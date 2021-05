Cimcorp öffnet neue Niederlassung in Deutschland

Wachstum soll beschleunigt werden – Standort in Willich bei Düsseldorf

Der Spezialist für Intralogistik-Automatisierung, Cimcorp, hat eine neue Niederlassung in Willich bei Düsseldorf eröffnet. Mit diesem Service-Center reagiert das Unternehmen auf die wachsende Zahl von Kunden und den Bedarf an lokaler Betreuung. Die Bedeutung des finnischen Unternehmens bei Lösungen für Logistik in der Lebensmittelindustrie hat sich in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Viele europäische Lebensmitteleinzelhändler haben die Automatisierungslösung von Cimcorp geordert, so dass es an der Zeit ist, die Position des Unternehmens in Mitteleuropa zu stärken. Die Lage der des neuen Standorts in der Nähe von Düsseldorf ermöglicht schnelle Dienstleistungen in ganz Kontinentaleuropa.

Willich, 4. Mai 2021 – Cimcorp, der global agierende Hersteller und Integrator von schlüsselfertigen Robotik-Handling-Lösungen, eröffnet eine neue Niederlassung in Willich bei Düsseldorf. Cimcorp Deutschland fungiert als Vertriebs- und Servicestandort für Zentraleuropa. Als Ergänzung zu den bestehenden Standorten der Gruppe unterstützt das neue Büro die Wachstumsstrategie von Cimcorp.

Riesiges Potenzial für Automatisierungslogistik

Der Standort in der Nähe von Düsseldorf war aus Sicht von Cimcorp naheliegend, da die Cimcorp-Muttergesellschaft Murata Machinery in dieser Region bereits über viele Einrichtungen und Mitarbeiter verfügt. Tero Peltomäki, CEO der Cimcorp Group, erklärt: “Die Kooperation eröffnet ein breiteres Spektrum an Lösungen in Zusammenarbeit mit den Logistik-Experten von Murata für unsere Kunden.” Das Potenzial für das Automatisierungsgeschäft ist riesig, denn in einem Umkreis von 200 km um Willich leben rund 60 Millionen Menschen.

Standort hat viele Vorteile

“Wir denken, dass dieser Standort viele Vorteile hat. Ungefähr ein Viertel der Lebensmitteldistribution in Europa kommt aus diesem Gebiet, wir sind also mitten in unserem aktuellen und potenziellen Kundenstamm. Der Standort ist perfekt, um unsere deutschen und mitteleuropäischen Kunden zu bedienen.” Zum Auftakt hat das Cimcorp-Servicecenter ein Dutzend Mitarbeiter. “Wir fangen mit einem kleinen Team an, das unsere bestehenden Kunden unterstützt, aber wir werden unseren Betrieb nach Bedarf ausbauen”, erklärt Peltomäki.

Besseres Service-Niveau durch deutschsprachige Kundenbetreuung

Für Cimcorp ist es der perfekte Zeitpunkt, um mit einem eigenen Büro nach Deutschland zurückzukehren. Das Geschäft im Bereich von Automatisierungslösungen hat sich seit den 90´er Jahren stark entwickelt. “Obwohl Deutschland seit über 30 Jahren ein bedeutender Markt für Cimcorp ist, bedeuten die jüngsten Aufträge – darunter große Frischelogistiksysteme für Lebensmitteleinzelhändler wie Netto und EDEKA, dass wir eine lokale Kundendienstpräsenz brauchen, um diese 24/7-Distributionszentren zu unterstützen”, sagt CEO Peltomäki.

Obwohl die Hilfe aus der Ferne in den meisten Fällen ausreicht, werden manchmal auch Dienstleistungen vor Ort benötigt. Der Standort in der Mitte Europas gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Kundenbetreuung. “Und wir sollten nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, Support in der eigenen Muttersprache zu bekommen. Wir denken, dass es für unseren großen und wachsenden Kundenstamm unerlässlich ist, einen lokalen, deutschsprachigen Service zu haben”, kommentiert Peltomäki.

Weitere Projekte in Planung

Intralogistische Automation ist eine hart umkämpfte Branche in Deutschland. “Wir freuen uns darüber, dass wir einen so großen und bekannten Kundenstamm in diesem Marktbereich haben. Wir haben unsere Zuverlässigkeit bereits bei einigen der größten Lebensmitteleinzelhändler in Europa unter Beweis gestellt. Und wir rechnen in naher Zukunft mit weiteren Aufträgen, den wir befinden uns in erfolgversprechenden Gesprächen”, sagt Peltomäki und fährt fort: “Sie haben die Vorteile unserer einzigartigen Automatisierungslösung erkannt: einfach in der Anwendung, zuverlässig und skalierbar, um die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Logistikzentren zu erfüllen.

Die Cimcorp Gruppe – Teil von Murata Machinery, Ltd. (Muratec) – ist ein weltweit führender Anbieter von schlüsselfertigen Automatisierungslösungen für die Intralogistik, der fortschrittliche Roboter-, Materialhandhabungs- und Softwaretechnologien einsetzt. Cimcorp ist nicht nur Hersteller und Integrator von bahnbrechenden Materialflusssystemen für die Reifenindustrie, sondern hat auch einzigartige Roboterlösungen für die Auftragsabwicklung und Lagerung für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, den Einzelhandel, den E-Commerce, schnelldrehende Konsumgüter (FMCG) und die Postdienste entwickelt. Zusammen mit seiner Muttergesellschaft verfügt Cimcorp über ein weltweites Netzwerk von Servicestandorten. Die Systeme wurden entwickelt, um die Betriebskosten zu senken, die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten und die Effizienz zu verbessern. Sie werden in Produktions- und Vertriebszentren in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten eingesetzt.

