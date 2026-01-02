Christian Gera rät zu neuem Berufszweig: Hörbuchsprecher

Christian Gera ruft das Hörbuchsprecher-Silvester aus: 50 Prozent Rabatt zum Start ins Jahr 2026 auf seinen Onlinekurs

Zum Jahreswechsel 2025/2026 setzt Hörbuchsprecher und Sprecher-Coach Christian Gera ein starkes Zeichen für Neuanfang, persönliche Entwicklung und kreative Karrierewege. Unter dem Motto „Hörbuchsprecher-Silvester“ gewährt er erstmals 50 Prozent Rabatt auf seinen beliebten Hörbuchsprecher-Titan- Onlinekurs – ein Angebot, das es in dieser Form bislang noch nie gab.

Der exklusive Neujahrs-Rabatt gilt ausschließlich für die ersten 5 Nächte des neuen Jahres 2026 und richtet sich an alle, die ihre Stimme professionell einsetzen, Hörbücher sprechen oder sich im Sprecherbereich ein zweites Standbein aufbauen möchten.

„Der Jahreswechsel ist der perfekte Moment für neue Entscheidungen“, erklärt Christian Gera. „Viele Menschen tragen den Wunsch in sich, kreativer und selbstbestimmter zu arbeiten. Mit dieser Aktion möchte ich ihnen den Einstieg in die Welt des professionellen Sprechens so leicht wie möglich machen.“

Der Kurs trägt den Namen „Hörbuchsprecher Titan“, weil er für innere Stärke, Präsenz und Durchsetzungskraft steht. Ein Titan ist jemand, der gehört wird, der Raum einnimmt und mit seiner Stimme Eindruck hinterlässt. Genau das ist auch im Hörbuchsprechen entscheidend: eine Stimme, die trägt, berührt und Geschichten lebendig macht.

„Titan“ symbolisiert den Weg vom Unsicheren zum Selbstbewussten, vom Anfänger zum kraftvollen Sprecher. Der Kurs hilft dabei, die eigene Stimme zu entfalten, Sicherheit zu gewinnen und sich in einem wachsenden Markt klar zu positionieren. Nicht leise im Hintergrund, sondern präsent, souverän und professionell.

Der Name steht für Größe, Entwicklung und das Vertrauen in die eigene Stimme – und genau das ist das Ziel des Kurses.

Der Onlinekurs vermittelt praxisnahes Wissen rund um Hörbuchsprechen, Stimmtechnik, Interpretation, Aufnahme-Workflow und den Einstieg in den Markt. Er richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene, die ihre Fähigkeiten gezielt ausbauen und monetarisieren möchten.

Die Aktion ist zeitlich streng begrenzt. Nur in den ersten 5 Nächten des Jahres 2026 können Teilnehmer den 50-Prozent-Rabatt mit dem Gutschein-Code SYLVESTER25 nutzen.

Begleitend zur Aktion veröffentlicht Christian Gera ein Motivationsvideo, das Zuschauer dazu ermutigt, alte Grenzen hinter sich zu lassen und das neue Jahr bewusst für einen persönlichen und beruflichen Neustart zu nutzen.

Weitere Informationen und Motivationsvideo auf www.hörbuchsprecher-werden.de

Christian Gera ist professioneller Hörbuchsprecher, Coach und Online-Trainer. Er unterstützt Menschen dabei, ihre Stimme gezielt einzusetzen, sich im Sprecherbereich zu positionieren und neue Einkommensmöglichkeiten zu erschließen. Unter der Marke Hörbuchsprecher Titan und seinem Hörbuchsprecher Blog hat er hunderten Menschen bereits einen Neustart ermöglicht.

