Claroty ernennt Jennifer Leggio zum Chief Marketing Officer

OT-Sicherheitsanbieter baut Marketing angesichts starken Wachstums aus

Jennifer Leggio ist ab sofort Chief Marketing Officer des Spezialisten für industrielle Cybersecurity Claroty. Mit mehr als 20 Jahren Marketing- und Kommunikationserfahrung bei führenden Sicherheits- und Technologieanbietern verstärkt Leggio das Führungsteam von Claroty, um die Kundenakquise, das Branding und die Kommunikation des Unternehmens vor dem Hintergrund eines schnelles Umsatzwachstums und einer starke Nachfrage nach seinen Operational Technology (OT)-Sicherheitslösungen zu stärken.

“Jennifers langjährige Erfahrung und ihr nachgewiesener Erfolg in Führungspositionen bei einigen der erfolgreichsten Unternehmen der Cybersicherheitsbranche sind für uns ein großer Gewinn, gerade da Claroty nach wie vor ein starkes Wachstum erlebt”, sagt Thorsten Freitag, CEO von Claroty. “Die Nachfrage nach OT-Sicherheitslösungen entwickelt sich weiterhin sehr stark, da Industrieunternehmen mit immer komplexeren Cyber-Bedrohungen konfrontiert sind. Jennifer wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, sowohl das Bewusstsein für diese Herausforderungen als auch die Nachfrage nach Claroty-Lösungen bei unseren Zielgruppen zu steigern.”

Zuletzt war Leggio als Chief Marketing Officer bei Flashpoint tätig, wo sie das Marketingteam und die entsprechenden Prozesse des Unternehmens aufbaute und leitete. Davor arbeitete sie als Vice President of Corporate Marketing & Communications bei Sourcefire, das für 2,7 Milliarden US-Dollar von Cisco übernommen wurde, sowie als Director of Strategic Communications bei Fortinet während einer Zeit des hohen Wachstums, welche zu einem erfolgreichen Börsengang führte. Jennifer Leggio ist eine gefragte Rednerin bei Veranstaltungen der Sicherheitsbranche, schreibt Beiträge sowohl für ZDNet als auch Forbes und hat eine Vielzahl von Sicherheitsunternehmen in ihrer Anfangsphase beraten.

“Claroty hat alle Indikatoren eines Unternehmens, das für außergewöhnlichen Erfolg bereit ist: innovative Technologie und ein qualifiziertes Entwicklungsteam, eine enorme Marktchance, ein starkes und erfahrenes Führungsteam und ein beeindruckendes Portfolio von globalen Blue-Chip-Kunden”, so Leggio. “Ich bin unglaublich stolz und freue mich, Teil von Clarotys Mission zu sein, die kritischen Infrastrukturen der Welt vor immer häufigeren und komplexeren Cyberangriffen zu schützen und diesen Schutz noch mehr Unternehmen weltweit zur Verfügung zu stellen.”

Claroty hat seinen Hauptsitz in New York und ist die zweite Ausgründung der weltweit renommierter Plattform für Unternehmensgründungen Team8. Das Management- und Forschungsteam von Claroty verfügt über fundiertes technisches Know-how aus den unterschiedlichsten IT- und OT-Disziplinen. Das Unternehmen wird von einem weltweiten Konsortium von Investoren und Partnern unterstützt, zu dem einige der wichtigsten Unternehmen der Automatisierungstechnik für industrielle Steuerungen und Anlagenbesitzer gehören. Mit einem tiefen Verständnis von ICS, SCADA und anderen wichtigen OT/IIoT-Systemen entwickelte Claroty eine vollständig integrierte und preisgekrönte Cybersicherheitsplattform, die extreme Transparenz in industriellen Netzwerken bietet und einen umfassenden Schutz, eine präzise Erkennung und schnelle Reaktion auf Cyberbedrohungen ermöglicht.

