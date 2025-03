Christian Schmidt wird zum vierten Mal für sein Engagement ausgezeichnet

Neue Talente finden und fördern

Motivieren und Menschen erkennen lassen, was in ihnen steckt. Dies ist ein Herzensanliegen von Christian Schmidt, General Manager des Holiday Inn Lübeck. Dafür erhielt er den begehrten „Talent Impact Award 2024“ von IHG Hotels & Resorts vor 600 anwesenden Gästen, die aus ganz Europa zu dem Event in Berlin angereist waren.

„Dies war ein besonderer Moment für mich – und für unser ganzes Team“, betonte Christian Schmidt in seiner Rede. „Ich bin unglaublich stolz und dankbar für diesen wichtigen Award. Diese Auszeichnung ist nicht nur für mich eine Anerkennung meiner Arbeit als General Manager im Holiday Inn Lübeck, sondern ist auch ein Zeichen dafür, was man gemeinsam mit einem engagierten, leidenschaftlichen Team erreichen kann.“ Denn gerade in der heutigen Zeit ist – in seinen Augen – die Talententwicklung und der Umgang mit Menschen wichtiger denn je, was auch die Schaffung einer eigenen Kategorie bei den Awards eindrücklich dokumentiert. „Denn es geht darum, Potenziale zu erkennen, zu fördern und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und wachsen können“, findet er. Dies ist ihm mit den unterschiedlichsten Initiativen und Maßnahmen gelungen, so dass nun nicht nur jüngere, sondern auch erfahrene, ältere Mitarbeitende an Bord geholt und gehalten werden konnten. Ein Erfolg, der in der Branche durchaus Furore macht.

Nach sechs Jahren in dem bekannten Haus am Burgfeld hat der umtriebige General Manager nun bereits den vierten Award für sein vielfältiges Engagement erhalten. In dieser Zeit wurden im kompletten Hotel umfassende Renovierungen abgeschlossen, die das Haus fit für die Zukunft machen. So ist das Holiday Inn Lübeck insbesondere beim Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung ein Vorreiter für den Hotelmarkt in Lübeck und weit darüber hinaus in Schleswig-Holstein. „Mir hat es unglaubliche Freude bereitet, dieses schöne Haus auf seinem Weg an die Spitze in Norddeutschland zu begleiten und alle Projekte so erfolgreich abzuschließen“, erklärt Christian Schmidt.

So waren bei der Preisverleihung auch die Reaktionen einhellig. Mario Maxeiner, Managing Director Northern Europe bei InterContinental Hotels Group (IHG), kommentierte den Erfolg mit „Bravo Christian, eine verdiente Auszeichnung für Dein Leadership.“ Auch Michael Wierling, Director HR Northern and Southern Europe & CIS bei IHG Hotels & Resorts, sieht den Erfolg in der besonderen Art begründet, wie Christian Schmidt auf Menschen zugeht und eine Kultur im Hotel schafft, die unterschiedlichste Mitarbeitende anspricht und neue Talente für eine Hotellerie-Karriere gewinnt. „Wohl verdient, lieber Christian“, betonte Michael Wierling daher. „Dein Engagement immer neue Zielgruppen für die Arbeit in der Branche zu gewinnen, begeistert und inspiriert – Danke dafür!“

Im Herzen von Lübeck direkt vor dem historischen Burgtor und seinem Park liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Das von der Pandox Lübeck GmbH betriebene Hotel verfügt über 159 modern eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses Wi-Fi, Flat-TV, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Die Superior-Zimmer verfügen über Parkblick und eine Minibar. Insgesamt elf technisch hochwertig ausgestattete Konferenzräume auf 650 Quadratmetern Fläche überzeugen mit vielseitigen Tagungskapazitäten. Eine Auszeit vom Alltag verspricht der großzügige Fitness- und Wellnessbereich mit Innenpool. Das Team aus dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten à la carte-Restaurant „Kochwerk Lübeck“ verwöhnt demnächst wieder im ansprechenden Ambiente mit hausgemachten Spezialitäten – auch auf der weitläufigen Sommerterrasse. Signature Cocktails und andere Drinks werden in der hauseigenen Bar kreiert.

Bildquelle: Holiday Inn Lübeck