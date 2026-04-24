Circular Economy: Wirtschaftlich bauen mit Modulen

Aus eins mach mindestens zwei

Die modularen Gebäude von Adapteo sind konsequent auf Wiederverwendung ausgelegt. Sie lassen sich aufbauen, erweitern, anpassen, rückbauen und an anderen Standorten erneut einsetzen. Dieses zirkuläre Design verlängert den Lebenszyklus der Gebäude deutlich und vermeidet dauerhafte Strukturen, die sich später nur mit hohem Aufwand verändern oder zurückbauen lassen.

Adapteo hat mit dem zirkulären Modulbau-Konzept in Fockbek in Schleswig-Holstein Gebäudemodulen neues Leben eingehaucht. Die Wiederverwendung von aufbereiteten, gebrauchten Modulen ist das zentrale Geschäftsmodell des Unternehmens. Aus Teilen eines ehemaligen Bürogebäudes entstand innerhalb von drei Monaten eine Kita und weitere Bauteile wurden für eine Grundschule verwendet. Second Life für die Büromodule in den Projekten beider Auftraggeber.

Gelebte Zirkularität

Die Module mit 480 Quadratmetern, die jetzt in der Kita verbaut wurden, stammen von einer Büromodul-Anlage in Philippsburg. Ein Unternehmen hatte diese Anlage mit rund 990 Quadratmetern Bruttogesamtfläche von 2022 bis 2025 genutzt.In Fockbek dürfen sie jetzt länger stehen. Eine Nutzungsdauer von 30 Jahren ist vorgesehen. Die übrigen 510 Quadratmeter hat Adapteo in einer Grundschule in Hemmingen, einem Mietprojekt, verbaut.

Konsequente Wiederverwendung

Mit Fokus auf Umweltverantwortung verfolgt Adapteo ein Kreislaufmodell, das Ressourceneffizienz, Abfallreduzierung und einen Schwerpunkt auf Wiederverwendung gewährleistet. Allein im Jahr 2025 wurde das Engagement für Nachhaltigkeit durch das Erreichen eines EcoVadis Platin-Ratings gestärkt. 2023 hat die Adapteo-Gruppe 64,5 Prozent der vermieteten Objekte wiederverwendet. Das Geschäftsmodell wirkt sich bei vielen Projekten je nach Umfang der Aufbereitungsmaßnahmen durchaus positiv auf das Budget der Auftraggeber aus. Adapteo übernimmt und betreut den kompletten Rückbau – inklusive Demontage, Logistik und Einlagerung.

Wiederverwendung gilt auch für erneuerbare und recycelbare Materialien. So werden Bodenbeläge an den Hersteller zurückgegeben, der diese zu neuen Böden recycelt. Viele der Zulieferer von Adapteo verfügen über entsprechende Recyclingprogramme.

Alles ist möglich

Aus den Büros wurden drei Kita-Gruppenräume mit zirka 50 bis 60 Quadratmetern, jeder mit einer Küchenzeile. Zum Schlafen, Spielen und Ausruhen stehen jetzt drei Nebenräume zur Verfügung und für jede Gruppe eine Garderobenbereich im Flur. Im Sanitärbereich gibt es zwei Einheiten – orientiert an dem Alter für Klein- und Krippenkinder. Ergänzt wird das Raumangebot mit Besprechungs-, Personal-, Technik -, Putzmittel- und Kinderwagenflächen. Die Kita wird mit einer Wärmepumpe beheizt.

Bei Adapteo wird jedes Bauprojekt mit Blick auf die mögliche weitere Verwendung geplant und konzipiert. Benjamin von Schretter, Managing Director bei Adapteo Deutschland weiß aus Erfahrung: „Zirkularität beginnt vor der Ausschreibung“. Kreislaufwirtschaft müsse von Anfang an mitgedacht werden. Sowohl in der Planung als auch in der Materialwahl und in der Struktur eines Gebäudes. „Entscheidungen, die in frühen Projektphasen getroffen werden, bestimmen, wie nachhaltig, flexibel und zurückbaubar ein Gebäude wirklich ist.“

Adapteo bietet modulare Mietgebäude für Schulen, Kitas, Büros und Veranstaltungen. Dank eines zirkulären modularen Bausystems sind die Gebäude schnell anpassbar, erweiterbar und entsprechen den aktuellen und künftigen energetischen Anforderungen. Die Mietsysteme kombinieren Flexibilität, hochwertige Ausstattung und umweltfreundliche Optionen wie Photovoltaik und Wärmepumpen.

Die Adapteo GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg beschäftigt rund 180 Mitarbeitende und gehört zur skandinavischen Adapteo Group, die in neun Ländern vertreten ist. Die ökologische und klimabewusste Produktion ist Teil der Wertschöpfungskette und wird jährlich im Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert.

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