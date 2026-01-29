Chogan-Parfüm: Adam Bödö zeigt, guter Duft muss nicht teuer sein

Parfüm gehört zu den kleinen Alltagsluxusmomenten, doch viele Designer-Flakons sind inzwischen so teuer, dass sich immer mehr Menschen nach Alternativen umsehen. Gerade jetzt, wo die Wintertrends 2025 wieder tief, warm und sinnlich duften, wollen viele nicht hunderte Euro für einen neuen Lieblingsduft ausgeben. Genau hier setzen Adam Bödö und Vanessa Metzkow an: Mit ihren hochwertigen, aber leistbaren Chogan-Parfums wollen sie zeigen, dass guter Duft kein Privileg sein muss

Duftvielfalt ohne Luxuspreis? Chogan im Trendcheck

Parfüm gehört zu den persönlichsten Beauty-Produkten, doch in der Preisgestaltung dominieren oft große Luxuslabels. Marken wie Dior, Chanel oder Tom Ford verlangen teils über 150 Euro pro Flakon. Für viele Konsumenten wird hochwertiger Duft damit zum unerschwinglichen Luxus. Adam Bödö und Vanessa Metzkow, Vertriebspartner der italienischen Marke Chogan, setzen diesem Trend etwas entgegen: hochwertige Duftkompositionen, inspiriert von bekannten Klassikern, aber zu einem Bruchteil des Preises. Ihr Ansatz? Qualität, Charakter und Haltbarkeit, ohne den üblichen Luxusaufschlag.

Worauf es im Winter wirklich ankommt

Die Dufttrends der kalten Jahreszeit zeigen klare Tendenzen:

– Holzige Noten wie Sandelholz, Vetiver oder Zedernrinde gelten als warm, sinnlich und stabilisierend

– Gourmand-Düfte mit Vanille, Tonkabohne oder Schokolade sprechen emotionale Duftbedürfnisse an

– Moschus- und Ambra-Akkorde sorgen für Tiefe und langanhaltende Präsenz

Chogan greift diese Dufttrends gezielt auf, unter anderem mit Kompositionen, die an Baccarat Rouge 540, Sauvage oder La Vie Est Belle erinnern, aber unter 50EUR kosten. Die Inhaltsstoffe stammen dabei aus Grasse und Italien, zwei renommierten Produktionsstandorten für Parfümöle in Europa. „Es geht nicht ums Kopieren, sondern ums Demokratisieren“, sagt Adam. „Wir wollen Duft erlebbar machen, auch für Menschen mit kleinerem Budget.“

Günstig, aber nicht billig: Wo ist der Unterschied?

Der Begriff „Dupe“ ist im Beautybereich längst etabliert, aber oft negativ behaftet. Chogan positioniert sich bewusst anders: Die Düfte orientieren sich zwar an bewährten Parfümstrukturen, bestehen aber aus hochwertigen Rohstoffen, sind vegan, tierversuchsfrei und werden in Italien nach EU-Kosmetikverordnung abgefüllt. Vanessa Metzkow ergänzt: „Unsere Kunden schätzen die hohe Duftkonzentration, teilweise bis zu 30 %, und die Tatsache, dass der Duft auch nach Stunden noch präsent ist.“ Ein weiterer Vorteil: Wer mehrere Lieblingsdüfte im Alltag nutzen möchte – z.B. für Arbeit, Freizeit oder Abendveranstaltungen, findet bei Chogan eine erschwingliche Duftgarderobe, ohne dabei an Qualität einzubüßen.

Duft als Ausdruck von Persönlichkeit

Ein Parfüm ist mehr als ein Duft, es ist eine Botschaft. Ob Teenager mit ersten Duftwünschen, Businessfrauen mit Signature-Note oder reifere Männer mit Sinn für Eleganz: Die Auswahl an Duftfamilien bei Chogan ermöglicht es, für jede Persönlichkeit die passende Komposition zu finden. Adam & Vanessa bieten dazu individuelle Beratung, online wie offline. Dabei stehen nicht Verkaufszahlen, sondern Passgenauigkeit und Vertrauen im Vordergrund. Für viele Kunden ist das eine neue Erfahrung und der Einstieg in eine Duftwelt, die sich wieder leistbar anfühlt.

Qualität trifft Alltagstauglichkeit

Wer auf der Suche nach einem neuen Lieblingsduft ist, muss kein Vermögen ausgeben. Chogan bietet hochwertige Alternativen mit modernen Akkorden, ethischer Produktion und einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das überzeugt. Adam Bödö und Vanessa Metzkow zeigen mit ihrem Ansatz: Guter Duft ist kein Luxusgut, sondern ein tägliches Stück Lebensfreude.

Für Fragen stehen Adam und Vanessa auch direkt telefonisch zur Verfügung unter +43 69020085059 oder +43 690 10400380.

Adam Bödö & Vanessa Metzkow sind selbstständige Chogan-Vertriebspartner mit Sitz in Villach und stehen für eine moderne, persönliche Form des Direktvertriebs. Ihr Fokus liegt auf individueller Beratung, ehrlicher Produktempfehlung und einem vielseitigen Sortiment aus Parfüms, Bio-Kosmetik und Nahrungsergänzung. Mit einem klaren Werteverständnis, kreativen Ansätzen und persönlicher Nähe zu Kund:innen zeigen sie, wie sich mit Authentizität und Engagement nachhaltige Karrierewege im Beauty- und Lifestyle-Bereich aufbauen lassen.

