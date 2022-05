Clevertouch präsentiert Impact Max

Ideal für Präsenz-, Fern- und Hybridunterricht: das neue Einsteiger-Modell speziell für den Bildungsbereich lässt keine Wünsche offen

München, 30. Mai 2022: Clevertouch, eine der international führenden Marken für interaktive Touchscreen-Lösungen, hat ein neue Produktlinie seiner Touchcreens bekannt gegeben: Impact Max löst die bisherige Impact-Linie ab und wird ab August 2022 über den qualifizierten Fachhandel erhältlich sein. Die Screens punkten mit einer deutlich erweiterten Ausstattung zu einem gleichbleibend überzeugenden Preis-Leistungsverhältnis.

Impact Max wird in den Größen 65, 75 und 86 Zoll verfügbar sein und läuft auf Android 11. 4GB RAM und 32GB interner Speicher sorgen für genügend Kapazität und Power, zwei 16W-starke Lautsprecher liefern raumfüllenden Sound. Die Displays warten zudem mit der kinderleicht zu bedienenden, intuitiven Benutzeroberfläche Lux 11.0 und der patentierten Super Glide Touch-Technologie für ein verzögerungsfreies, flüssiges Schreibgefühl auf. Dank der beiden integrierten Line-Array-Mikrofone ist Impact Max optimal für Videoconferencing sowie hybrides Lernen ausgestattet und erlaubt beispielsweise das Aufzeichnen ganzer Unterrichtseinheiten. Praktisch ist darüber hinaus auch die hohe Konnektivität der Displays inklusive einer USB-C-Schnittstelle mit 65W-Ladefunktion.

Clevere Software-Unterstützung für Lehrer und Schüler

Der neue Cleverstore 3.0, in den sich Lehrer und Dozenten seit seinem letzten Upgrade nicht nur über ihren Clevertouch-Bildschirm, sondern über jedes beliebige Display online einloggen und ihre Apps anzeigen sowie diese an andere User weiterleiten bzw. herunterladen können, bietet Zugriff auf über 200 kostenfrei nutzbare, kuratierte Lern-Apps. Unter anderem eine App für kabelloses Präsentieren: Mit Clevershare 5 lassen sich bis zu 50 verschiedene Devices auf das Display aufschalten und deren Inhalte im Vollbildmodus oder bis zu sechs Devices im Splitscreen-Modus anzeigen.

Ein weiteres Highlight ist die interaktive Whiteboard-App Lynx, mit integrierter Handschriften- und Formelerkennung. Mit Lynx können Schüler und Studenten Bildschirminhalte mit einer Vielzahl an Hintergründen, Vorlagen, Pinseln, Schriftarten und Formen selbst erstellen oder bearbeiten. Die eingebaute Rechenhilfe liefert auf Knopfdruck das Ergebnis von Gleichungen der vier Grundrechenarten.

Egal ob Tablet, Laptop oder klassischer PC: Die einzelnen Whiteboarding-Sessions bzw. Unterrichtsstunden lassen sich bequem und ortsunabhängig von jedem beliebigen Device aus erstellen. Im Anschluss daran können sie einfach in der Lynx-Cloud abgespeichert und mit Kollegen oder Schülern individuell zur Ansicht oder Bearbeitung geteilt werden. Für den Präsenz-Unterricht kann der Vortragende an jedem beliebigen Clevertouch über sein eigenes Nutzerprofil auf seine individuell erstellten Sessions zugreifen. Wird eine Whiteboard-Session gestartet, können sich alle Teilnehmer einfach per QR-Code aufschalten, und der Vortragende kann per Fernzugriff individuell Berechtigungen erteilen, so dass die Schüler oder Studenten bequem von ihren eigenen Devices aus entweder der Session nur folgen oder diese aktiv mitgestalten können.

Schnellzugriff, individuelle Startbildschirme und Adhoc-News

Für noch mehr Komfort in Bezug auf die Kommunikatiossteuerung sorgt die Content-Management-Plattform Clevertouch-Live, mit der sich sämtliche Clevertouch-Geräte über ein einziges Cloud-Konto verbinden und gemeinsam oder einzeln verwalten lassen. Der integrierte Clever-Launcher beispielsweise bietet einen schnellen Zugriff auf persönliche Accounts, die sich mit eigenen Hintergründen und auf individuell zusammengestellten Startbildschirmen gestalten lassen. So können Lehrer immer genau auf die Funktionen sofort zugreifen, die sie am häufigsten verwenden. Darüber hinaus ermöglicht Clevertouch-Live die Nutzung der Screens als Digital-Signage-Infokioske samt Ausspielung von Eilmeldungen wie Stundenplanänderungen oder Feueralarme.

Wie alle Clevertouch-Displays verfügt auch Impact Max über eine Fünf-Jahres-Garantie und professionellen Onsite-Service (Vor-Ort-Reparatur). Dank integriertem Mobile-Device-Management (MDM) lassen sich zudem alle Displays ortsunabhängig steuern und mit der praktischen Over-the-Air (OTA) Update-Funktion jederzeit per WiFi auf den neuesten Stand aktualisieren.

Clevertouch ist eine Marke der Boxlight Group. Erstmals im Jahr 2009 auf den Markt gebracht, kann die Marke auf zwölf Jahre innovative Entwicklungen zurückblicken und weist eine führende Rolle auf im Markt für Collaboration-Technologie. Clevertouch ist ein mehrfach preisgekrönter Hersteller von Touchscreen-Technologielösungen für den Bildungs- und Unternehmensbereich. Die Marke ist in 74 Ländern vertreten, entwickelt sich ständig auf Basis von Anwender-Feedback weiter und setzt ihre Expansionspläne auf der ganzen Welt fort. Weitere Informationen unter: www.clevertouch.com

