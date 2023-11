Chorverband Rheinland-Pfalz feiert 2024 in Trier

Den 75. Geburtstag, feiert der Chorverband Rheinland-Pfalz, mit Chören aus dem ganzen Land, am 15. Juni 2024 in Trier. Chöre können sich noch bis zum 15. Dezember unverbindlich zur Teilnahme am Chorfestival registrieren.

Sein Diamantjubiläum, den 75. Geburtstag, feiert der Chorverband Rheinland-Pfalz, mit Chören aus dem ganzen Land, am 15. Juni 2024 in Trier. Chöre, Chorvereine und Ensembles können sich noch bis zum 15. Dezember unverbindlich zur Teilnahme am Chorfestival registrieren.

„Das Jahr 2024 wird magisch“, freuen sich die Präsidiumsmitglieder des Chorverbands Rheinland-Pfalz auf den 15. Juni des kommenden Jahres. Unter dem Titel ‚Chorzauber‘ initiiert der, nach eigenen Angaben größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz, das zweite große Chorfestival im Land. Nach dem Landes-Chorfestival 2019 in Mainz, ist 2024 die Moselmetropole Trier Austragungsort des Chorzauber-Festivals.

„Verbandsübergreifend und verbandsunabhängig laden wir alle Chöre aus Rheinland-Pfalz und den angrenzenden Regionen zum Mitmachen ein.“ Die Verantwortlichen im Chorverband erläutern, dass die Vorregistrierung zunächst unverbindlich ist, und noch bis zum 15. Dezember online unter https://rlp-singt.de/anmeldung-chorfest erfolgen kann.

Die Organisatoren freuen sich auf die rege Teilnahme rheinland-pfälzischer Chöre und ein magisches Chorfestival 2024, auf einen echten Chorzauber in Trier.

Chorverband Rheinland-Pfalz – Dienstleister für die Chorkultur

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag – diesen feiert der CV RLP unter anderem mit einem großen Chorfest in Trier, am 15. Juni 2024. Mit über 1.200 Chören und ihren rund 75.000 Mitgliedern, davon mehr als 30.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Dienstleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

Kontakt

Chorverband Rheinland-Pfalz

Dieter Meyer

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

02631 8312696



https://singendesland.de

Bildquelle: A. Nußbaum