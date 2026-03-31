Cloud-Transformation im Personalwesen

abresa baut SuccessFactors-Kompetenz weiter aus

Schwalbach, 31.03.2026. Die Zukunft der HR-Systeme liegt in der Cloud. Immer mehr Unternehmen modernisieren ihre Personal- und Payroll-Systeme und setzen dabei auf Lösungen wie SAP SuccessFactors. Die abresa GmbH reagiert auf diese Entwicklung und baut ihre Kompetenzen im SAP-HR-Umfeld gezielt aus. „Wir wollen unsere Position als spezialisierter Beratungspartner weiter stärken“, betont Günter Nikles, Geschäftsführer der abresa GmbH.

Der auf SAP HCM spezialisierte IT- und Beratungsdienstleister begleitet Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihrer HR-Systemlandschaften von der klassischen SAP-HCM-Umgebung bis hin zu modernen Cloudlösungen wie SAP SuccessFactors und Employee Central Payroll. Damit unterstützt abresa Unternehmen bei der Transformation ihrer Personalprozesse in die Cloud.

„Viele Unternehmen stehen aktuell vor der strategischen Entscheidung, wie sie ihre HR-Systeme langfristig aufstellen. Die Transformation in Richtung Cloud ist dabei ein zentraler Schritt“, erläutert Nikles. Für ihn ist dabei vor allem die enge und partnerschaftliche Begleitung der Kunden ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Parallel zum technologischen Ausbau entwickelt das Unternehmen auch sein Leistungsportfolio weiter. Das Angebot der abresa Akademie, in der Schulungen und Trainings rund um SAP-HR-Systeme und Payroll-Prozesse gebündelt werden, will man deutlich ausbauen. Damit reagiert abresa auf den steigenden Bedarf an qualifiziertem Know-how in den Personalabteilungen.

Auch organisatorisch setzt das Unternehmen seinen Wachstumskurs fort. Die Regionalisierung bleibt ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie. Neben den etablierten Standorten in Schwalbach, Dortmund, Dresden, Bad Sobernheim, Gmund am Tegernsee und Duderstadt wird derzeit eine neue Niederlassung in Hamburg aufgebaut. Ziel ist es, ein flächendeckendes Netz an Standorten in Kundennähe zu schaffen.

Erweitert wird zudem das Angebot im Bereich Payroll-Services. Dazu gehören die Leistungsbausteine Interim Payroll und Personaladministration, Angebote, mit denen abresa seine Kunden auch operativ unterstützen möchte, etwa bei personellen Engpässen oder im Rahmen komplexer Transformationsprojekten.

Trotz eines wirtschaftlich anspruchsvollen Umfelds konnte abresa im vergangenen Jahr neue Kunden gewinnen und zusätzliche Projekte bei Bestandskunden realisieren. Insgesamt schloss das Unternehmen das Jahr 2025 mit einem Umsatzplus von rund zehn Prozent ab.

„HR-Systeme werden zunehmend zu einem strategischen Bestandteil der Unternehmenssteuerung. Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Transformation sicher und nachhaltig umzusetzen“, betont Nikles.

Die abresa GmbH mit Sitz in Schwalbach ist ein mittelständisches Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf SAP HCM-Services, HCM-Beratung und HCM-Outsourcing spezialisiert hat. Das Leistungsspektrum reicht von der Konzeption und Beratung über die Realisierung bis hin zur Integration maßgeschneiderter SAP-Lösungen.

Gegründet im Jahr 2004 beschäftigt abresa heute rund 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Schwalbach, Dortmund, Dresden, Bad Sobernheim, Duderstadt und Gmund bei München. Im ersten Quartal 2026 wird es mit Hamburg einen weiteren Standort geben. Viele Beraterinnen und Berater verfügen über langjährige Erfahrung in leitenden HR-Funktionen, etwa als PersonalleiterIn, LeiterIn Personalverwaltung oder LeiterIn Abrechnung.

Das Unternehmen ist branchenübergreifend tätig. Zu den Kunden zählen mittelständische und große Unternehmen u. a. aus den Bereichen Lebensmittelwirtschaft, Produktion, Finanzwirtschaft, Automobilindustrie und Chemie.

abresa ist Mitglied der DSAG (Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V.), bei IA4SP SAP-Partners sowie SAP-Silber-Partner. Zudem ist das Unternehmen nach ISO 9001:2015 zertifiziert, die Zertifizierung nach IDW PS 951 ist abgeschlossen. Im August 2024 erhielt abresa das EcoVadis-Zertifikat in Silber. Bereits im Februar 2024 wurde ein Steering Committee zur Einführung von ISO 27001 gegründet, die erste Zertifizierung erfolgte im 1. Quartal 2025.

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