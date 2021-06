Clevertouch präsentiert Upgrades seiner drei Produktlinien

Touchscreens der nächsten Generation

München, 29. Juni 2021: Clevertouch, eine der international führenden Marken für interaktive Touchscreen-Lösungen, hat ein umfangreiches Upgrade seiner drei Touchscreen-Linien bekannt gegeben. Von den Display-Serien Impact, Impact Plus und UX Pro wird ab August die zweite Generation über den Fachhandel erhältlich sein. Die Screens punkten mit einer deutlich erweiterten Ausstattung zu einem gleichbleibend überzeugenden Preis-Leistungsverhältnis. Zu den vielen Pluspunkten zählen unter anderem eine verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit und ein optimiertes Touch-Erlebnis. Darüber hinaus sind alle drei Serien vollgepackt mit vielfältigen Software-Lösungen für den Corporate- oder Schulbereich.

Die mehrfach preisgekrönten Touchdisplays der Clevertouch-Produktfamilie haben ein rundum gelungenes Upgrade erhalten. Umfangreiche Software-Lösungen wie die Whiteboarding-Lösung Lynx oder auch Clevershare für kabelloses Präsentieren heben die Möglichkeiten digitaler Zusammenarbeit auf ein völlig neues Niveau. Genau wie ihre Vorgänger, verfügen auch die neuen Serien über eine Fünf-Jahres-Garantie und professionellen Onsite-Service (Vor-Ort-Reparatur). Bis zu sechs Mobilgeräte lassen sich im Splitscreen gleichzeitig auf den neuen Modellen anzeigen und deren Bildschirminhalte auf bis zu 50 Geräte gleichzeitig spiegeln. Dank integriertem Mobile-Device-Management (MDM) lassen sich zudem alle Displays ortsunabhängig steuern und mit der praktischen Over-the-Air (OTA) Update-Funktion jederzeit per WiFi auf den neuesten Stand aktualisieren.

Impact zweite Generation: Das vielseitig einsetzbare Einstiegs-Modell

Die Impact-Linie der zweiten Generation wird in den Größen 65, 75 und 86 Zoll verfügbar sein und wartet mit einer noch weiter verbesserten Touch-Genauigkeit und Schnelligkeit auf. Dank neuer, integrierter Line-Array-Mikrofone sind die Displays optimal für Videoconferencing und hybrides Lernen ausgestattet und erlauben beispielsweise das Aufzeichnen ganzer Unterrichtseinheiten. 3GB RAM und 32GB interner Speicher sorgen für genügend Kapazität und Power. Praktisch ist darüber hinaus auch die neue USB-C-Schnittstelle mit 65W-Ladefunktion. Vollgepackt mit über hundert kostenfreien Lern-Apps aus dem integrierten Cleverstore und umfangreichen Lösungen für den Schulbereich wie der Software Snowflake, besticht das Display mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis.

Impact Plus zweite Generation: Perfekt für digitale Meetings

Die Impact-Plus-Serie der zweiten Generation ist in den Größen 55, 65, 75 und 86 Zoll verfügbar und stellt eine perfekte Lösung für digitale Meetings dar. Das Andoid 9.0 Betriebssystem mit neuestem 4K-Chipsatz sowie die hochpräzise Zero-Bonding-Technologie sorgen für ein fließendes, verzögerungsfreies Schreibgefühl sowie gestochen scharfe Bilder. 6GB RAM und 64 GB ROM geben dem Nutzer genügend Speicherkapazität, die nochmals verbesserten integrierten Line-Array-Mikrofone und nach vorne gerichtete Laufsprecher und Subwoofer garantieren verbesserte, kraftvolle Klanqualität. Wie Impact ist auch diese Serie vollgepackt mit kostenfreien Lern-Apps und umfangreicher Software für den Schulbereich. Neu ist der integrierte Airserver, der das Teilen von Inhalten mobiler Devices auf den Clevertouch über Airplay, Googlecast und Mirrorcast ermöglicht. Ebenfalls neu ist ein Steckplatz für ein optionales Kameramodul, das sich an der Unterseite des Displays befestigen lässt. Neben einer 4K-Kamera punktet das Modul mit einem NFC- und RFID-Sensor und kann auch zur Überwachung von Luftqualtiät, -feuchtigkeit und -temperatur eingesetzt werden.

UX Pro zweite Generation: Das All-in-One Enterprise-Ökosystem

Die UX-Pro-Serie der zweiten Generation ist in den Größen 55, 65, 75 und 86 Zoll erhältlich und bietet optimale Voraussetzungen für hybride Meetings. Die Linie verfügt über die gleichen Features wie Impact Plus. Zusätzlich ist das Android-Betriebssystem bei UX-Pro bzgl. der Handhabung speziell an den Corporate-Anwendungsbereich angepasst. Anstelle des Cleverstores und der Schulsoftware ist bei UX Pro eine kostenfreie Lizenz der browserbasierten Audio- und Videoconferencing-Lösung Stage integriert. Die Software ermöglicht es, externe Teilnehmer ganz einfach per Mail und Link zur Konferenz einzuladen und bietet eine komplett webbasierte Oberfläche für das gemeinsames Teilen und Bearbeiten von Inhalten (z.B. Präsentationen und Notizen). Mit einer extrem hohen Anschlussvielfalt und Kompatibilität hebt UX Pro die unternehmensweite Zusammenarbeit auf das nächste Level.

Clevertouch-Live: Leisungsstarke Steuerungslösung für Digital-Signage-Inhalte

Für noch mehr Komfort in Bezug auf unternehmensweite Kommunikatiossteuerung sorgt bei allen drei Touchscreen-Linien die Content-Management-Plattform Clevertouch Live, mit der sich sämtliche Clevertouch-Geräte über ein einziges Cloud-Konto verbinden und gemeinsam oder einzeln verwalten lassen. Darüber hinaus ermöglicht Clevertouch-Live die Nutzung der Screens als Digital-Signage-Infokioske samt Ausspielung von Ad-hoc-Informationen und Alerts. Ebenso lassen sich über die Software Dashboards personalisieren, damit Nutzer immer genau auf die Funktionen sofort zugreifen können, die sie am häufigsten verwenden.

Über Clevertouch

Clevertouch ist eine Marke der Boxlight Group. Erstmals im Jahr 2009 auf den Markt gebracht, kann die Marke auf zwölf Jahre innovative Entwicklungen zurückblicken und weist eine führende Rolle auf im Markt für Collaboration-Technologie. Clevertouch ist ein mehrfach preisgekrönter Hersteller von Touchscreen-Technologielösungen für den Bildungs- und Unternehmensbereich. Die Marke ist in 74 Ländern vertreten, entwickelt sich ständig auf Basis von Anwender-Feedback weiter und setzt ihre Expansionspläne auf der ganzen Welt fort. Weitere Informationen unter: https://www.clevertouch.com

