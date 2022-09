CKE Restaurants Holdings, Inc. ernennt Thomas Kremer zum Vice President, International Development, für die Regionen Europa und Naher Osten/Afrika

Thomas Kremer wird seine umfangreiche Erfahrung einbringen, um das Wachstum in Europa zu beschleunigen und den Markteintritt in Deutschland zu forcieren

Franklin, USA /Frankfurt, 14.09.2022 – CKE Restaurants Holdings, Inc., international Inhaber der Premium-Burger-Marken Carl’s Jr. und Hardee’s Restaurants, erweitert sein Europa- und MEA-Team um eine neue Führungskraft: Mit Wirkung vom 15. August 2022 hat Thomas Kremer die Position des Vice President, International Development EMEA, von Madrid, Spanien, aus übernommen. Carl’s Jr., das zur CKE Restaurants Holdings, Inc. gehört, war in den letzten fünf Jahren in Europa mit Restaurants in Dänemark, Frankreich, Spanien und der Türkei erfolgreich. In der ersten Hälfte des Jahres 2022 hat die Marke elf neue Restaurants eröffnet, weitere zehn sind bis Ende des Jahres in Europa geplant. Um das Wachstum der Marke zu beschleunigen, liegt ein klarer Fokus auf dem Markteintritt in Deutschland und Großbritannien. Thomas Kremer wird aktiv mit Multi-Unit-Franchisenehmern, Private-Equity-Firmen oder großen Food & Beverage-Betreibern verhandeln, die mit Carl’s Jr. kooperieren. Das Ziel ist es, die Zahl der europäischen Restaurants innerhalb der nächsten drei Jahre zu verdoppeln.

Thomas Kremer verfügt über Erfahrung in der Expansion in über 30 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und China. Er hat Projekte in diesen Regionen erfolgreich umgesetzt und besitzt außerdem umfangreiche Kenntnisse im Projektmanagement. Zuletzt war Thomas Kremer als President Franchise Expansion bei AmRest tätig, dem größten Restaurantbetreiber in Europa mit knapp 2.400 Restaurants und neun Marken in 25 Ländern. Zuvor war der Franchise-Experte mehr als fünf Jahre lang Geschäftsführer der Global Retail Solutions GmbH, einer Unternehmensberatung für Wachstum in den Bereichen Distribution, Retail und Franchise auf nationaler und internationaler Ebene. Eine weitere Station in seiner Berufslaufbahn war Head of International Projects bei Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co. KG. Bei NEW Yorker war er für das Business Development des Franchise-Konzepts im Mittleren Osten und Nordafrika tätig. Thomas Kremer hält ein Diplom in Wirtschaftswissenschaften und studierte in Köln und Edinburgh, Schottland.

„Ich freue mich, in diesen herausfordernden und zugleich spannenden Zeiten meine neue Aufgabe als Vice President, International Development, EMEA zu übernehmen“, erklärt Thomas Kremer. „Mein Hauptaugenmerk wird auf der Gewinnung neuer Franchisenehmer liegen: Wir wollen unsere Gespräche mit potenziellen Master-Franchisenehmern intensivieren und neue Beziehungen aufbauen, insbesondere hier in Deutschland. Es ist großartig, ein starkes regionales Team an Bord zu haben, das von über 50 internationalen Experten in den Schlüsseldisziplinen Immobilienentwicklung, Standortauswahl, Planung und Bau, Schulung, Operations, IT und Marketing unterstützt wird.“

„Thomas bringt hervorragende Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung in unser internationales Team ein. Sein umfassendes Wissen über die globale Foodservice-Landschaft und seine weltweiten Erfolge bei der Entwicklung globaler Marken tragen dazu bei, die internationale Präsenz von Carl’s Jr. zu steigern, insbesondere in Deutschland und Großbritannien sowie der gesamten EMEA-Region, in der wir unsere Marken Carl’s Junior und Hardee’s entwickeln“, berichtet Tim Lowther, General Manager Europe bei CKE Restaurants, Inc.

Gezielte Markenansprache erfüllt die sich wandelnden Kundenbedürfnisse

Da immer mehr Kunden von Marken inspiriert werden wollen und neue Trends, Tools und Konsummöglichkeiten erwarten, entwickelt Carl’s Jr. kontinuierlich neue Konzepte und passt seinen Markenansatz an. Mit einer Vielzahl von Bestellmöglichkeiten, z. B. über QR-Code oder soziale Medien, bietet die QSR-Kette ein nahtloses, konsistentes Markenerlebnis, das von einer Anlaufstelle zur Anderen, von einem Absatzkanal zum Anderen und auch über die Bestellung hinaus reicht. Das Verlangen nach Spaß und Genuss wird durch eine entspannte Atmosphäre in modernem Restaurantdesign und neue Geschmackserlebnisse durch innovative Produkte bedient. Ein schneller, aufmerksamer Service inklusive Tischbedienung rundet die hohe Kundenorientierung ab.

Über CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc. („CKE“), ein privates Unternehmen mit Sitz in Franklin, Tennessee, USA, betreibt mit Carl’s Jr. und Hardee’s zwei beliebte regionale Marken, die für hochwertige und innovative Menüs wie 100 Prozent Black Angus Thickburgers®, frisch gebackene Biscuits und Hand-Breaded Chicken Tenders™ bekannt sind. Sowohl in den USA als auch international sind Carl’s Jr. Restaurants LLC und Hardee’s Restaurants LLC mit fast 4.000 Restaurants im Franchise- oder Eigenbetrieb in 44 US-Bundesstaaten und über 35 internationalen Märkten und U.S. Übersee-Territorien vertreten. Für weitere Informationen über CKE besuchen Sie bitte https://ckefranchise.com oder die Websites seiner Marken www.carlsjr.com und www.hardees.com

