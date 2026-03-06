Claroty als Top Performer im Bereich Healthcare-IoT-Sicherheit ausgezeichnet

Best in KLAS Report 2026: Anwender sehen Claroty führend beim Schutz medizinischer Geräte und kritischer cyber-physischer Umgebungen

Claroty wurde vom renommierten Healthcare-Analyseunternehmen KLAS Research als Top-Performer für IoT-Sicherheit im Gesundheitswesen ausgezeichnet. In dem Report „2026 Best in KLAS Awards: Software and Services Report“ erhielt der Spezialist für die Sicherheit cyber-physischer Systeme eine Gesamtbewertung von 92,5 von 100 Punkten. Diese basiert auf Kundenbewertungen von 35 verschiedenen Gesundheitseinrichtungen und spiegelt so die Erfahrungen im Praxiseinsatz wider.

Der jährliche KLAS-Report bewertet die Gesamtleistung jedes Produkts und jeder Dienstleistung anhand von umfangreichen Evaluierungen und Interviews mit tausenden Anwendern. Dabei wird die Kundenerfahrung in sechs Schlüsselbereichen bewertet: Kultur, Loyalität, Betrieb, Produkt, Beziehung und Nutzen. Dabei erhielt Claroty die höchste Anzahl an Kundenbewertungen. Dies unterstreicht nicht nur die Marktreife, sondern auch die Fähigkeit, höchsten Schutz für sämtliche cyber-physischen Systeme sowie eine optimierte klinische Effizienz zu bieten. Das höchste Ziel ist dabei stets, Patienten zuverlässig und sicher zu versorgen.

Die Auszeichnung erfolgt kurz nach der Aufnahme von Claroty in den KLAS-Report „Consistent High Performers 2025“, in dem Anbieter und Dienstleistungsunternehmen gewürdigt werden, die über einen Zeitraum von drei Jahren eine hohe Kundenzufriedenheit aufweisen. Von den über 1.000 von KLAS bewerteten IT-Produkten und -Dienstleistungen schaffen es nur 30 in den Bericht. Claroty ist hier der einzige Anbieter von IoT-Sicherheitslösungen für das Gesundheitswesen.

„Es erfüllt uns mit großem Stolz, von unseren Kunden auf diese Weise gewürdigt zu werden. Wir sind ihnen sehr dankbar für ihre Teilnahme an der KLAS-Studie und ihre Treue zu Claroty“, erklärt Tobias Redieck, Sales Direktor Helathcare bei Claroty. „Unsere Kunden im Gesundheitswesen stehen vor großen Herausforderungen, die von einer steigenden Zahl von Ransomware-Angriffen bis hin zu sich schnell ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen reichen. Wir setzen uns mit ganzer Kraft dafür ein, dass sie diese Herausforderungen nicht alleine bewältigen müssen. Wir sind ihr Partner, der ihnen dabei hilft, diese Herausforderungen zu meistern und sie auf dem Weg zu sichereren und effizienteren Gesundheitsumgebungen begleitet.“

Die speziell für cyber-physische Systeme (CPS) entwickelte Security-Plattform von Claroty bietet eine tiefe Transparenz in sämtliche Assets und umfasst Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung, sowohl in der Cloud mit Claroty xDome als auch lokal mit Claroty Continuous Threat Detection (CTD). Dank mehrfach ausgezeichneter Sicherheitsforschung und einer Vielzahl von Technologie-Allianzen ermöglicht die Claroty-Plattform Unternehmen eine effektive Reduzierung von CPS-Risiken bei schneller Time-to-Value und geringeren Gesamtbetriebskosten. Claroty wird von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

