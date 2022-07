CleverGet für Win V6 kommt mit erheblichen Optimierungen und fügt Paramount+/Hulu Downloader-Module hinzu

Bis zu 8K-Videos, Live-Streams und sogar kostenpflichtige Dienste von über 1000 Webseiten wie YouTube, Facebook, Twitter, Twitch.tv, HBO Max, Netflix, Amazon, Disney+, Hulu, U-NEXT, usw. herunterladen.

Zusammenfassung: CleverGet für Win Version 6.0.0.0 verfügt über eine immer feinere Videoverarbeitungstechnik und fügt in dieser neuesten Version 2 weitere Downloader-Module hinzu, die das Herunterladen von Videos von Paramout+ und Hulu-Webseiten erleichtern.

Shenzhen, China, 28. Juli 2022. CleverGet Software, eines der führenden Unternehmen in der Multimediabranche, hat CleverGet für Win Version 6.0.0.0 auf den Markt gebracht, das alle Arten von Online-Videodownloads unterstützt. CleverGet ist ein umfassendes Toolkit, das aus bis zu 11 einzelnen Downloader-Modulen besteht und es dem Benutzer ermöglicht, 8K-Videos/Live-Streams und sogar kostenpflichtige Inhalte von mehr als 1000 Webseiten für Offline-Genuss zu speichern. Dem Prinzip der Marktorientierung folgend, poliert das Team von CleverGet dieses Programm ständig mit weiteren Downloader-Modulen auf, und hier sind die wichtigsten Updates in CleverGet für Win V6.0.0.0:

1. Paramount+ Downloader wird hinzugefügt, um Videos von paramountplus.com herunterzuladen.

2. Hulu Downloader wird hinzugefügt, um Videos von hulu.com herunterzuladen.

3. Optimiertes Programmstart-Eingabefenster mit detailliertem Versionsvergleich und benutzerdefinierter Option.

4. Optimiertes Programmaktivierungscenter-Fenster, um Registrierungsinformationen entweder in Thunmbnial oder in einer Liste anzuzeigen

5. Probleme beim Herunterladen von YouTube-Videos wurden behoben, z. B. Verlust von heruntergeladenen YouTube-Videos.

Neue Funktionen einzuführen ist für eine praktische Software von entscheidender Bedeutung, deshalb gibt sich CleverGet viel Mühe und veröffentlicht den hochkarätigen Paramount+ Downloader und Hulu Downloader. Beide dieser 2 Streaming-Seiten laden mit vielen Filmen/Videos/Fernsehsendungen/Originalinhalten und die Leute können ihre Favoriten darauf finden. Mit Hilfe von CleverGet V6 wird das Sichern oder Speichern der Videoinhalte von Paramount+ und Hulu so einfach wie nie zuvor.

Obendrein hat das neue CleverGet einige Probleme behoben, wie z.B. den Verlust von YouTube-Videos beim Herunterladen, und die Benutzeroberfläche mit klareren Anweisungen optimiert. Außerdem werden personalisierte Einstellungen immer beliebter, da die Menschen, vor allem die Generation Z, eine ganz eigene Ausstrahlung haben. CleverGet V6 bietet die Möglichkeit, individuelle Einstellungen vorzunehmen, um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

CleverGet V6 ist vollständig kompatibel mit Windows 7/8/8.1/10/11 und ist jetzt zum halben Preis für eine lebenslange Lizenz erhältlich. Das bedeutet, dass man bis zu 189,95 € auf einmal sparen kann. Darüber hinaus bietet dieses Programm auch eine kostenlose Testversion, mit der die Benutzer bis zu 3 Videos kostenlos herunterladen können.

Vorschläge vom CleverGet-Team

1. Programm stürzt ab

Wenn das Programm immer wieder abstürzt, bitte den Cache leeren und CleverGet neu laden.

2. avcodec-58-Fehler

Meistens ist der avcodec-58-Fehler mit einem Installationsfehler verbunden. Bitte das Verzeichnis öffnen: Task-Manager > Details > XDL. Exe, um den Prozess zu schließen und ihn neu zu installieren.

3. Die URL des Videos kann nicht analysiert und erkannt werden

Sicherstellen, dass der Benutzer eingeloggt ist und das Fenster, in dem das Video/Film abgespielt wird, bereits betreten hat.

Weitere Informationen unter https://www.cleverget.com/de

CleverGet ist ein Team, das erfahrene Ingenieure, Designer und Spezialisten aus anderen Bereichen zusammenbringt. Unsere kontinuierliche Arbeit dient dem Ziel, unseren Kunden ein farbenfrohes Leben mit fortschrittlicher Technologie zu bieten. In jahrelanger mühsamer Arbeit behalten wir unser Ziel im Auge und halten die höchsten Qualitätsstandards für unsere Produkte aufrecht, indem wir die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ständig verbessern.

Unsere Software ist praktisch und formidabel, deshalb werden wir von Millionen von Kunden aus mehr als 180 Ländern und Territorien weltweit unterstützt. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, stabile und zielgerichtete Softwarelösungen für Privatpersonen und Unternehmen zur Verarbeitung von Audio und Video zu entwickeln und bereitzustellen.

CleverGet ermöglicht es den Kunden, Multimediadaten von Online-Streaming-Diensten mühelos zu erhalten. Mit einem einfachen Klick können Benutzer Online-Daten ohne Einschränkungen in lokale Daten umwandeln. Da wir die Privatsphäre und die Sicherheit unserer Nutzer schützen wollen, sammelt CleverGet keine sensiblen Informationen und gibt diese auch nicht an Drittanbieter weiter, so dass Sie es bedenkenlos nutzen können.

Kontakt

Cleverget GmbH

Frank Kirschner

Taoyuan Street 1183

518057 Shenzhen

0086-755-26456175

+86-755-26738705

supportde@cleverget.com

https://www.cleverget.com/de/

