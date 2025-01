cit intelliForm ermöglicht digitalen Bauantrag in Bayern

Mehr als 90 Prozent der bayerischen Bevölkerung können Bauanträge bereits digital stellen. cit intelliForm gehört zu den zentralen Plattformen im Freistaat für die Digitalisierung der Verwaltung.

Dettingen/Teck, 13.1.2025 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, gratuliert dem Freistaat Bayern zur erfolgreichen Umsetzung des digitalen Bauantrags auf der Plattform cit intelliForm. In einer Pressemitteilung hat das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr eine sehr positive Bilanz für die Umsetzung des Digitalen Bauantrags gezogen.

Demnach nehmen aktuell bereits 106 Bauaufsichtsbehörden in Bayern an dem Verfahren teil – damit können mehr als 90 Prozent der Bevölkerung im Freistaat digitale Bauanträge stellen. Von dem Verfahren werde rege Gebrauch gemacht: monatlich gehen rund 2.500 digitale Anträge ein.

Der Digitale Bauantrag für Bayern wurde vom Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr in Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium für Digitales und dem IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern auf der Basis der E-Government-Plattform cit intelliForm entwickelt. Die Plattform wird in Bayern breit zur Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und Bürgerservices eingesetzt.

Der Digitale Bauantrag ermöglicht es, Bauanträge und andere Anträge über Online-Formulare direkt beim zuständigen Landratsamt, der kreisfreien Stadt, Großen Kreisstadt oder Delegationsgemeinde einzureichen. Auch am Computer erstellte Pläne können unmittelbar dem Online-Antrag angehängt werden. Beim Ausfüllen werden dabei zahlreiche Hilfestellungen angeboten, beispielsweise Hinweise auf erforderliche Bauvorlagen angezeigt. Das führt zu vollständigen Bauanträgen und verkürzten Bearbeitungszeiten.

„Mit dem Digitalen Bauantrag bauen wir Barrieren für die Antragsteller ab und beschleunigen die Bearbeitung ihrer Anliegen im Sinne einer schlanken, unbürokratischen und effizienten Verwaltung. Daraus erwächst ein echter Standortvorteil für unsere heimische Bauwirtschaft. Inzwischen steht Bayern bei der Verwaltungsdigitalisierung im bundesweiten Vergleich an der Spitze“, betont Bayerns Digitalminister Dr. Fabian Mehring in der Pressemitteilung. „Der schnelle, flächendeckende Roll-out des Digitalen Bauantrags ist ein erfreuliches Positivbeispiel genau dafür und zeigt, wie Freistaat und kommunale Familie die digitale Transformation der Verwaltung gemeinsam vorantreiben.“

„Wir beglückwünschen den Freistaat und die an der Umsetzung Beteiligten zu diesem erfolgreichen Projekt. Die Digitalisierung der Verwaltung in Bayern ist auf einem sehr guten Weg und wir freuen uns, dass unsere Softwareplattform cit intelliForm zu diesem Erfolg beitragen konnte“, sagt Thilo Schuster, geschäftsführender Gesellschafter bei cit und Experte für die Digitalisierung der Bauverwaltung.

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sichererem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Stuttgart, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, komuna, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Beteiligung der zur DSV-Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de

Bildquelle: @Andreas Gebert, StMD