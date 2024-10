CicloBronch® – Neues State of the Art Asthma-Präparat von InfectoPharm

Heppenheim, 8. Oktober 2024 – Mit der Markteinführung von CicloBronch® stellt InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ab sofort Asthma-Patienten ein hochwirksames und besonders gut verträgliches Ciclesonid-Dosieraerosol ohne Mehrkosten zur Verfügung. Das Generikum bietet gegenüber dem Originalpräparat Alvesco®, das aktuell mit einer Zuzahlung von über 35 Euro verbunden ist, einen entscheidenden Preisvorteil für Patienten und Ärzte.

Ultrafein und sicher

CicloBronch zeichnet sich durch ein herausragendes Sicherheitsprofil aus mit nur geringem Einfluss auf Knochenmarker und Größenwachstum1,2 sowie systemische Nebenwirkungen,1,2,3,4 einem niedrigen Risiko für orale Candidosen1,2,5 und einer präzisen Aktivierung in der Lunge durch spezifische Esterasen.6,7

Die ultrafeinen Wirkstoffteilchen erreichen auch kleinste Atemwege, was eine Dosisreduktion im Vergleich zu inhalativen Glukokortikoiden mit herkömmlicher Partikelgröße ermöglicht.8 Die einmal tägliche Anwendung fördert zudem die Therapietreue der Patienten.

Ohne Mehrkosten

Mit CicloBronch bietet InfectoPharm Asthma-Patienten nun eine hochwertige Therapieoption, die bisher nur mit Zusatzkosten verfügbar war. Das verbesserte Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglicht eine optimale Versorgung von Asthma bronchiale-Patienten ab 12 Jahren.

CicloBronch ist ab sofort in Apotheken erhältlich und kann zu Festbetragskonditionen ohne Mehrkosten verordnet werden.

Quellen

1. O“Connor et al. (2010) Expert Opin Pharmacother, vol. 11,17: 2791-803

2. Skoner (2016) Ann. Allergy Asthma Immunol. vol. 117,6 : 595-600

3. Chapman et al. (2005) Allergy 60: 330-337

4. Lipworth et al. (2005) Ann Allergy Asthma Immunol; 94: 465-72.

5. Pearlman et al. (2005) J ALLERG CLIN IMMUNOL. 115

6. Ukena (2005) Pneumologie vol. 59,10 689-95.

7. Richter. Clin Pharmacol (2005) 45: 146 152

8. Postma, Dirkje et al. (2017) AAIR, vol. 9,2 : 116-125

Weblink: CicloBronch von InfectoPharm

Über InfectoPharm

Die InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH ist auf die Neu- und Weiterentwicklung von Arzneimitteln für Kinder spezialisiert. Seit mehr als 30 Jahren profiliert sich das familiengeführte deutsche Unternehmen als mutiger Vorreiter der Branche. Das Portfolio umfasst aktuell rund 130 Präparate mit zahlreichen Innovationen für die Bereiche Pädiatrie, Infektiologie, Pneumologie, Dermatologie und Allergologie, die zunehmend international Beachtung finden. Der Service consilium steht als produktneutrales Beratungs- und Wissensvermittlungsangebot Fachkreisen kostenlos zur Verfügung.

Zur InfectoPharm-Gruppe gehören Niederlassungen in Österreich, Italien, Frankreich und Großbritannien sowie die beiden deutschen Tochterunternehmen Pädia GmbH und Beyvers GmbH. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden erzielt die Gruppe einen Jahresumsatz von rund 275 Mio. Euro (2023), bei einem durchschnittlichen Wachstum von 10 Prozent. Regelmäßig erhält InfectoPharm Auszeichnungen aus der Ärzteschaft, wie die „Goldene Tablette“ oder als „Krisensicherster Arbeitgeber 2022“ und „Krisensicherstes Unternehmen 2023“ von Creditreform.

Firmenkontakt

InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

Maike Petersen

Von-Humboldt-Straße 1

64646 Heppenheim

06252 95-7000



https://www.infectopharm.com

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 3990-0



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.