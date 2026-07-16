chungit Akademie: Fundiertes Wissen über Schungit und Edelschungit strukturiert lernen

Vom Grundkurs bis zum ausgebildeten Schungit Instruktor – gegründet von Andreas Krobath

Schungit Akademie startet als strukturierte Wissens- und Ausbildungsplattform für Schungit und Edelschungit Mit der Schungit Akademie wurde eine deutschsprachige Wissens- und Ausbildungsplattform geschaffen, die sich ausschließlich dem Thema Schungit und Edelschungit widmet. Ziel ist es, Grundlagenwissen, Materialkunde und praktische Anwendung in einer strukturierten Form bereitzustellen und interessierten Anwendern sowie Fachberatern eine nachvollziehbare Weiterbildung anzubieten. Gründer der Schungit Akademie ist Andreas Krobath aus Bad Gastein in Österreich. Er beschäftigt sich seit 2003 mit Schungit, ist Autor von Fachbüchern zu Schungit und Naturheilkunde und Betreiber des Fachportals schungit.eu sowie des Schungit-Fachhandels edelschungit.eu. Die Akademie wurde als eigenständiger Bildungsbereich innerhalb von schungit.eu aufgebaut und bündelt wissenschaftliche Veröffentlichungen, Praxiserfahrungen sowie strukturierte Lerninhalte rund um das Thema. Das Ausbildungskonzept umfasst vier aufeinander aufbauende Lernstufen. Die ersten beiden Levels sind kostenfrei zugänglich und vermitteln Grundlagen zur Materialkunde, Qualitätsunterscheidung und Echtheitsprüfung sowie zur Herstellung und Anwendung von Schungitwasser. Jede Lernstufe beinhaltet umfangreiche Lernmittel als PDF zum dauerhaften Download und Nachschlagen, eine Abschlussprüfung sowie ein Zertifikat nach erfolgreichem Abschluss. Wer Level 1 und 2 absolviert, weiß danach wie echter Schungit erkannt wird, welche Qualitätsunterschiede es gibt und wie Schungitwasser sachgemäß hergestellt und angewendet wird – ohne Vorkenntnisse und ohne Kosten.

Die dritte Ausbildungsstufe führt zum Schungit Fachberater und richtet sich an Personen, die Schungit im beruflichen Umfeld anwenden oder fundiert darüber beraten möchten. Der Kurs beinhaltet strukturierte Unterrichtseinheiten, umfangreiche Lehrunterlagen als PDF zum dauerhaften Behalten und Nachschlagen sowie Videomodule für ein vertieftes Verständnis. Nach bestandener Abschlussprüfung erhalten Teilnehmer ein Zertifikat sowie ein Diplom als Schungit Fachberater. Sie erwerben damit eine solide Wissensgrundlage, die unsachgemäße Anwendung vermeidet und eine kompetente Beratung ermöglicht.

Die vierte Ausbildungsstufe richtet sich an Teilnehmer, die selbst Schulungen und Unterricht zum Thema Schungit durchführen möchten. Auch hier stehen umfangreiche Lernmaterialien als PDF zur Verfügung, die als dauerhafte Referenz genutzt werden können. Nach bestandener Abschlussprüfung erhalten Teilnehmer ein Zertifikat sowie ein Diplom als Schungit Instruktor. Die kostenpflichtigen Ausbildungsstufen Level 3 und 4 sind ab 149,- Euro verfügbar.Die Schungit Akademie wurde gegründet, um Wissen über Schungit und Edelschungit sachlich und nachvollziehbar zu vermitteln. Im Mittelpunkt der Lehrinhalte stehen wissenschaftliche Veröffentlichungen, mineralogische Grundlagen und dokumentierte Praxiserfahrungen. Ein zentrales Anliegen ist dabei eine einheitliche, auf Material- und Studienlage begründete Einordnung und Sprache bei der Anwendung – damit Anwender und Fachberater wissen, was über Schungit wissenschaftlich belegt ist, was auf traditioneller Nutzung beruht und was persönliche Erfahrung ist. Ziel ist es, dass Schungit sachgemäß, informiert und mit realistischen Erwartungen angewendet wird.Andreas Krobath erklärt dazu: „In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe ich festgestellt, dass viele Unsicherheiten rund um Schungit auf fehlende oder widersprüchliche Informationen zurückzuführen sind. Ziel der Akademie ist es, Wissen nachvollziehbar zu strukturieren und zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen, traditioneller Anwendung und persönlichen Erfahrungen klar zu unterscheiden.“ Die Schungit Akademie versteht sich als unabhängige Wissensplattform, die neben Grundlagenwissen auch Fachartikel, Literaturhinweise, Studien und Ausbildungsunterlagen bereitstellt. Weitere Informationen zu den Ausbildungsinhalten sind unter https://schungit.eu/akademie/ verfügbar.

Kontakt

Andreas Krobath, Schungit Steine

Andreas Krobath

Bergherrenstrasse 15

5640 Bad Gastein

06763410442



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