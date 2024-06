Chrometec’s neueste Trends im Tuning: Exklusives Kit für Mercedes GLC 254

Im neuesten Trendreport stellt Chrometec ein maßgeschneidertes Tuningkit für die Mercedes GLC 254-Serie vor. Das Kit, das auf maximale Performance und stilvolle Optik abzielt, umfasst hochwertige Komponenten wie den Panamericana Style Kühlergrill und das leistungsstarke Chrometec Powersound Modul.

Kleinrinderfeld – Chrometec, ein führender Spezialist für Mercedes-Tuning, hat einen neuen Trendreport veröffentlicht, der die neuesten Entwicklungen und Trends im Bereich Fahrzeugveredelung vorstellt. Im Fokus des Reports steht das innovative Tuningkit für die Mercedes GLC 254-Serie, das speziell für Enthusiasten entwickelt wurde, die ihre Fahrzeuge auf das sportliche und elegante Niveau eines GLC 63 AMG heben möchten.

Sportlicher, schöner, performanter – so reflektiert der Anbieter Chrometec über sein eigenes, individuell zusammen gestelltes, neues Tunigkit. Die Einzelheiten im Überblick:

Panamericana Style Kühlergrill

Der Panamericana Style Kühlergrill in hochglänzendem Schwarz verleiht den GLC SUV- und Coupe-Modellen der Baureihe 254 eine sportliche Optik, die dem GLC 63 AMG nachempfunden ist. Der Grill wird im Plug & Play-Verfahren montiert, wobei der vordere Stoßfänger entfernt werden muss. Er ist kompatibel mit den Modellen GLC W253 bis 7/22, GLC 254 mit Avantgarde-Exterieur und GLC 254 Modellen mit AMG Line Exterieur Paket und wird in zwei Farbvarianten angeboten: chrom/schwarz und komplett schwarz hochglanz.

Heckumrüstung GLC 63 AMG

Die Heckumrüstung für Mercedes GLC SUV X254 und Coupe C254 umfasst schwarz gefinishte Doppelendrohre, eine Diffusorblende, Zierleisten und alle notwendigen Halter und Kleinteile. Diese Umrüstung ermöglicht eine originalgetreue Nachbildung des GLC 63 AMG Hecks und ist für Fahrzeuge mit AMG-Line-Ausstattung geeignet. Der Einbau sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen, wobei keine Karosserieanpassungen notwendig sind. Längere Lieferzeiten können aufgrund der Aktualität des GLC W254 und der AMG-Modelle auftreten.

Spurverbreiterungen

Die 26mm Spurverbreiterungen für Vorder- und Hinterachse bieten eine optische Aufwertung und verbessern die Straßenlage der Mercedes GLC X254 SUV und GLC C254 Coupe Modelle. Diese Distanzscheiben sind aus hochfestem Leichtmetall gefertigt und harteloxiert in Schwarz, um Korrosionsschutz und eine ansprechende Optik zu gewährleisten. Das Set enthält 20 längere Radschrauben und ein TÜV-Teilegutachten.

Chrometec Powersound Modul

Das Chrometec Powersound Modul bietet einen kraftvollen V8-Sound für die GLC X254 SUV und GLC C254 Coupe Modelle. Dieses Modul lässt sich über einen doppelt belegten Schalter im Fahrzeug oder via App steuern, wobei verschiedene Modi und Lautstärkeeinstellungen konfiguriert werden können. Diese umweltfreundliche Alternative zum Sportauspuff ist vollständig rückrüstbar und nutzt den CAN-Bus für optimierten Sound.

Weitere Informationen und Details zu den neuen Produkten und Umrüstungen finden Sie auf der Website von Chrometec unter https://www.chrometec.com

Über Chrometec

Chrometec ist spezialisiert auf Mercedes High-End-Tuning von sportlichen Aerodynamikteilen wie Panamericana Grill Varianten, Heckdiffusoren in Carbon oder GFK über edle Aluminiumfelgen, Edelstahl Sport Abgasanlagen und Soundmodule für einen satten V8 Klang. Der Tuningshop bietet wie für alle Mercedes Diesel und Benziner ab Baujahr 2004 ein exklusives Soundmodul (Soundgenerator) an. Mit Sitz in Kleinrinderfeld gehört Chrometec zu den größten Tuning Shops im Kreis Würzburg.

