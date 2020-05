Christa Appelt: Weitermachen – und dabei lernen…

“Wir haben nach kreativen Wegen gesucht, um unsere Klient*innen weiterhin angemessen zu betreuen; und können bereits wieder erste Erfolge verzeichnen.”, sagt Christa Appelt. “Dabei ist es vor allem eins, was uns stützt und nützt: Die Qualität unserer Arbeit.”

Die Corona-Krise stellt für viele Unternehmen die vielleicht größte Herausforderung ihrer Geschichte dar; davon bleibt natürlich auch die Branche der exklusiven Partnervermittlungen nicht verschont. Umso relevanter wird da ein Faktor: die Qualität einer Dienstleistung oder eines Produkts. Denn dass sich Expertise, Professionalität und Glaubwürdigkeit am Ende bewähren, davon sind Ökonomen und Zukunftsforscher überzeugt.

Dennoch muss auch die Partnervermittlung Christa Appelt Einschnitte verkraften. Doch statt zu resignieren, sucht sie nach neuen Lösungen, die während der aktuellen Beschränkungen und auch darüber hinaus greifen, erprobt neue Mittel und Möglichkeiten – um daraus neue Ideen, Chancen und Perspektiven zu generieren. Für sich, aber vor allem für alle Partnersuchenden. “Es gilt, weiterzumachen. Solidarität, Empathie und Liebe ist genau das, was wir jetzt brauchen. Im Privaten, aber auch im gesellschaftlichen Kontext. Denn nur, wenn wir zusammenhalten, uns gegenseitig unterstützen, aufstehen und die Änderungen als Herausforderung und Anlass für innovative Lösungen begreifen, werden wir diese Krise meistern.”, so Christa Appelt.

Für die Berlinerin, die ich auf fast 30 Jahre Berufserfahrung zurückblicken kann, zählen neben Kampfgeist, Zuversicht und Durchhaltevermögen aber vor allem die Kardinaltugenden ihres Metiers: Diskretion. Transparenz. Ehrlichkeit. “Diese Werte definieren die Qualität unseres Unternehmens und heben uns von Mitbewerbern ab. Auch wollen wir sowohl unseren bestehenden als auch prospektiven Klient*innen zeigen: Wir sind weiterhin für Euch da. Denn vielleicht war es noch nie so wichtig wie jetzt, einen liebenden Partner an seiner Seite zu wissen. Und genau dafür stehen wir.”, so Christa Appelt.

Als ich Anfang der 1990er Jahre in Berlin mein erstes eigenes Institut gründete, wurde mir schnell klar, dass ich in der Ehe- und Partnervermittlung meine Berufung gefunden hatte. Seitdem folgte eine Erfolgsstory, nach der unzählige Paare zwischen 25 und 84 Jahren hervorgegangen sind, von denen sich viele zu glücklichen Familien entwickelt haben.

