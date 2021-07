ClimaFilm-100- die erste Luftpolsterfolie aus Plastikmüll

Flöter erweitert Palette der nachhaltigen Luftpolsterfolien

Recycling macht nur Sinn, wenn alle mitmachen! Der Verbraucher hat das Recht, zu wissen, was der Inhalt der verwendeten Produkte ist. Ganz besonders muss hier das Augenmerk auf dem Anteil an post consumer recyceltem Material liegen (PCR-Haushaltsabfall). Denn gerne werden sortenreine Abfälle aus industrieller Produktion (PIR) für die Herstellung von Folien verwendet, da sich diese gut und einfach verarbeiten lassen. FLÖTER geht aber einen Schritt weiter und verwendet 70% PCR – das sind wieder verwertete Kunststoffe, die wirklich schon in einem Produkt zum Einsatz kamen, dann gesammelt, sortiert, gewaschen und thermisch aufbereitet werden. Das so gewonnene Rezyclat wird bei der Produktion der ClimaFilm-100 beigegeben.

AirWave ClimaFilm-100 ist die neueste nachhaltige Innovation aus dem Hause FLÖTER. Die Luftpolsterfolie ist:

– 100% klimaneutral

– 100% aus recyceltem Polyethylen

– davon 70% Post-Consumer-Recycling (PCR), das aus Haushaltsabfällen gewonnen wird

– 100% einzigartig

Mit der Nutzung der neuen AirWave ClimaFilm-100 Luftpolsterfolie unterstützt der Verbraucher, dass ein immer größerer Anteil an Kunststoffabfällen den Weg zurück in den Materialkreislauf findet. Das ist wirkliche Nachhaltigkeit!

Neben den AirWave Bio, AirWave PaperWave und ClimaFilm-50 leistet FLÖTER mit den AirWave ClimaFilm-100 Luftpolsterfolien einen weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit im Versand. AirWave ClimaFilm-100 Luftpolster werden als Ketten und Matten für die Luftpolstermaschinen AirWave 1 / 2 und AirBoy nano3 / 4 angeboten.

FLÖTER ist weltweit Spezialist für Industrieverpackungen, Luftpolster- und Verpackungssysteme in Europa & USA. Die Produktpalette umfasst Transportschutz in vielen Varianten von Luftpolstermaschinen und -folien in verschiedenen Ausführungen bis hin zu Integrationslösungen für Packplätze. Mit den eigenen AirWave und AirBoy Luftpolstermaschinen bietet FLÖTER für jede Herausforderung des täglichen Warenversandes eine passende Lösung. Neben der Reduzierung der Lagerfläche für Verbrauchsmaterial, einem niedrigen Versandgewicht und einer hohen Fertigungsgeschwindigkeit spielt Nachhaltigkeit bei FLÖTER schon sehr lange eine bedeutende Rolle. AirWave Luftpolster-Folien werden in Deutschland produziert und sind zu 100% recyclingfähig. Passende Luftpolsterfolien gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie z.B. AirWave PaperWave (aus nachwachsenden Rohstoffen), AirWave ESD (antistatisch), AirWave Bio home kompostierbar) oder AirWave Heavy Duty (besonders belastbar und Luftfracht geeignet). FLÖTER hat den Hauptsitz in Schwieberdingen bei Stuttgart und arbeitet mit über 100 Partnern in der ganzen Welt zusammen.

Firmenkontakt

Flöter Verpackungs-Service GmbH

Marc Rapp

Robert-Bosch-Str. 17

71701 Schwieberdingen

07150 923960

ecommerce@floeter.com

http://floeter.com

Pressekontakt

Flöter Verpackungs-Service GmbH

Britt Schumann

Robert-Bosch-Str. 17

71701 Schwieberdingen

07150 923960

Britt.Schumann@login-ci.com

http://floeter.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.