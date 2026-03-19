cit präsentiert auf der KommDIGITALE 2026 Weiterentwicklungen der E-Government-Plattform cit intelliForm

Im Fokus des Messeauftritts stehen neue Funktionen für Modellierung, Betrieb und Integration digitaler Antragsverfahren. Zudem gibt das Unternehmen Einblicke in den Einsatz von KI in Formularen und Workflows.

Dettingen/Teck, 19.03.2026 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, zeigt auf der KommDIGITALE 2026 in Bielefeld aktuelle Weiterentwicklungen ihrer Low-Code-Plattform cit intelliForm. Die Lösung unterstützt Verwaltungen bei der webbasierten Umsetzung digitaler Antrags- und Genehmigungsverfahren und ermöglicht Fachabteilungen, Online-Dienste ohne Programmierung zu erstellen und nahtlos in bestehende Fachverfahren zu integrieren.

Weiterentwicklungen im Produkt

Auf der Messe stellt cit neue Werkzeuge für die Modellierung von Online-Diensten sowie Erweiterungen für den technischen Betrieb der Plattform vor. Dazu gehören:

– cit intelliForm Composer 2025 – Modellieren ohne Microsoft Visio

– cit intelliForm WebComposer – Modellieren ohne lokale Installation direkt im Browser

– cit intelliForm Server – jetzt mit Git-Integration zur Versionsverwaltung

– cit intelliForm Folders – neue Funktionen für das Antrags- und Fallmanagement

– cit intelliForm ServiceProxy – Einbindung von FIT-Connect in Kommunikationsprozesse

Mit den erweiterten Funktionen können Fachabteilungen Prozesse schneller gestalten, interne Abläufe transparenter steuern und digitale Leistungen strukturiert bereitstellen.

Vorträge zu KI und moderner Infrastruktur

Darüber hinaus beteiligt sich cit am Kongressprogramm der Veranstaltung:

Am 25. März stellt Thilo Schuster, geschäftsführender Gesellschafter der cit, im Rahmen eines Best-Practice-Workshop des DATABUND mit anschließender Diskussion und aktuellen Informationen von der FITKO ab 10.30 Uhr in Raum 9 bzw. 10 „Das virtuelle Umweltamt“ vor.

Am 26. März um 12.15 Uhr sprechen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Thilo Schuster und Klaus Wanner auf der DATABUND-Bühne zum Thema „Souveräne Nutzung von KI-Technologien in der intelliForm-Plattform“. In ihrem Vortrag stellen sie neue Features wie die Unterstützung von GitOps und Kubernetes für den stabilen Betrieb komplexer Antragslandschaften vor und geben einen Ausblick auf mögliche Einsatzszenarien für KI in Workflows- und Formular-Assistenten.

Die KommDIGITALE findet am 25. und 26. März 2026 in der Stadthalle Bielefeld statt. Die cit GmbH ist am Gemeinschaftsstand des DATABUND e.V., Stand B6-10, vertreten. Für die Vereinbarung eines persönlichen Gesprächstermins und eine kostenlose Eintrittskarte können sich Interessierte an Katrin Schubert wenden (Tel: 07021 / 95085862, E-Mail: katrin.schubert@cit.de).

Mehr Informationen zur Low-Code-Plattform cit intelliForm für effizientes E-Government: https://www.cit.de/produkte

Mehr Informationen zu den cit-Lösungen im Bereich Formularmanagement, Fallmanagement und Antragsmanagement für die öffentliche Verwaltung: https://www.cit.de/loesungen

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sichererem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, komuna, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Beteiligung der zur DSV-Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de

Firmenkontakt

cit GmbH

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73264 Dettingen/Teck

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http://www.cit.de

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