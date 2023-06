Christian Seider neuer General Manager NTT DATA Schweiz

München, 22. Juni 2023 – NTT DATA, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, hat die Leitung in der Schweiz neu ausgerichtet: Als neuer General Manager verantwortet Christian Seider alle Landesaktivitäten. Er ist seit 2015 in unterschiedlichen Positionen für das Unternehmen tätig.

Der studierte Wirtschaftsingenieur wechselte 2015 von einer US-stämmigen IT-Beratungsgesellschaft als Client Partner für Automotive- und Manufacturing-Kunden zu NTT DATA. In den vergangenen drei Jahren leitete er die Bereiche Manufacturing, Pharma & Lifescience, Transport & Logistics, Consumer Packaged Goods (CPG)/Retail und Energy & Utilities.

„Ich freue mich sehr auf die Herausforderung, einen unserer wichtigsten Wachstumsmärkte mit einem großartigen Team weiterzuentwickeln“, erklärt Christian Seider. „Der Schweizer Markt bietet ein wettbewerbsintensives Umfeld mit anspruchsvollen Kunden. Unser Ziel ist es, hier mit unserer Kombination aus Industrieexpertise und großer Innovationskraft zu überzeugen und den Kunden so einen echten Mehrwert zu bieten.“

Christian Seider folgt auf Pierre Klatt, der dem Unternehmen mit seiner langjährigen Markterfahrung und einem breiten Netzwerk als Executive Strategic Advisor weiter zur Verfügung stehen wird.

Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender des Vorstands NTT DATA DACH: „Wir möchten NTT DATA in der Schweiz als den bevorzugten Innovationspartner rund um das Thema Digitalisierung positionieren und sehen großes Potenzial. Mit Christian Seider setzen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit an die Spitze des Schweizer Teams. Sein Branchen-Know-how und die Leidenschaft für die digitale Transformation werden wesentlich dazu beitragen, unsere Kundenbeziehungen in der Schweiz weiter auszubauen und das Team vor Ort zu stärken.“

Über NTT DATA

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio und kombiniert globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Als IT-Dienstleister unterstützt NTT DATA seine Kunden bei ihrer digitalen Transformation und bündelt Branchenexpertise, Beratung und Implementierung unter einem Dach. Die hohe Branchenexpertise der Industry Lines, unter anderem in den Branchen Automotive, Banking, Insurance, Industry & Services, Public & Health sowie Telecom & Media wird ergänzt durch Service Lines. Sie bündeln industrieübergreifende technologische, fachliche sowie methodische Kompetenzen und sind Inkubator für neue Technologien und Innovationsprozesse. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

