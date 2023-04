Clemens Planung + Baubetreuung GmbH ist der richtige Partner für jedes Bauvorhaben

Über das Angebot der Firma Clemens Planung + Baubetreuung GmbH

Wer ein Bauvorhaben im Bereich von Massivbauten, Umbauten oder Renovierungen von Gebäuden plant, ist mit dem Unternehmen Clemens Planung + Baubetreuung GmbH genau richtig beraten. Die Firma aus Gernsheim kümmert sich nun schon in der zweiten Generation darum, ihren Kunden einen stressfreien Ablauf des Bauvorhabens zu gewährleisten. Dazu zählt zum Beispiel auch der Bereich der Bauvorbereitung, der essenziell für die korrekte und zeitnahe Umsetzungen eines Bauprojekts ist.

WAS FÄLLT UNTER EINE BAUVORBEREITUNG?

Ein Baubetreuer arbeitet immer unter dem Namen des jeweiligen Bauherrn, erklären die Experten der Clemens Planung + Baubetreuung GmbH. Aus diesem Grund ist er auch für Bauvorbereitung zuständig. Zu den damit verbundenen Aufgaben, die von der Clemens Planung + Baubetreuung GmbH durchgeführt wird, zählen zum Beispiel der Grundstückskauf im Namen und auf Rechnung des Bauherrn, sowie die Beschaffung der Baumittelfinanzierung, der Kreditabruf bei den Kreditinstituten, die Berechnung der Baukosten, Offenlegung der verwendeten Mittel gegenüber dem Bauherrn und die Vergabe von Bauaufträgen.

WAS GEHÖRT NOCH ZUR BAUBETREUUNG DER CLEMENS PLANUNG + BAUBETREUUNG GMBH DAZU?

Grundsätzlich übernimmt Clemens Planung + Baubetreuung GmbH die gesamte Vorbereitung eines Bauvorhabens, noch bevor dieses überhaupt beginnt. Das bedeutet, dass zum Beispiel die rechtlichen Rahmenbedingungen koordiniert werden, aber auch die technischen Ausführungen und die wirtschaftlichen Aspekte, die mit einem Bauvorhaben einhergehen. Damit ist die Arbeit des Unternehmens allerdings noch nicht getan, denn auch wenn es mit dem eigentlichen Baubeginn schließlich losgehen kann, stehen die Mitarbeiter jeder Zeit zur Verfügung und kümmern sich darum, dass jeder Bauabschnitt auch problemlos gelingt.

WELCHE RISIKEN ENTSTEHEN, WENN MAN AUF EINEN SPEZIALISTEN VERZICHTET?

Wer auf eine Voll- und Teilbetreuung durch geschulte Unternehmen wie die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH verzichtet, geht in Bezug auf sein Bauvorhaben ein großes Risiko ein. So kann es zum einen passieren, dass man ohne fachliche Beratung eine mangelhafte Bauqualität mit minderwertigen Bausubstanzen erhält, die zu Sachmängeln führen können. Diese Mängel können allerdings nur durch einen Sachverständigen zuverlässig festgestellt werden, dessen Beauftragung wiederum einige Kosten verschlingt. Das bedeutet, dass der Verzicht auf einen Baubetreuer mit potenziell hohen Kosten einhergehen kann, die meist dann auftreten, wenn der Bauprozess abgeschlossen oder noch in vollem Gange ist.

WARUM LOHNT SICH EIN BAUBETREUER?

Einen Spezialisten für die Baubetreuung zu beauftragen, ist den Mitarbeitern der Clemens Planung + Baubetreuung GmbH nach immer eine sinnvolle Sache. Zum einen spart man sich dadurch eine ganze Menge Stress, da ein professionelles Unternehmen wie die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH

die technischen und finanziellen Herausforderungen des Bauherrn in die Hand nimmt. Der Bauherr hat so die Möglichkeit, trotz Bauvorhabens weiter seiner Arbeit nachzugehen oder sich um seine Familie zu kümmern. Darüber hinaus wird das Risiko, am Ende durch mangelnde Bausubstanzen oder ähnliche Ärgerlichkeiten enttäuscht zu werden, minimiert. Auf diese Weise bewegt sich der Bauherr stets auf der sicheren Seite.

Die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH übernimmt nicht nur die fundierte Planung Ihres Bauvorhabens, sondern hilft auch bei der Auswahl des geeigneten Bauträgers & überwacht den Baufortschritt. Ob Neubauten oder Umbauten – die Clemens Planung + Baubetreuung GmbH weiß worauf zu achten ist, um zeitraubende & kostenintensive Nachbesserungen von vorne herein zu vermeiden. Clemens Planung berücksichtigt neben technischen & statischen Gesichtspunkten auch alle rechtlichen Aspekte – Für stressfreies Bauen!

Firmenkontakt

Clemens Planung + Baubetreuung GmbH

Kieran Clemens

Robert-Bunsen-Straße 81

64579 Gernsheim

+49 (0) 6258902427



https://clemens-planung-und-baubetreuung.de/

