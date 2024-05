Christian Robin Weiß gewinnt den Speaker Slam Award

Der FIREDANCER-Gründer überzeugt beim 17. Internationalen Speaker Slam Award

DREIEICH, Mai 2024 – Christian Robin Weiß aus Dreieich hat den 17. Internationalen Speaker Slam Award in Mastershausen gewonnen. Im Finale des international renommierten Wettbewerbs kämpften 140 Teilnehmer aus 18 Ländern vier Tage lang um den begehrten Preis.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. Während bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren individuellen Themen. Die besondere Herausforderung: Jeder Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum zu begeistern. Einen Vortrag so stark zu kürzen und trotzdem alles Wichtige zu sagen, und sich ganz nebenbei noch mit seinem Publikum zu verbinden, ist die Königsklasse im professionellen Speaking. Denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Ein Funke springt über!

Getreu dem Motto von Christian Robin Weiß und seinem etablierten Event-Unternehmen FIREDANCER, ist auch bei Christians Rede der Funke übergesprungen. Im Januar wurde FIREDANCER mit dem Leuchtturm-Projekt „FIREPLACE – Siemens EHS Conference“ mit dem begehrten BrandEx Award in Gold für das beste Motivations- und Mitarbeiter-Event ausgezeichnet. „Sowohl der Mittelstand als auch große Konzerne haben erkannt, dass der umfassende kulturelle Wandel nur schwer mit PowerPoint-Folien voranzutreiben ist. Mit dem FIREPLACE liefern wir inhaltlich sauber konzipierte Anstöße und kombinieren diese mit der verbindenden Kraft des Feuers, damit an jedem FIREPLACE Energie freigesetzt wird, die nachhaltig im Unternehmen wirkt“, betont Weiß.

Foyer kommt von Feuer

Diesen Ansatz griff Christian Robin Weiß in seiner Speaker Slam Rede auf: „Foyer kommt von Feuer. 2024 fehlt in Unternehmen, Kommunen oder Schulen diese Feuerstelle und damit oft auch der soziale Zusammenhalt. Schul- und Unternehmens-Foyers sind oft „Nicht-Orte“ der Repräsentation geworden, die den eigentlichen Sinn und Zweck entbehren. Feuer schafft eine Atmosphäre von Akzeptanz und Verbindung. Ganz einfach durch Wärme, Fokus und Licht.“ Die Botschaft von Weiß ist revolutionär einfach und uralt: „Ladet Eure Nachbarn ans Feuer ein. Besonders die, die ihr nicht kennt.“

„Das hat mich sehr berührt“ sagt eine Teilnehmerin nach der Rede. In Deutschland steht Weiß bereits seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit und zählt zu den gefragten Personen, wenn es um die Themen Feuer und Organisationsentwicklung geht. Als Reaktion auf den Erfolg beim weltweit übertragenen Speaker Slam Mastershausen ist Christian Robin Weiß bereits für einen Auftritt in New York gebucht worden.

FIREDANCER sind die Event-Spezialisten, die seit mehr als 20 Jahren europaweit als Original für spektakuläre Feuershows gelten. Mit einzigartigen Events & Shows, die FIREDANCER bisher für 800 Kunden über 1.400 mal in 24 Ländern konzipiert und veranstaltet hat. Für Messen, Roadshows, Firmenfeiern oder Workshops. So, dass Atmosphäre entsteht, die unvergesslich verbindet und einzigartig inspiriert. Ein Funke springt über.

