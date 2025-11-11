Chorsingen auf hohem Niveau in Morbach

Beim Candoro-Chorfestival des Leistungssingens am 8. und 9. November in der Baldenauhalle Morbach überzeugten Chöre und Ensembles aus Rheinland-Pfalz.

In „kleinen Chorkonzerten mit Höchstleistungen“ zeigten sich neun Chöre am 8. und 9. November beim Candoro-Chorfestival des Leistungssingens in der Baldenauhalle in Morbach im Hunsrück den hochkarätigen Jurys beider Tage. So am Samstag, dem Tag des „Candoro Classic“, als die 15 Singenden des Jugendkammerchors Birkenfeld und Chorleiter Peter Patz, ihr Programm auf Deutsch, Hebräisch und in russischer Sprache präsentierten. Die Jury des Tages, mit Alwin Michael Schronen, Carina Brunk und Dr. Matthias Becker, wertete das Kurzkonzert mit dem Diplom in Bronze und damit dem Prädikat „Leistungschor 2025 des Chorverbands Rheinland-Pfalz“. Zuvor hatte das Morbacher Vokalquartett Sine Nomine, geleitet von Bernd Loch, sein Heimspiel mit großem Erfolg gegeben. Für die überzeugende Leistung erhielten die vier Sänger das Silberdiplom und das Prädikat „Konzertchor 2025 des Chorverbands Rheinland-Pfalz“.

Chorleiter Wilfried Schäfer und die Chorgemeinschaft der Männerchöre aus Mülheim und Bassenheim präsentierten sich als Vertreter der klassisch-traditionellen Chormusik, ebenso das gemischte Ensemble Andiamo a Cantare aus Vallendar, das ein Programm mit rein klassischer Chorliteratur sang. Die Chorgemeinschaft wurde mit dem Silberdiplom und dem Prädikat „Konzertchor 2025 des Chorverbands Rheinland-Pfalz“ ausgezeichnet. Andiamo a Cantare erhielt das Bronzediplom und das Prädikat „Leistungschor 2025 des Chorverbands Rheinland-Pfalz“.

Der Männerchor aus Horbach präsentierte unter der Leitung von Jürgen Faßbender ein anspruchsvolles Programm und erwartungsgemäß enthielt das Repertoire auch komplexe zeitgenössische Arrangements für Männerchor. Das Golddiplom und das Prädikat „Meisterchor 2025 des Chorverbands Rheinland-Pfalz“ war die verdiente Auszeichnung. Auch die Sängervereinigung 1862 aus Dalheim konnte in den Leistungssingen überzeugen. Der Chor erhielt das Diplom in Bronze und damit das Prädikat „Leistungschor 2025 des Chorverbands Rheinland-Pfalz“, worüber sich die Aktiven mit dem Publikum sehr freuten.

In den zweiten Tag – „Candoro Let“s SING!“, am 9. November – starteten die Singoritas aus Ingelheim grandios mit Alicia Keys“ „New York“ – oder richtiger „Empire State Of Mind – Part II – Broken Down“. Die acht Frauen, Chorleiterin Christel Bieger eingeschlossen, überzeugten die Jurymitglieder Morten Vinter, Dr. Matthias Becker und Nanni Byl mit ihren präzisen a-cappella-Interpretationen. Für die hervorragende chormusikalische Leistung wurden sie mit dem Golddiplom und dem Prädikat „Meisterchor 2025 des Chorverbands Rheinland-Pfalz“ ausgezeichnet.

Bei JazzconVoice ist der Name absolut Programm. Die Aktiven singen reinen Jazz und Swing – mal a capella, mal von einer Jazzcombo begleitet. An diesem Tag waren es ein Sopransaxophon und eingespieltes Halbplayback. Das wiederum verlangte den von Michael Sauerwald und Sylvia Strunck geleiteten Singenden ein durchweg präzises Tempo ab. Für ihr überzeugendes Kurzkonzert erhielt die Formation das Silberdiplom und das Prädikat „Konzertchor 2025 des Chorverbands Rheinland-Pfalz“.

Zum Abschluss des sehr beeindruckenden Vormittags sang der HS Chor, 2022/23 an der Hochschule Mainz gegründet. Erst seit gut einem Jahr überzeugen die Aktiven mit ihrem künstlerischen Leiter Andreas Arnecke in ersten öffentlichen Auftritten und am 9. November auch die Jury. Das Ensemble bekam das Diplom in Bronze und das Prädikat „Leistungschor 2025 des Chorverbands Rheinland-Pfalz“ zugesprochen.

„Jedes der drei Leistungsprädikate ist ein Wert an sich“, betonte Tina Hauch, Musikbeauftragte des Chorverbands Rheinland-Pfalz und Eventmanagerin der Veranstaltung. Und es wurde deutlich, wie sehr sich die Ensembles über ihre Auszeichnungen freuten – die Ehrungen wurden von Mitwirkenden und Publikum gleichermaßen begeistert gefeiert. Auch wenn nicht alle Bewertungen in den verpflichtenden Jurybesprechungen mit den Chorleitenden gänzlich ohne Diskussion blieben, galten aber am Ende die Entscheidungen der Jurys an beiden Tagen als nachvollziehbar und fair.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz dankt allen Personen, die sich helfend und organisierend für das Gelingen des diesjährigen Candoro-Chorfestivals des Leistungssingens engagiert haben. Insbesondere der Ton- und Lichttechnik Wirz und Riedl aus Morbach, sowie der Chorgemeinschaft Morbach-Monzelfeld für die Bewirtung.

Erstveröffentlicht am 10.11.2025 unter https://singendesland.de/chorsingen-auf-hohem-niveau-in-morbach/25164

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2024: 75 Jahre Tradition und Zukunft. Dienstleister für die Chorkultur – Partner der Chöre

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 900 Chören und ihren rund 70.000 Mitgliedern, davon mehr als 30.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Dienstleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

