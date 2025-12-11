cit, S-Public Services und Marktmeister Pro schaffen durchgängige Lösung für die digitale Marktorganisation

Drei etablierte E-Government-Anbieter bündeln ihre Kompetenzen, um Kommunen eine vollständig digitale Lösung für die Organisation und Verwaltung von Märkten, Großevents und Volksfesten bereitzustellen.

Stuttgart, 11. Dezember 2025 – Die zur DSV-Gruppe gehörende S-Public Services, das Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe, und die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, kooperieren ab sofort mit dem Hersteller des Fachverfahrens Marktmeister Pro, der LTE Consulting GmbH. Gemeinsam bieten sie Städten und Gemeinden eine durchgängig digitale Lösung für die Organisation von Jahrmärkten, Stadtfesten und Wochenmärkten.

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht die Kombination aus drei bewährten Komponenten: dem digitalen Fachverfahren Marktmeister Pro, der Formular- und Antragsplattform cit intelliForm sowie der technischen Anbindung bzw. bei Bedarf dem sicheren Betrieb des Formularservers durch die S-Public Services.

Die Lösung richtet sich an Kommunen, die ihre Antrags- und Bearbeitungsprozesse rund um die Marktorganisation digitalisieren sowie effizienter und bürgerfreundlicher gestalten möchten.

Ein Rundum-sorglos-Paket ohne großes IT-Projekt

Marktmeister Pro ist eine Softwarelösung für die Organisation von Märkten, Kirmessen, Volksfesten und kommunalen Veranstaltungen, die speziell für die Anforderungen von Marktämtern und Veranstaltungsverwaltungen entwickelt wurde.

Durch die Partnerschaft entsteht nun ein Gesamtpaket, das vor allem für Städte und Gemeinden interessant ist, die bislang keine entsprechende Lösung nutzen. Sie profitieren besonders, da sie den gesamten Prozess rund um die digitale Marktorganisation als Service aus einer Hand erhalten können: Von der Antragstellung über Kommunikation und Dokumenten-Upload bis hin zu Standplatzvergabe und Gebührenmanagement. Die eingegebenen Daten werden über cit intelliForm erfasst und über die Schnittstellenanbindung der S-Public direkt an das Fachverfahren Marktmeister Pro übergeben – ohne Medienbrüche, ohne zusätzliche technische Hürden – und stehen dort direkt zur Bearbeitung zur Verfügung. Selbstverständlich eignet sich die neue Integration auch hervorragend für Kommunen, die bereits Marktmeister Pro oder cit intelliForm im Einsatz haben.

„Durch die Verbindung von Fachverfahren, Formularplattform und Schnittstelle erhalten Kommunen eine sofort einsatzbereite Lösung – ohne langwierige IT-Projekte. Das entlastet die Verwaltung und verbessert den Service für die Antragstellenden spürbar“, sagt Peter Höcherl, Mitglied der Geschäftsleitung bei der S-Public Services.

Marktbeschicker können erforderliche Dokumente bequem hochladen, den Bearbeitungsstand ihrer Anträge einsehen und auch bei späteren Bewerbungen erneut auf bereits übermittelte Daten zugreifen.

„Unsere assistentengestützte Formularlösung erlaubt es, selbst komplexe Antragsverfahren einfach, verständlich und medienbruchfrei abzubilden. Das erhöht die Datenqualität und vereinfacht die Abläufe auf beiden Seiten“, ergänzt Klaus Wanner, geschäftsführender Gesellschafter der cit GmbH.

Bewährter Einsatz in Bremen

Wie gut das Zusammenspiel der Partner in der Praxis funktioniert, zeigt das Beispiel der Freien Hansestadt Bremen. Dort wurde für Großveranstaltungen wie dem Freimarkt, der Osterwiese und dem Weihnachtsmarkt ein vollständig digitales Bewerbungs- und Verwaltungsverfahren realisiert.

Was zuvor mit Papierformularen, Mappen und manuellem Abtippen verbunden war, ist heute ein durchgängiger Online-Prozess. Beschickerinnen und Schausteller reichen ihre Bewerbung digital ein, laden Unterlagen hoch und greifen bei Folgejahren auf bestehende Daten zurück. Die Verwaltung erhält vollständige und geprüfte Antragsdaten direkt im Fachverfahren – ohne Nachbearbeitung, ohne Rückfragen, ohne Medienbrüche.

Ein gemeinsamer Ansatz – schnell einsetzbar

Die neue Kooperation setzt genau dort an, wo viele Kommunen aktuell Unterstützung benötigen: bei der schnellen Digitalisierung konkreter Verwaltungsprozesse – ohne Aufbau zusätzlicher Systeme, ohne große IT-Projekte.

„Die Zusammenarbeit mit cit und S-Public Services ermöglicht es uns, unser Fachverfahren gezielt in ein abgestimmtes Gesamtpaket einzubringen. Antrag, Verarbeitung und Betrieb greifen hier technisch wie organisatorisch ineinander – das reduziert Schnittstellenprobleme und vereinfacht die Einführung für Kommunen deutlich“, sagt Kira Stolley, Prokuristin bei der LTE Consulting GmbH.

Die gemeinsame Lösung steht interessierten Kommunen ab sofort zur Verfügung und kann schrittweise ausgebaut werden – von der einfachen Online-Antragstellung bis zur vollständigen Integration in die digitale Marktplatzverwaltung.

Weitere Informationen zum Fachverfahren für die Marktorganisation Marktmeister Pro: https://marktmeister-pro.de/

Weitere Informationen zu den Lösungen der S-Public Services für den öffentlichen Sektor: http://www.s-publicservices.de/

Mehr Informationen zur Low-Code-Plattform cit intelliForm für effizientes E-Government: https://www.cit.de/produkte

Über cit GmbH

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sicherem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, komuna, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Mehrheitsbeteiligung der zur DSV-Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de

Die S-Public Services GmbH ist das Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe und Ansprechpartner für die öffentliche Hand sowie kommunalnahe Organisationen und Unternehmen. Mit spezialisierten Plug & Play-Lösungen rund um Payment-Services sowie digitalen Verwaltungsprozessen unterstützt S-Public Services die digitale Transformation verschiedenster Bürgerservices. Sie bietet zahlreiche Möglichkeiten für das digitale Bezahlen, effiziente Buchungsvorgänge und Antragsservices – von einfachen Lösungen bis hin zu kompletten Antragsworkflows mit Anbindung an Fachverfahren. Zudem unterstützt sie Verwaltungen mit modernen E-Government- und Bürgerdiensten, darunter Online-Terminvergabe, Besucherstrom-Management und digitale Antragsverfahren sowie ein umfassender Katalog mit über 500 Formularanwendungen. Zu ihren Kunden zählen Städte, Kommunen und Rechenzentren. Die S-Public Services ist ein Unternehmen der DSV-Gruppe, dem zentralen Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. www.s-publicservices.de

