern können.”

