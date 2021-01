Der Chorleiterkongress wird in diesem Jahr zwar deutlich kleiner und digitaler, aber nicht weniger interessant. Erster Anmeldesschluss am 20. Januar.

“Zwei Tage, 14 Dozenten, 18 Workshops”, stand noch im Januar 2020 in den Einladungen zum Chorkongress in Montabaur. Mehr als 300 Teilnehmer nahmen an den Workshops zur Chorkultur an einem Wochenende teil. In diesem Jahr wird die Veranstaltung zwar deutlich kleiner und digitaler, aber nicht weniger interessant. FĂĽnf hochkarätige Dozenten geben an fĂĽnf Samstagen ihre Workshops in Form von Online-Seminaren. Erster Anmeldeschluss ist bereits der 20. Januar.

“Chorleiter-Kongress 2.0-21 – Chorleiter-Kongress des Chorverbands Rheinland-Pfalz goes online” – so der Titel der diesjährigen Veranstaltung, die sowohl Chorleitern als auch Chorbegeisterten und engagiert Singenden offensteht. “Diesmal kommt der Chorleiter-Kongress zu euch”, lautet es im Chorverband Rheinland-Pfalz, der diese Veranstaltung, gemeinsam mit dem Internationalen Chorleiterverband und der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz, konzipiert hat und durchfĂĽhrt.

Die mit dem Thema “Weiterbildung” befasste Vizepräsidentin des Chorverbandes Rheinland-Pfalz, Christel Bieger, erläutert: “Die Online-Seminare werden ĂĽber die Zoom-Plattform realisiert. Die entsprechenden Zoom-ID”s erhalten die Teilnehmer nach der Anmeldung per E-Mail Freitags vor dem Seminar zugeschickt. Das Workshop-Gesamtpaket, mit allen fĂĽnf Workshops, bieten wir den Teilnehmern fĂĽr 60,00 Euro an, Einzel-Seminare zu je 15,00 Euro.”

Die Online-Seminare werden an fünf aufeinanderfolgenden Samstagen durchgeführt. Rund um Tonfindung, Stimmbildung, Repertoireauswahl und Bühnenpräsenz drehen sich die Seminarinhalte für interessierte Choraktive. Den Start macht Felix Powroslo am 23. Januar, gefolgt von Axel Pfeifer am 30. Januar. Martin Seiler doziert am 6. Februar, Christoph Hiller am 13. und abschließend Tine Fris-Ronsfeld am 20. Februar.

Anmeldeschluss fĂĽr die Teilnahme am ersten Onlineseminar und auch zur Buchung des Gesamtpakets ist der 20. Januar. Die weiteren Schlusstermine sind bei den Kursbeschreibungen fĂĽr die Einzelbuchungen benannt. Alle weiteren Informationen und ausfĂĽhrliche Beschreibungen zu den Online-Workshops sind auf der Seite des Chorverbands zu lesen: https://cv-rlp.de/_chorleiter-kongress-2021-goes-online/ Anmeldungen zu den Workshops dann bitte ausschlieĂźlich ĂĽber die Webseite https://workshops.cv-rlp.de unter den jeweiligen Workshops.

Kontaktdaten / Ansprechpartner Presse:

Dieter Meyer

Referent fĂĽr Ă–ffentlichkeitsarbeit und Medien

im Chorverband Rheinland-Pfalz

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

Tel. +49 2631 8312696

E-Mail dieter.meyer@cv-rlp.de

Web https://cv-rlp.de

Links zum Artikel:

https://cv-rlp.de/_chorleiter-kongress-2021-goes-online

https://workshops.cv-rlp.de

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 in Koblenz gegründet und feierte damit im Jahr 2019 seinen 70. Geburtstag. Mit etwa 1.400 Chören sowie rund 75.000 Mitgliedern, davon

annähernd 40.000 Choraktiven, ist er der größte Laienmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens fĂĽr die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten fĂĽr Choraktive;

– DurchfĂĽhren von Leistungs- und Bewertungssingen fĂĽr Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Ă–ffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren UnterstĂĽtzung der Chorkultur im Land;

– UnterstĂĽtzen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Ă–ffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, fĂĽr Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie

Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

Podcast und Sendung ‘Candoro Chorkultur’ werden produziert und herausgegeben vom Chorverband Rheinland-Pfalz.

Bildquelle: Chorverband Rheinland-Pfalz/C. SimmerkuĂź