Click and Meet Shopping mit Termin: Hamburger Online Marketing Agentur bietet günstige und einfache Buchungslösung für neue Corona-Lockerung

Die InternetServiceAgentur hat eine Web-Lösung entwickelt, die Einzelhändlern & Co. ein Tool zur Online-Terminbuchung zur Verfügung stellt.

Damit die Wirtschaft, insbesondere der Einzelhandel und Kulturbetriebe, nicht noch länger finanzielle Einbußen durch Corona erleiden muss, hat die Regierung eine neue Lockerung beschlossen: Im sogenannten “Click and Meet” sollen Kunden sich einen Termin sichern und dann persönlich zum Besuch oder Einkauf vorbeikommen dürfen. Eine große Erleichterung sowohl für die Händler als auch den Rest der Bevölkerung. Theoretisch. Denn Heiko Wohlgemuth musste feststellen, dass die meisten Ladenbetreiber überhaupt nicht auf die neue Chance vorbereitet sind: “Ich habe aus Interesse in der Einkaufsmeile nachgefragt, wie die Händler über die neue Lockerung denken. Fast alle haben mir zurückgemeldet, dass sie Click & Meet an sich gut finden, aber weder ein Tool für die Online-Terminbuchung haben noch eine Idee, wie sie das so schnell einbinden sollen. Ich habe dann bei meinen eigenen Kunden nachgefragt, für die ich unter anderem Online-Marketing und Lokales SEO mache. Bei denen sieht es ähnlich aus.”

“Die Situation hat uns keine Ruhe gelassen. Deshalb haben wir uns zusammengesetzt und eine Lösung gesucht: Ein Basis-Terminbuchungs-Template, das sich individuell anpassen lässt. Der Aufwand für Einzelhändler und andere ist minimal, der Kostenfaktor mit einem Basispreis von ca. 150 EUR gering.” Den Grund dafür erklärt Herr Wohlgemuth weiter: “Wir wollen unseren bestehenden und potenziellen Kunden sofort und unkompliziert helfen. Damit müssen und werden wir nicht reich werden.” Die Lösung besteht in einer Plattform, auf die von der individuellen Website des Kunden weitergeleitet werden kann. Zusätzlich kann das Buchungstool auch über das einfache Scannen eines QR-Codes aufgerufen werden, den die Ladenbetreiber ausdrucken und in ihr Schaufenster hängen können. In der Buchungsmechanik selbst werden dann Tag und Zeitspanne ausgewählt, die Namen der Besucher eingetragen und eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Zum Termin wird die Bestätigungsmail vorgelegt. Alles funktioniert DSGVO- und Corona-konform.

Mehr Infos auf der Agenturseite und eine Demo hier: Click & Meet Terminbuchung

