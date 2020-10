Cloud Computing in Deutschland: Agilität vs. interner Widerstand

Wenn deutsche Unternehmen sich für den Einsatz von Cloud Computing-Lösungen entscheiden, tun sie dies hauptsächlich, um eine höhere Flexibilität/Agilität in ihrer IT-Umgebung zu erreichen. Wenn sie sich gegen den Einsatz von Cloud Computing-Lösungen entscheiden, liegt dies am häufigsten am internen Widerstand der IT-Abteilung. Diese Ergebnisse liefert das Cloud Computing Marktbarometer Deutschland 2020.

Häufigste Gründe FÜR den Einsatz von Cloud Computing Lösungen in Deutschland

An der Reihenfolge hat sich im Vergleich zur letzten Ausgabe des Marktbarometers im Jahr 2019 nichts geändert, Das Argument “höhere Flexibilität/Agilität” hat seinen Spitzenplatz auch im dritten Jahr in Folge halten können und den Vorsprung weiter ausgebaut. Auf Platz zwei folgt dieses Jahr die “digitale Transformation”, die wohl immer mehr in den Fokus der Unternehmen rückt. Das Argument “Kosten” konnte gleich um 14 Prozentpunkte zulegen und hat den “Fachkräftemangel” überholt, der in etwa auf Vorjahresniveau (2019: 36 %) liegt.

Häufigste Gründe GEGEN den Einsatz von Cloud Computing in Deutschland

Argumente gegen Cloud Computing in Deutschland

Die “Contra”-Argumente “Interner Widerstand IT-Abteilung” und “Vorbehalte Datenschutz/ Datensicherheit” liefern sich dieses Jahr ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Die “Angst vor Kontrollverlust” liegt wieder auf dem dritten Platz. Unter “Sonstiges” genannt wurde u.a. “Entscheidung für ein anderes Produkt/Konkurrenzangebot” oder “Abhängigkeit vom Cloud Service Provider”.

“Erschreckend ist aus unserer Sicht auch dieses Jahr wieder die Erkenntnis, dass in fast 70 Prozent der Fälle interner Widerstand der IT-Abteilung (48 %) bzw. interner Widerstand von Geschäftsleitungsseite (21 %) als Argument gegen den Einsatz von Cloud Computing-Lösungen genannt werden”, erklärt Werner Grohmann, Geschäftsführer GROHMANN BUSINESS CONSULTING und Herausgeber des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland. “Wenn auf der einen Seite höhere Flexibilität/Agilität und digitale Transformation für den Einsatz von Cloud-Technologien sprechen, darf es doch nicht sein, dass sich Fach- und Führungskräfte immer noch so häufig gegen den Einsatz sperren. Wir haben bereits im letzten Jahr darauf hingewiesen, dass es dringend notwendig ist, von der “Innovationsbremse zu steigen”, wenn deutsche Unternehmen im internationalen Wettbewerb bestehen möchten. Gerade in Zeiten wie diesen.”

Über das Cloud Computing Marktbarometer Deutschland 2020

Das Cloud Computing Marktbarometer Deutschland erfasst bereits seit mehreren Jahren einen aktuellen Status zum deutschen Cloud Computing Markt aus Anbietersicht, sowie zur zukünftigen Entwicklung des Marktes. Auf Grund der Corona-Krise wurde die Umfrage dieses Jahr erstmals um ein Corona Special erweitert.

Am Cloud Computing Marktbarometer Deutschland 2020 beteiligten sich 144 Unternehmen, am Corona Special beteiligten sich 132 Unternehmen durch Ausfüllen eines Online-Fragebogens. Die Beteiligung erfolgte anonymisiert in den Monaten Januar bis Juni 2020 (Marktbarometer), bzw. Mai bis Juni 2020 (Corona-Special).

Weitere Informationen: https://www.cloud-computing-marktbarometer-deutschland.de

Bereits seit 2001 unterstützt GROHMANN BUSINESS CONSULTING deutsche und internationale IT-Unternehmen bei der strategischen Geschäftsentwicklung.

Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau liefert die dafür erforderlichen Inhalte in Form von Anwenderberichten, Hintergrundartikeln, Whitepaper, E-Books, Trendstudien, u.v.m. und unterstützt dann bei zielgruppenfokussiertem Content Marketing und Leadgenerierung.

Neu im Portfolio von GROHMANN BUSINESS CONSULTING ist die Unterstützung bei Konzeption und Umsetzung von Corporate Podcasts für B2B-Unternehmen.

Weitere Informationen sind im Internet unter https://www.grohmann-business-consulting.de verfügbar.

Firmenkontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Werner Grohmann

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6067

feedback@grohmann-business-consulting.de

https://www.grohmann-business-consulting.de

Pressekontakt

GROHMANN BUSINESS CONSULTING

Werner Grohmann

Basler Straße 115

79115 Freiburg

+49 (0) 761 2171 6067

wgrohmann@grohmann-business-consulting.de

https://www.grohmann-business-consulting.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.