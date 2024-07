CLORELLA Crema – jetzt lecker und löslich!

Mikroalgen mit verfeinertem Geschmack – Algomed® produziert Chlorella mit Lupinenkaffee

Chlorella ist ein Alleskönner. Sei es im Einsatz von naturkundlichen Zwecken oder als Proteinersatz für Veganer, Sportler und Schwangere. Die Mikroalge hat sich darüber hinaus als Eisen- und Vitamin B12-Quelle in vielen Kreisen etabliert. In Pulver- oder Tablettenform hat der renommierte Produktionsstandort Algomed® in Klötze Chlorella bereits seit über fünfundzwanzig Jahren für hochwertige Anwendungen kultiviert. Jetzt bringt der einzige deutsche Hersteller von Mikroalgen in Sachsen-Anhalt ein neues Produkt auf dem Markt, das bei vielen Nutzern auf positive Resonanz stoßen wird: Chlorella bekommt den Geschmack von Lupinenkaffee. Wer die Mikroalge bisher eingenommen hat, wird den typischen Geruch nach Alge vergessen. Kaffeenoten liegen jetzt am Gaumen. Die Einnahme wird zu einem erfrischenden Genuss. Chlorella Crema wird löffelweise in kaltem Wasser aufgelöst und auf Eis getrunken. Chlorella für Genießer.

Zur Produktverbesserung wird die Chlorella Alge während der Ernte in Deutschland mit flüssigem Ballaststoff sprühgetrocknet. Durch den Zusatz von Instant-Lupinenkaffee erhält das Produkt seinen Kaffeegeschmack. Die Rezeptur verspricht einen natürlichen, angenehmen Geschmack und ein verbessertes Mundgefühl. Das Ergebnis zeigt sich in einer tiefgrünen Farbe und schmelzenden Crema. Der Verzicht auf zugesetztem Zucker und Koffein ist für viele Kunden ein wichtiges Argument. Neben dem großen Anteil an hochwertigem Protein finden wir die wertvollen Stoffe Vitamin B12, Eisen und Chlorophyll in einer Tagesration.

Ansprechpartner für die Redaktion und erweiterte Informationen:

Jörg Ullmann | joerg.ullmann@algomed.de

Algenfarm Klötze GmbH & Co. KG, Lockstedter Chaussee 1, D-38486 Klötze

www.algomed.de Instagram: Algomed®Original

Tel.: +49 (0) 39 09 – 47 26 0, Fax: +49 (0) 39 09 – 51 04 89

Algomed ist eine Algenfarm in Sachsen- Anhalt, die auf über 500km Rohrleitungen Mikroalgen züchtet. Sie ist die größte und älteste Algenfarm Deutschlands.

Kontakt

Algomed

Jörg Ullmann

Lockstedter Chaussee 1

38486 Klötze

+49 (0) 39 09 – 47 26 0

+49 (0) 39 09 – 51 04 89



http://www.algomed.de