Christine Diedrich: Neue Vertriebsleitung bei smart2 success

Ab 1. November 2023 übernimmt die erfahrene Vertriebs-Managerin die Leitung der Vertriebsaktivitäten von smart2success, die mit der Konsolidierung von Unternehmensdaten in einem zentralen Datenfundament für Übersicht und Kontrolle der Unternehmensprozesse, beispielsweise zum Thema Ressourcen- oder Risiko -Management, sorgen.

Zuvor leitete Diedrich den Vertriebsinnendienst von IT- und OT-Netzwerk Sicherheitsanbieter macmon secure für knapp vier Jahre. Außerdem sammelte Diedrich umfassende Erfahrung, unter anderem im Vertrieb der Fujitsu Sales Service Gmbh, und diversen IT-Systemhäusern.

Diedrich freut sich auf die neue Herausforderung bei smart2success: „Zu meinen Kernaufgaben gehört der Aufbau eines erfolgreichen Vertriebsteams und eines Channel Partner Netzwerks. Hier werden meine zahlreichen Kontakte in der Branche sicher viele Türen öffnen, und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Ich bin überzeugt, dass unsere smart2success Lösung durch die intelligente Vernetzung von zentralen Informationen, dem Aufzeigen von Abhängigkeiten bei Changes oder Prozessausfällen, den Anwendern echte Mehrwerte bietet.“

Jörg Kretzschmar, Geschäftsführer smart2success, ergänzt: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Christine Diedrich. Sie steht für Zuverlässigkeit, pragmatische und hochwertige Kundenbetreuung und gewinnorientierten Vertrieb. Unser Team besteht aus erfahrenen Menschen aus der Praxis. Wir alle arbeiten seit vielen Jahren in der Software-Branche und kennen die Bedürfnisse unserer Kunden und Marktpartner, die in den Zeiten von Digitalisierung, wachsender Cyberkriminalität und immer schnelleren Veränderungen in ihren Unternehmen händeringend nach guten Lösungen für die erfolgreiche Bewältigung ihrer Aufgaben suchen.“

Über die smart2success GmbH:

Immer mehr Informationen müssen in Projekte und Prozesse sinnvoll eingebunden werden, und zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zur Verfügung stehen. Oft liegen die Informationen in verteilten Datensilos, deren Inhalte nur Wenige kennen.

Das deutsche Software-Unternehmen smart2success bietet das zentrale IT-Cockpit, welches Unternehmensdaten aus unterschiedlichsten Quellen vereint, logisch verknüpft und übersichtlich und strukturiert darstellt.

Unternehmen, Kliniken und Energieversorger erhalten mit smart2success die notwendige Datenbasis für Themen wie beispielsweise Digitalisierung, Transformation, Ressourcen Management, Notfallplanung, Change Management und Projekt Management. Weitere Informationen: https://smart2success.com

