Citizen zeigt schnelle Drucker CT-S801III und CT-S851III auf der EuroCIS

Plus an Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Top-Performance

Citizen Systems setzt Maßstäbe für bewährte POS-Drucker: Auf der EuroCIS präsentiert das Unternehmen die aktualisierten Bondrucker-Modelle CT-S801III und CT-S851III, die mit Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Spitzenleistung in kompakter Form überzeugen.

Die modernisierten Druckermodelle der CT-S Typ 3-Serie kombinieren bewährte Citizen-Technologie mit innovativen Features. Entwickelt für die besonderen Anforderungen von Einzelhandel und Gastronomie, bieten die Kassendrucker beeindruckende Geschwindigkeit, flexiblen Anschluss und höchste Effizienz – perfekt für enge Arbeitsbereiche und anspruchsvolle Umgebungen.

Schneller, smarter, robuster

Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 500 mm pro Sekunde gehören die neuen Bondrucker zu den schnellsten Druckern auf dem Markt. Dank der überarbeiteten Bedienfelder und einem verbesserten LCD-Display sind sie intuitiv zu bedienen und ideal anpassbar – ob mit Firmenlogos, individuellen Meldungen oder praktischen Warnhinweisen.

Optimiertes Design für jede Umgebung

Der CT-S801III mit Bon-Ausgabe nach oben ist perfekt für Self-Service-Anwendungen und Kassenlösungen im Einzelhandel. Der CT-S851III mit Frontausgabe schützt vor Schmutz und Flüssigkeiten, was ihn ideal für Küchen und Theken macht. Beide Modelle sind zudem resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel – ein Muss für Umgebungen mit hohen Hygienestandards.

Flexibilität und einfache Integration

Die Drucker sind mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet und unterstützen optionale Verbindungen wie LAN, WLAN und Bluetooth. Sie sind kompatibel mit Windows, MacOS, Linux sowie iOS und Android, was eine nahtlose Integration in bestehende Systeme gewährleistet. Dank der Abwärtskompatibilität zur Typ-2-Serie von Citizen erleichtert die Einführung der neuen Modelle den schrittweisen Austausch älterer Geräte.

Langlebigkeit und Qualität

Mit einer Druckreichweite von bis zu 150 km und der bewährten Citizen-Zuverlässigkeit sind die neuen POS-Drucker bestens für den Dauereinsatz geeignet. Das elegante, schwarze Design fügt sich nahtlos in unterschiedlichste Arbeitsumgebungen ein.

„Die CT-S801III und CT-S851III stehen für unsere Vision, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit am POS zu maximieren“, erklärt Jörk Schüßler, Marketing Director EMEA bei Citizen Systems Europe. „Mit diesen Modellen bieten wir Unternehmen die perfekte Balance aus bewährtem Design und zukunftsorientierter Technologie.“

Citizen Systems freut sich darauf, diese und weitere Neuheiten auf der EuroCIS zu präsentieren. Besuchen Sie unseren Stand F62 in Halle 9 um sich selbst von den Vorteilen dieser innovativen Lösungen zu überzeugen.

Citizen Systems Europe betreut mit Niederlassungen in London und Esslingen die gesamte EMEA-Region. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Druckern für Industrie, Handel, Gesundheitswesen und mobile Anwendungen, im Speziellen Etiketten-, Barcode- und POS- sowie mobile- und Fotodrucker. In jedem Fall werden die Produkte des Unternehmens über ein Netzwerk an spezialisierten Partnern vertrieben und unterstützt.

Citizen Systems Europe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Citizen Systems Japan und Teil der Citizen Watch Company of Japan. Die weltweite Gruppe produziert die weltbekannten Eco-Drive-Uhren sowie Mini-Drucker, Industriedrucksysteme und Werkzeugmaschinen, Quarzoszillatoren, LEDs und andere elektronische Komponenten.

Bildquelle: www.citizen-systems.com