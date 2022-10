CleverGet V8.0.0.0 wird neu aktualisiert und veröffentlicht – Hinzufügen von Crunchyroll-/CW-/Pluto-Downloader-Modulen

Online Video Downloader für 1000+ Webseiten

Zusammenfassung: Als bester Multimedia-Prozessor ist CleverGet ein All-in-One-Toolkit zum Herunterladen von Videos von mehr als 1000 Websites in den Formaten MP4/MKV/WEBM. Kürzlich veröffentlichte die CleverGet Company CleverGet V8.0.0.0 mit spezifischeren Downloadern, einschließlich Crunchyroll/CW/Pluto Downloader Module.

Shenzhen, Guangdong, China, 04. Oktober 2022: CleverGet ist ein umfassendes Programm, das speziell für den einfachen Download von Videos von Websites entwickelt wurde. Es ist in der Lage, bis zu 8K Video- und 320 KBS Audio-Dateien herunterzuladen, dank der überlegenen Medienverarbeitungstechniken. Vor ein paar Tagen hat der Softwareentwickler CleverGet for Win Version 8.0.0.0 herausgebracht, um noch mehr tolle Videos/Filme von Crunchyroll/CW/Pluto-Websites herunterzuladen. Leute können die wichtigsten Updates in CleverGet für Win V8.0.0.0 von der Liste unten überprüfen:

1. Neu hinzugefügtes Modul Crunchyroll Downloader zum Herunterladen von Anime-Videos auf beta.crunchyroll.com.

2. Neu hinzugefügtes CW-Downloader-Modul zum Herunterladen von Shows auf der Website cwtv.com.

3. Neu hinzugefügtes Pluto Downloader Modul zum Herunterladen von Filmen, Serien und anderen Videos auf pluto.tv.

4. Neu hinzugefügte Option zum Löschen des Browserverlaufs in den Einstellungen, um den Browserverlauf bei jedem Beenden zu löschen.

Um CleverGet Toolkit noch tadelloser zu machen, hat sich das Produktteam bemüht, das CleverGet Bundle zu verbessern und 3 weitere Downloader-Module hinzugefügt – Crunchyroll Downloader, CW Downloader und Pluto Downloader. Alle diese Over-the-Top-Streaming-Dienste bieten eine riesige Menge an Filmen/Videos/Fernsehsendungen/Dokumentationen/Originalinhalten, und Windows-Systembenutzer können das gewünschte Video von diesen Seiten herunterladen, indem sie sich auf das neueste CleverGet V8.0.0.0 verlassen. Abgesehen davon hat CleverGet V8.0.0.0 eine Option zum Löschen des Browserverlaufs in den Einstellungen hinzugefügt, um den Browserverlauf bei jedem Beenden zu löschen, und es ist immer eine gute Idee, den Browserverlauf regelmäßig zu löschen, um die Daten der Nutzer zu schützen. Das Produktteam informiert die Kunden außerdem, dass ein Update für die Mac-Version in Kürze erscheinen wird.

Preise und Verfügbarkeit

CleverGet V8 ist kompatibel mit Windows 7/8/8.1/10/11 und ist jetzt zum halben Preis für eine lebenslange Lizenz erhältlich. Jeder kann dieses Toolkit (lebenslange Lizenz) für €199,95 bekommen, was im regulären Verkauf €399,9 kosten würde. Darüber hinaus bietet dieses Programm auch eine kostenlose Testversion, mit der die Benutzer bis zu 3 Videos kostenlos herunterladen können.

Vorschläge vom CleverGet Produktteam

1. Programm stürzt ab

Wenn das Programm immer wieder abstürzt, sollte man versuchen, die Caches zu leeren und CleverGet neu zu starten.

2. avcodec-58-Fehler

Meistens ist ein avcodec-58-Fehler mit einem Installationsfehler verbunden. Es ist zu versuchen, das Verzeichnis zu öffnen: Task-Manager > Details > XDL. Exe, um den Prozess zu schließen und ihn neu zu installieren.

3. Die URL des Videos kann nicht analysiert und erkannt werden

Vergewissern Sie sich, dass Sie eingeloggt sind und sich in dem Fenster befinden, in dem das Video/Film abgespielt wird.

CleverGet ist ein Team, das erfahrene Ingenieure, Designer und Spezialisten aus anderen Bereichen zusammenbringt. Unsere kontinuierliche Arbeit dient dem Ziel, unseren Kunden ein farbenfrohes Leben mit fortschrittlicher Technologie zu bieten. In jahrelanger mühsamer Arbeit behalten wir unser Ziel im Auge und halten die höchsten Qualitätsstandards für unsere Produkte aufrecht, indem wir die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ständig verbessern.

Unsere Software ist praktisch und formidabel, deshalb werden wir von Millionen von Kunden aus mehr als 180 Ländern und Territorien weltweit unterstützt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, stabile und zielgerichtete Softwarelösungen für Privatpersonen und Unternehmen zur Verarbeitung von Audio und Video zu entwickeln und bereitzustellen.

CleverGet ermöglicht es den Kunden, Multimediadaten von Online-Streaming-Diensten mühelos zu erhalten. Mit einem einfachen Klick können Benutzer Online-Daten ohne Einschränkungen in lokale Daten umwandeln. Da wir die Privatsphäre und die Sicherheit unserer Nutzer schützen wollen, sammelt CleverGet keine sensiblen Informationen und gibt diese auch nicht an Drittanbieter weiter, so dass Sie es bedenkenlos nutzen können.

